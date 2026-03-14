Fost fotbalist la Porto, arestat! Era implicat într-o rețea de trafic de droguri » A jucat împotriva lui Coubiș

Ivan Cardoso (22 de ani), fost portar al echipei FC Porto, a fost reținut și ulterior plasat în arest preventiv în cadrul unei ample operațiuni antidrog.

Potrivit publicațiilor din Portugalia, ancheta a vizat o rețea suspectată de trafic de droguri și s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ un an și jumătate.

Ivan Cardoso, fostul portar de la Porto, în arest preventiv după o amplă operațiune antidrog

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit și confiscat o jumătate de kilogram de cocaină, trei kilograme de heroină, arme și autoturisme de lux, conform record.pt.

În același dosar au mai fost reținute alte 16 persoane, printre care și Cristiano Duarte, nume asociat galeriei Super Dragoes.

Ivan Cardoso s-a format în academia lui FC Porto și a bifat două apariții pentru echipa B a clubului.

Ultima sa stagiune la formația portugheză a fost în sezonul 2022/2023, iar din 2023 a rămas fără echipă, conform abola.pt.

6 meciuri a bifat Ivan Cardoso în UEFA Youth League, în sezonul 2021-2022, perioadă în care a încasat 9 goluri în partidele cu Atletico Madrid, Liverpool și AC Milan. Atunci a întâlnit adversari care aveau să devină nume importante, precum Conor Bradley, Milos Kerkez, Pablo Barrios, dar și pe Andrei Coubiș, aflat acum la U Cluj, care evolua atunci pentru AC Milan

Portarul, care măsoară 1,84 metri, a evoluat și pentru reprezentativele de juniori ale Spaniei, parcurgând toate categoriile de vârstă de la U15 până la U18.

Campionatul Mondial 13:42 Riscurile Iranului Cum ar putea reacționa FIFA dacă Teheranul anunță oficial că se retrage de la Mondial Citește mai mult Riscurile Iranului Cum ar putea reacționa FIFA dacă Teheranul anunță oficial că se retrage de la Mondial

