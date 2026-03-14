Trimis la poligraf Arbitrul care a condus FCSB - Feyenoord, la detectorul de minciuni. De ce e acuzat în Ucraina!

- Mykola Balakin, cel mai bun arbitru ucrainean, „central” la FCSB - Feyenoord 4-3, criticat dur după meciul lui Dinamo Kiev în campionatul local.
Mykola Balakin, 37 de ani, e „centralul” ucrainean numărul unu, inclus de UEFA în categoria First, al doilea nivel al arbitrilor europeni.
Balakin a arbitrat în decembrie FCSB - Feyenoord
Are șapte meciuri continentale în acest sezon, inclusiv trei în faza principală de Europa League și unul în play-off-ul Conference.
Pe 11 decembrie, a fost la București pentru FCSB - Feyenoord, pe Arena Națională.
Conduși în minutul 51, 1-3, roș-albaștrii au întors scorul, învingând cu 4-3, Tănase gol decisiv în prelungiri (90+5).
Cele două faze pentru care este acuzat Balakin la Polissya - Dinamo Kiev
Ultima partidă la care a fost delegat în Ucraina a declanșat un mare scandal.
Pe 8 martie, la Polissya - Dinamo Kiev 1-2, Balakin a avut două faze contestate de gazde.
- Minutul 21: Lindon Emerllahu, kosovarul vândut în ianuarie de CFR Cluj la Polissya cu 1,5 milioane de euro, a înscris la 0-0. Golul a fost inițial validat, apoi anulat după ce Balakin, avertizat de VAR, a revăzut faza pe monitor și a dictat fault la mijlocul terenului.
- În minutul 45+4, la 1-1, Bilovar a intrat direct pe tibia aceluiași Emerllahu, dar stoperul lui Dinamo nu a primit nici cartonaș galben. Asistentul video nu a reacționat.
Anchetă cerută de Shevchenko. Balakin, la detectorul de minciuni
Andrei Shevchenko, președintele federației ucrainene (UAF), prezent la meci, a anunțat deschiderea unei anchete.
Balakin nu a mai fost delegat la etapa din acest weekend. Și, mai mult, potrivit emisiunii TaToTake, pe YouTube, primul care va fi trimis la detectorul de minciuni e arbitrul.
Și VAR-ul Denis Shurman va fi supus testului poligraf.
Ekaterina Monzul, fost „central”, este președinta Comisiei de Arbitri a forului de la Kiev. Iar italianul Nicola Rizzoli, pe lista FIFA între 2007 și 2017 (a condus finala CM 2014), e consilier pe probleme de arbitraj la UAF.