Trimis la poligraf Arbitrul care a condus FCSB - Feyenoord, la detectorul de minciuni. De ce e acuzat în Ucraina!

Mykola Balakin, cel mai bun arbitru ucrainean, „central” la FCSB - Feyenoord 4-3, criticat dur după meciul lui Dinamo Kiev în campionatul local.

Mykola Balakin, 37 de ani, e „centralul” ucrainean numărul unu, inclus de UEFA în categoria First, al doilea nivel al arbitrilor europeni.

Balakin a arbitrat în decembrie FCSB - Feyenoord

Are șapte meciuri continentale în acest sezon, inclusiv trei în faza principală de Europa League și unul în play-off-ul Conference.

Pe 11 decembrie, a fost la București pentru FCSB - Feyenoord, pe Arena Națională.

Balakin și Tănase, la FCSB - Feyenoord Foto: Imago

Conduși în minutul 51, 1-3, roș-albaștrii au întors scorul, învingând cu 4-3, Tănase gol decisiv în prelungiri (90+5).

3 cartonașe galbene a dat Balakin la FCSB - Feyenoord, în Europa League

Cele două faze pentru care este acuzat Balakin la Polissya - Dinamo Kiev

Ultima partidă la care a fost delegat în Ucraina a declanșat un mare scandal.

Pe 8 martie, la Polissya - Dinamo Kiev 1-2, Balakin a avut două faze contestate de gazde.

Minutul 21: Lindon Emerllahu, kosovarul vândut în ianuarie de CFR Cluj la Polissya cu 1,5 milioane de euro, a înscris la 0-0. Golul a fost inițial validat, apoi anulat după ce Balakin, avertizat de VAR, a revăzut faza pe monitor și a dictat fault la mijlocul terenului.

Faultul lui Bilovar pe care Balakin nu l-a penalizat nici cu cartonaș galben Foto: captură TV

În minutul 45+4, la 1-1, Bilovar a intrat direct pe tibia aceluiași Emerllahu, dar stoperul lui Dinamo nu a primit nici cartonaș galben. Asistentul video nu a reacționat.

Anchetă cerută de Shevchenko. Balakin, la detectorul de minciuni

Andrei Shevchenko, președintele federației ucrainene (UAF), prezent la meci, a anunțat deschiderea unei anchete.

Balakin nu a mai fost delegat la etapa din acest weekend. Și, mai mult, potrivit emisiunii TaToTake, pe YouTube, primul care va fi trimis la detectorul de minciuni e arbitrul.

Și VAR-ul Denis Shurman va fi supus testului poligraf.

Ekaterina Monzul, fost „central”, este președinta Comisiei de Arbitri a forului de la Kiev. Iar italianul Nicola Rizzoli, pe lista FIFA între 2007 și 2017 (a condus finala CM 2014), e consilier pe probleme de arbitraj la UAF.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport