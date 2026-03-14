Trimis la poligraf Arbitrul care a condus FCSB - Feyenoord, la detectorul de minciuni. De ce e acuzat în Ucraina!
Mykola Balakin arbitrează din 2015 Foto: Imago
Campionate

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 15:01
  • Mykola Balakin, cel mai bun arbitru ucrainean, „central” la FCSB - Feyenoord 4-3, criticat dur după meciul lui Dinamo Kiev în campionatul local. 

Mykola Balakin, 37 de ani, e „centralul” ucrainean numărul unu, inclus de UEFA în categoria First, al doilea nivel al arbitrilor europeni.

Balakin a arbitrat în decembrie FCSB - Feyenoord

Are șapte meciuri continentale în acest sezon, inclusiv trei în faza principală de Europa League și unul în play-off-ul Conference.

Pe 11 decembrie, a fost la București pentru FCSB - Feyenoord, pe Arena Națională.

Balakin și Tănase, la FCSB - Feyenoord Foto: Imago

Conduși în minutul 51, 1-3, roș-albaștrii au întors scorul, învingând cu 4-3, Tănase gol decisiv în prelungiri (90+5).

3 cartonașe
galbene a dat Balakin la FCSB - Feyenoord, în Europa League

Cele două faze pentru care este acuzat Balakin la Polissya - Dinamo Kiev

Ultima partidă la care a fost delegat în Ucraina a declanșat un mare scandal.

Pe 8 martie, la Polissya - Dinamo Kiev 1-2, Balakin a avut două faze contestate de gazde.

  • Minutul 21: Lindon Emerllahu, kosovarul vândut în ianuarie de CFR Cluj la Polissya cu 1,5 milioane de euro, a înscris la 0-0. Golul a fost inițial validat, apoi anulat după ce Balakin, avertizat de VAR, a revăzut faza pe monitor și a dictat fault la mijlocul terenului. 
Faultul lui Bilovar pe care Balakin nu l-a penalizat nici cu cartonaș galben Foto: captură TV
  • În minutul 45+4, la 1-1, Bilovar a intrat direct pe tibia aceluiași Emerllahu, dar stoperul lui Dinamo nu a primit nici cartonaș galben. Asistentul video nu a reacționat. 

Anchetă cerută de Shevchenko. Balakin, la detectorul de minciuni

Andrei Shevchenko, președintele federației ucrainene (UAF), prezent la meci, a anunțat deschiderea unei anchete.

Balakin nu a mai fost delegat la etapa din acest weekend. Și, mai mult, potrivit emisiunii TaToTake, pe YouTube, primul care va fi trimis la detectorul de minciuni e arbitrul.

Și VAR-ul Denis Shurman va fi supus testului poligraf.

Ekaterina Monzul, fost „central”, este președinta Comisiei de Arbitri a forului de la Kiev. Iar italianul Nicola Rizzoli, pe lista FIFA între 2007 și 2017 (a condus finala CM 2014), e consilier pe probleme de arbitraj la UAF.

Dinamo Kiev arbitru poligraf ucraina fcsb Mykola Balakin Polissya
Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 38 rapid 49 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share