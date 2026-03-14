Tensiuni la Ferrari Leclerc, agresiv la adresa lui Hamilton în cursa sprint din Marele Premiu al Chinei: „Știe cât de late sunt mașinile astea?!"
Charles Leclerc și Lewis Hamilton. Foto: IMAGO
Formula 1

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 12:25
  • Charles Leclerc (28 de ani) și Lewis Hamilton (41 de ani) au avut o serie de contre în cursa sprint din Marele Premiu al Chinei.

Cei doi piloți Ferrari s-au duelat agresiv în lupta pentru prima poziție, însă câștigătorul a fost George Russell, care și-a mai adăugat 8 puncte în clasamentul general.

Leclerc a fost iritat de modul în care Hamilton l-a atacat în cursă.

Conflict între Leclerc și Hamilton: „Știe cât de late sunt aceste mașini sau nu?!”

Leclerc l-a depășit pe Hamilton în turul 8 al cursei sprint din China, iar pilotul britanic nu s-a lăsat mai prejos.

Ulterior, Hamilton a încercat o manevră care a adus multă tensiune în tabăra Ferrari. Acesta a încercat să-l atace pe monegasc pe exteriorul virajului 1, forțându-l să intre pe interior.

Cei doi s-au duelat roată la roată, Leclerc fiind tot mai agresiv, astfel încât pilotul veteran ar fi putut ieși de pe circuit, potrivit mundodeportivo.com.

„Spațiu... Știe cât de late sunt mașinile astea sau nu?! Atunci poate să se plângă de virajul 3. E în regulă”, a spus Charles Leclerc, ironic, către echipă.

La finalul cursei, pilotul monegasc a acceptat rezultatul, în ciuda tensiunilor apărute.

„Sunt destul de mulțumit de cursă. Cred că ritmul a fost destul de bun, ne-am luptat puțin (n.r. - el și Hamilton), ceea ce m-a făcut să pierd timp față de George (n.r. - Russell) și apoi a fost dificil să recuperez.

Dar e bine să vedem că cel puțin ritmul nostru de cursă este similar cu al celor de la Mercedes și cu cel din calificări. Sunt destul de mulțumit de mașină astăzi”, a declarat Leclerc, potrivit formula1.com.

Lewis Hamilton: „O mașină mult mai bună decât cea de anul trecut”

Multiplul campion mondial nu a pus preț neapărat pe duelul cu Leclerc, ci pe calitatea monopostului din acest sezon.

„Mulțumiri speciale echipei pentru că am putut obține aceste poziții, luptând cu un pilot Mercedes în față noastră.

A fost o luptă strânsă la început, viteza lor pe linie dreaptă este puțin cam prea mare în acest moment, dar am luptat bine. Am avut probleme cu pneul stâng, așa că nu am reușit să-mi mențin poziția.

Este pur și simplu o mașină mult mai bună decât cea de anul trecut. Mașină pe care am proiectat-o ​​și la care am participat pentru dezvoltarea ei, așa că asta mă face fericit. Locul trei nu este cel mai bun, dar voi încerca să obțin un loc mai bun mâine”, a transmis Hamilton.

Rezultatele cursei sprint în Marele Premiu al Chinei

1. George Russell (Mercedes) - 8 puncte

2. Charles Leclerc (Ferrari) - 7 puncte

3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 6 puncte

4. Lando Norris (McLaren) - 5 puncte

5. Kimi Antonelli (Mercedes) - 4 puncte

6. Oscar Piastri (McLaren) - 3 puncte

7. Liam Lawson (Racing Bulls) - 2 puncte

8. Oliver Bearman (Haas) - 1 puncte

