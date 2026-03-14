Caz bizar în Spania Motivul ireal pentru care un antrenor a fost demis în 2013: „O ghicitoare i-a spus asta președintelui”

Jose Rojo Martin (57 de ani), actualul antrenor al celor de la Granada, a venit cu o dezvăluire incredibilă, din perioada când pregătea Cartagena, club aflat în prezent în liga a treia spaniolă.

„Pacheta” a antrenat-o pe Villarreal în 2023, iar din 2025 se află pe banca Granadei, care luptă pentru menținerea în „Segunda”.

Jose Rojo Martin „Pacheta”: „Am fost concediat după ce o ghicitoare i-a spus președintelui că nu vom promova”

Deși a dus echipa pe un loc de baraj pentru promovare în 2013, tehnicianul a fost demis dintr-un motiv uluitor:

„Am fost concediat după ce ne-am calificat în playoff-ul pentru promovare. Asta pentru că o ghicitoare i-a spus președintelui că echipa nu va promova sub conducerea mea.

Dar ar fi trebuit să-i spună și pe cine trebuia să aducă pentru a promova, pentru că tot nu au făcut-o” , a declarat Pacheta în podcastul „El Cafelito”, potrivit mundodeportivo.com.

„Pacheta”: „Patronul stătea lângă mine pe bancă”

Tehnicianul spaniol a mai povestit un moment greu al carierei, din perioada când a pregătit Ratchaburi FC, club din Thailanda, iar patronul echipei intervenea la nivel de schimbări.

„Am fost foarte fericit în Thailanda timp de un an și jumătate, dar ultimele șase luni au fost groaznice. Am rămas fără energie.

Patronul echipei stătea lângă mine pe bancă și îmi spunea: «Trebuie să-l înlocuim pe numărul 8». Dar mă bucuram că măcar îl înlocuiam pe numărul 8 doar când era absolut necesar”, a mai transmis acesta.

