Mesaj direct pentru Chiricheș  Ce se va întâmpla cu veteranul de la FCSB. Mirel Rădoi a făcut anunțul

Mirel Rădoi (44 de ani) a avut un mesaj direct pentru Vlad Chiricheș (36 de ani).

Rădoi a susținut conferința premergătoare partidei cu Metaloglobus, iar printre subiectele abordate a fost și situația veteranului din lot.

Rădoi, mesaj direct pentru Chiricheș

Rădoi l-a asigurat pe Chiricheș că va juca, dacă va îndeplini toate condițiile la antrenamente, și se bazează pe experiența acumulată de el, atât în România, cât și în Europa, pentru a ajuta echipa să treacă de acest impas.

„În momentul ăsta se antrenează cu noi (n.r. - Chiricheș), situația lui medicală e bună, nu-i avem absenți decât pe Sya (n.r. - Ngezana), pe Cercel și pe Ofri (n.r. - Arad), care are o mică problemă la gleznă.

Lixandru e suspendat, în rest toți jucătorii sunt valizi. El s-a antrenat normal până acum cu noi. Vlad (n.r. - Chiricheș) e un jucător important.

Dacă se va lăsa, va trebui să se lase după ce se termină sezonul, pentru că acum avem nevoie de toată lumea, avem nevoie de toți jucătorii valizi, care joacă și care trebuie să fie aproape de acest grup.

Cu atât mai mult el, care a fost căpitanul echipei naționale, care a trecut prin vestiare unde momentele astea de presiune s-au simțit, iar el poate să le povestească jucătorilor cum le putem depăși ca grup.

În funcție de ceea ce se întâmplă la antrenamente, nu cred că va fi o problemă pentru cineva din staff. Dacă el va fi foarte bun la antrenamente, nu are de ce să nu joace”, a spus Rădoi la conferință.

