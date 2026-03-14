„Poate fi chiar și mai rău!" Problemele identificate de Rădoi în primele zile la FCSB: „Trebuie să le arătăm realitatea" 
Mirel Rădoi. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 14:27
  • Mirel Rădoi (44 de ani) a prefațat partida cu Metaloglobus, programată în prima etapă a play-out-ului, duminică, de la ora 20:30.
  • Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rădoi se află la prima conferință premergătoare unui meci, după instalarea pe banca celor de la FCSB, iar tehnicianul a identificat primele probleme de la echipă.

Mirel Rădoi: „Am constatat imediat atmosfera puțin apăsată”

„Primul lucru care l-am constatat imediat a fost atmosfera puțin apăsată. Sunt conștienți de ratarea obiectivului și cred că, așa cum anticipam înainte de avea contact cu ei, este, în primul rând, o problemă mentală.

Și aici am încercat, cumva, nu neapărat să destindem atmosfera, ci să-i aducem cu picioarele pe pământ, să le arătăm realitatea și că de aici încolo poate fi chiar și mai rău.

Dar am mizat mai mult pe lucrurile pozitive care au fost, chiar dacă situația nu arată grozav. Sunt anumite momente în acest sezon care pot fi identificate ca unele pozitive. Dar atmosfera e puțin apăsătoare din cauza presiunii, din cauza ratării play-off-ului”, a transmis Rădoi la conferință.

Cât despre duelul cu ultima clasată, Rădoi a transmis: „Va fi o partidă unde cu siguranță și adversarul ne va pune probleme, pentru că în continuare trecem de la explicații la educație și până mai avem să atingem perfecțiunea. În continuare acumulăm informații.

Va fi greu, nu va fi o partidă ușoară, la fel cum vor fi momente când vom fi în puși în dificultate, până vor înțelege exact ceea ce vrem”.

Mirel Rădoi: „Fără muncă și disciplină va fi greu pentru oricine, nu doar pentru Tavi Popescu”

Întrebat despre situația lui Octavian Popescu, considerat în anii precedenții unul din jucătorii cu cel mai mare potențial în România, antrenorul a transmis:

„La conferința la care am fost aici în fața dumneavoastră (n.r. - cea de după numire) v-am spus că, din punctul meu de vedere, o provocare a fost să vin aici pentru toți jucătorii.

Pentru că foarte mulți jucători au lucrat cu mine la echipa națională, foarte mulți dintre ei au fost deja prezenți la echipa națională mare și pentru mine a fost greu, din exterior, să accept că acești jucători nu mai au valoare.

Această echipă ar putea să nu mai aibă jucători la echipa națională și a fost o provocare pentru mine să încerc să vin și să ajut toți jucătorii, dacă este posibil.

Revenind la Tavi (n.r. - Octavian Popescu), și el e conștient de valoarea lui. Cum suntem și noi, și voi. Doar că el trebuie să înțeleagă faptul că, indiferent de valoarea noastră, dacă nu va fi dublată de muncă și disciplină, va fi greu pentru oricine, nu doar pentru Tavi Popescu.

Eu sper că mesajele pe care noi le-am avut pentru ei să funcționeze și să meargă în continuare cum au mers în aceste zile la nivel de implicare, de determinare. Și cred că, din punctul ăsta de vedere, nu vom mai avea mari probleme dacă ei vor continua să antreneze și să facă ceea ce am lucrat în aceste zile”, a mai declarat Rădoi la conferință. 

Mirel Radoi liga 1 Octavian Popescu fcsb metaloglobus play-out
Top stiri
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Superliga
16:39
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Citește mai mult
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Campionate
16:01
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Citește mai mult
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
Superliga
11:25
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
Citește mai mult
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”
B365
13.03
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”
Citește mai mult
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 38 rapid 49 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share