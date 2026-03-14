„Poate fi chiar și mai rău!” Problemele identificate de Rădoi în primele zile la FCSB: „Trebuie să le arătăm realitatea” 

Mirel Rădoi (44 de ani) a prefațat partida cu Metaloglobus, programată în prima etapă a play-out-ului, duminică, de la ora 20:30.

Rădoi se află la prima conferință premergătoare unui meci, după instalarea pe banca celor de la FCSB, iar tehnicianul a identificat primele probleme de la echipă.

Mirel Rădoi: „Am constatat imediat atmosfera puțin apăsată”

„Primul lucru care l-am constatat imediat a fost atmosfera puțin apăsată. Sunt conștienți de ratarea obiectivului și cred că, așa cum anticipam înainte de avea contact cu ei, este, în primul rând, o problemă mentală.

Și aici am încercat, cumva, nu neapărat să destindem atmosfera, ci să-i aducem cu picioarele pe pământ, să le arătăm realitatea și că de aici încolo poate fi chiar și mai rău.

Dar am mizat mai mult pe lucrurile pozitive care au fost, chiar dacă situația nu arată grozav. Sunt anumite momente în acest sezon care pot fi identificate ca unele pozitive. Dar atmosfera e puțin apăsătoare din cauza presiunii, din cauza ratării play-off-ului”, a transmis Rădoi la conferință.

Cât despre duelul cu ultima clasată, Rădoi a transmis: „Va fi o partidă unde cu siguranță și adversarul ne va pune probleme, pentru că în continuare trecem de la explicații la educație și până mai avem să atingem perfecțiunea. În continuare acumulăm informații.

Va fi greu, nu va fi o partidă ușoară, la fel cum vor fi momente când vom fi în puși în dificultate, până vor înțelege exact ceea ce vrem”.

Mirel Rădoi: „Fără muncă și disciplină va fi greu pentru oricine, nu doar pentru Tavi Popescu”

Întrebat despre situația lui Octavian Popescu, considerat în anii precedenții unul din jucătorii cu cel mai mare potențial în România, antrenorul a transmis:

„La conferința la care am fost aici în fața dumneavoastră (n.r. - cea de după numire) v-am spus că, din punctul meu de vedere, o provocare a fost să vin aici pentru toți jucătorii.

Pentru că foarte mulți jucători au lucrat cu mine la echipa națională, foarte mulți dintre ei au fost deja prezenți la echipa națională mare și pentru mine a fost greu, din exterior, să accept că acești jucători nu mai au valoare.

Această echipă ar putea să nu mai aibă jucători la echipa națională și a fost o provocare pentru mine să încerc să vin și să ajut toți jucătorii, dacă este posibil.

Revenind la Tavi (n.r. - Octavian Popescu), și el e conștient de valoarea lui. Cum suntem și noi, și voi. Doar că el trebuie să înțeleagă faptul că, indiferent de valoarea noastră, dacă nu va fi dublată de muncă și disciplină, va fi greu pentru oricine, nu doar pentru Tavi Popescu.

Eu sper că mesajele pe care noi le-am avut pentru ei să funcționeze și să meargă în continuare cum au mers în aceste zile la nivel de implicare, de determinare. Și cred că, din punctul ăsta de vedere, nu vom mai avea mari probleme dacă ei vor continua să antreneze și să facă ceea ce am lucrat în aceste zile”, a mai declarat Rădoi la conferință.

