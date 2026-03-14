„Încercăm să repetăm ce a făcut Leicester” Vadim Rață, entuziasmat după victoria cu liderul U Craiova: „Ne priește tactica asta”

U Craiova - FC Argeș 0-1. Vadim Rață (32 de ani) spune că piteștenii încearcă să calce pe urmele echipei engleze Leicester.

Mijlocașul piteștenilor a comentat victoria de pe terenul oltenilor și a comparat jocul echipei sale cu cel al lui Leicester, supriza din Premier League care a câștigat titlul în 2016.

U Craiova - FC Argeș 0-1 . Vadim Rață: „Încercăm să repetăm ce a făcut Leicester”

„Suntem fericiți, ne-am pregătit toată săptămâna, am analizat tactic adversarul și eu cred că azi am stat foarte bine în teren și am reușit să-i blocăm total. Nu cred că au avut faze de poartă foarte bune.

Știam că este o echipă foarte puternică, știam sistemul pe care îl joacă, știam că atacă foarte mult pe benzi, asta am încercat să facem și noi la antrenament, să-i blocăm, cum am mai zis.

Cred că ne priește și tactica asta: să stăm mai jos și să plecăm apoi pe contraatac. Totodată, facem și un pressing foarte sus, așa a venit și golul nostru.

Dacă-mi permiteți, fac o comparație cu Leicester, care a câștigat campionatul tot cu un stil asemănător, cu Vardy în față și cu jucători foarte rapizi în benzi. Încercăm și noi, cumva, să repetăm ce au făcut ei.

Clar, nu ne gândim la niciun campionat, dar luăm fiecare joc în parte și vedem unde o să fim”, a declarat Vadim Rață, după meci, la Prima Sport.

Este pentru prima oară de când se joacă în acest format, din sezonul 2015/16, când echipa ce termină sezonul regulat pe locul 6 reușește să învingă liderul în prima etapă a play-off-ului.

Astfel, FC Argeș s-a apropiat la două puncte de Craiova, strângând și mai tare lupta la titlu, chiar din prima rundă.

VIDEO. Golul marcat de Bettaieb în U Craiova - FC Argeș 0-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport