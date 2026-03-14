„Te fluieră pe bună dreptate” Ștefan Baiaram, pus la zid de legenda Craiovei: „Unde să te duci tu în Occident?! Cine te ia?”

U Craiova - FC Argeș 0-1. Aurel Țicleanu l-a criticat pe Ștefan Baiaram (23 de ani) la finalul partidei din Bănie.

Atacantul a anunțat că e foarte posibil să se despartă de formația olteană în vară, iar acum, le debutul în play-off, Baiaram a avut o prestație foarte slabă, care l-a făcut pe legendarul fotbalist al Craiovei să reacționeze dur.

Aurel Țicleanu: „Tu nu îţi dai seama că asta e o declaraţie care o să destabilizeze echipa?”

Țicleanu consideră că Baiaram nu a dat suficient pe teren, iar declarația privind plecarea sa a fost una total nepotrivită:

„Baiaram poate nu înţelege ce se întâmplă. Pot să spun mai multe lucruri. Da, a jucat prost astăzi. Dar tu, în momentul în care echipa se califică în play-off, este pe primul loc la o distanţă destul de bună, după meci tu dai declaraţii că tu vei pleca la vara?

Tu nu îţi dai seama că asta e o declaraţie care o să destabilizeze echipa? Cine te cere pe tine? Suporterii, toată lumea. Cum adică, tu te-ai născut în Craiova, eşti jucătorul echipei şi spui că pleci? Dar cine te ia?

Dacă tu eşti jucător de viteză şi nu faci niciun sprint, niciun sprint! Sunt curios să văd statistica lui. Unde să te duci tu în Occident? Acolo ăia nu pot să respire de câte sprinturi fac. Tu nu poţi să joci de maniera asta.

Fă ceva pentru echipă. Lumea te fluieră pe bună dreptate. Nu poţi să joci atât de slab şi nu poţi să spui la sfârşitul unui meci că tu vei pleca la vară.

Voi nu v-aţi terminat treaba, sunt lucrurile la jumate. Nu aţi obţinut nimic. Ei au stat numai de statistici, câte puncte a făcut Rădoi, câte puncte a facut Coelho, cine ia premiu, cine ia Cupa... Domnule, nu s-a terminat”, a transmis Aurel Ţicleanu, potrivit primasport.ro.

Cu succesul de vineri, FC Argeș s-a apropiat la două puncte de liderul Craiova, iar Rapid ar putea trece pe prima poziție la finalul etapei, în cazul unei victorii în derby-ul cu Dinamo.

VIDEO. Golul marcat de Bettaieb în U Craiova - FC Argeș 0-1

