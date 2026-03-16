Rafael Leao (26 de ani), atacantul celor de la AC Milan, a fost vizibil nemulțumit în momentul schimbării, în minutul 66 al meciului cu Lazio, scor 0-1.

Tehnicianul Massimiliano Allegri (58 de ani) a încercat să îl calmeze, însă fără efect.

Lazio a deschis scorul în prima repriză, în minutul 26, prin Isaksen.

În repriza a doua, Allegri a decis să facă schimbări în primul „11”, iar în minutul 66 l-a trimis pe teren pe Niclas Fullkrug în locul lui Leao.

Rafa Leao a părăsit terenul vizibil nervos, iar reacția sa a fost atât de intensă încât portarul Mike Maignan a plecat din poartă pentru a-l liniști.

La marginea terenului, Allegri a încercat să-l consoleze pe portughez printr-o îmbrățițare, însă Leao a refuzat, smulgându-se furios.

În tribună, directorul sportiv al clubului, Igli Tare, a urmărit, perplex, scena, conform gazzetta.it.

Înainte de a se așeza pe bancă, Leao i-a adresat câteva cuvinte antrenorului său.

„Leao a fost puțin iritat pentru că a avut câteva situații în care putea primi pase mai bune, așa că a fost puțin supărat, dar astfel de lucruri se pot întâmpla în timpul unui meci”, a explicat Allegri supărarea portughez, conform football-italia.net.

În ciuda schimbărilor efectuate, AC Milan nu a reușit să înscrie, iar Lazio a plecat acasă cu cele trei puncte.

„Rossonerii” ocupă în prezent locul secund în clasament, cu 60 de puncte, la opt lungimi în spatele liderului Inter Milano. În urma lor se află Napoli, cu 59 de puncte.

Următoarele meciuri pentru echipa lui Allegri vor fi împotriva celor de la Torino, pe 21 martie, și apoi împotriva lui Napoli, pe 6 aprilie.

