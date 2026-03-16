„Ar fi o imixtiune” VIDEO: Răzvan Burleanu, despre prestația lui Istvan Kovacs la Rapid - Dinamo și paralela cu Radu Petrescu: „Așa au stat lucrurile”

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, i-a luat apărarea lui Istvan Kovacs (41 de ani), după decizia controversată din derby-ul Rapid - Dinamo 3-2.

În minutul 67, la scorul de 2-1 pentru Dinamo, Rapid a restabilit egalitatea printr-un șut superb al lui Claudiu Petrila din afara careului.

„Câinii” au contestat faza și au reclamat un fault în atac făcut de Borza asupra lui Musi în faza premergătoare golului.

Istvan Kovacs a dus fluierul la gură pentru a dicta fault, dar, în cele din urmă, a lăsat jocul să meargă. Nici Cătălin Popa sau Stelian Slabu nu au intervenit camera VAR.

Răzvan Burleanu îl apără pe Istvan Kovacs

Întrebat despre faza controversată din derby, Răzvan Burleanu i-a luat apărarea „centralului” din Carei și a subliniat că, în opinia sa, rămâne cel mai bun arbitru român din istorie.

„Referitor la Istvan Kovacs, din punctul meu de vedere, și înainte de acest derby, și după el, va rămâne cel mai bun arbitru român din istorie.

Este primul arbitru care a arbitrat trei finale de competiții europene intercluburi”, a declarat Răzvan Burleanu.

Ulterior, președintele FRF a fost întrebat și despre diferențele evidente dintre prestațiile lui Istvan Kovacs în Liga 1 și cele din Liga Campionilor.

„Depinde pe cine întrebați, fiindcă întotdeauna când se termină un meci, cei care se consideră dezavantajați vor da vina pe arbitru, în timp ce ceilalți tac. Dacă se poate spune în felul acesta.

În același timp, aș vrea să fiu foarte clar în câteva direcții. În primul rând, ca președinte al Federației Române de Fotbal nu voi vorbi niciodată despre un meci sau despre performanța unuia dintre arbitri. De ce?

Fiindcă acest lucru ar presupune în primul rând o imixtiune pe care aș face-o, aș avea-o în ceea ce înseamnă arbitrajul românesc. De aceea, practic, acesta este atributul exclusiv al Comisiei Centrale a Arbitrilor”, a adăugat Burleanu.

Răzvan Burleanu: „Arbitrajul românesc arată din ce în ce mai bine”

Burleanu și-a continuat discursul și a făcut o comparație între arbitrajul european și cel din fotbalul românesc.

Președintele FRF a ținut să reamintească despre greșeala uriașă făcută de Radu Petrescu în meciul Petrolul - FC Argeș 2-1 și suspendarea drastică cu care s-a ales centralul după acea gafă.

„Acum o chestiune cu caracter general în ceea ce înseamnă arbitrajul. Dacă este să comparăm arbitrajul românesc cu arbitrajul european, putem spune fără-ndoială că arbitrajul românesc arată din ce în ce mai bine.

Vedem de foarte multe ori discuții în ceea ce înseamnă anumite greșeli, două sau trei săptămâni, fiindcă n-au fost alte greșeli care să fi apărut în această perioadă de timp.

Dar, în același timp, ce mi-aș dori este să avem această capacitate de a fi sincer cu noi.

Și deși am spus mai devreme că nu vorbesc despre o situație singulară, o să încalc acest lucru vorbind despre Radu Petrescu și despre greșeala uriașă pe care cu siguranță a făcut-o și știm sancțiunea pe care a primit-o, fiindcă sancțiunea în arbitraj este oprirea de la delegări.

Dar întrebarea mea este următoarea. Este moral să-ți fi dorit să fi marcat un gol dintr-un fault care nu a existat? Fiindcă așa au stat lucrurile atunci când vorbim despre greșeala lui Radu Petrescu”, a concluzionat Burleanu.

Citește și

