Ce mai e nou la stadionul Dinamo Detalii de ultimă oră despre demolarea arenei, după ce lucrările au fost sistate câteva zile

Superliga

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 12:35
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 12:35
  • Lucrările de demolare a stadionului Dinamo, din „Ștefan cel Mare” au fost reluate.

Recent, activitatea a fost întreruptă, din cauza tribunei oficiale care nu poate fi pusă la pământ fără o decizie luată în Adunarea Generală.

Cele două loji, care îi aparțin lui Nicolae Badea, nu pot fi atinse, deoarece aparțin ASC FC Dinamo, aflată în faliment.

A început demolarea nocturnei de pe stadionul Dinamo

Cu toate acestea, lucrările au fost reluate, iar stâlpii de noctură vor fi dați jos în cel mai scurt timp.

„Status demolare stadion Dinamo - 16 martie. Lucrările la stadionul din Stefan cel Mare continuă astăzi cu începerea demontării stâlpilor instalației de nocturna de pe Dinamo, instalație inaugurata in septembrie 2002”, notează pagina de Facebook Noul Stadion Dinamo.

Demolarea tribunei oficiale trebuie să mai aștepte

GOLAZO.ro a informat anterior că extensiile lojilor oficiale ale fostului stadion, două structuri metalice amplasate lângă tribuna oficială, aparțin unei entități aflate în faliment, iar situația lor juridică trebuie clarificată înainte ca utilajele să intre în acțiune și să le pună la pământ.

Cele două construcții, denumite în acte Lojă A și Lojă B, fac parte din patrimoniul Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, entitate cunoscută de suporteri drept „Dinamo Badea”, după numele fostului finanțator Nicolae Badea.

Demontarea lojilor lui Nicolae Badea va fi decisă pe 19 martie

Din acest motiv, lichidatorul judiciar al ACS FC Dinamo a convocat Adunarea generală a creditorilor, care va decide ce se întâmplă cu aceste structuri metalice înainte ca demolarea să ajungă la tribuna oficială.

Ședința creditorilor a fost programată pentru 19 martie 2026, ora 13:00, la sediul lichidatorului Phoenix Omega IPURL din Cluj-Napoca.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 35 rapid 49 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share