Sorana Cîrstea, în turul 2 la US Open Românca a câștigat un set cu 6-0 » Misiune dificilă în runda următoare

Sorana Cîrstea (35 de ani, #71 WTA) s-a calificat în turul 2 la US Open, după 7-5, 6-0 cu Solana Sierra (21 de ani, #74 WTA).

Românca va juca în runda următoare cu favorita 11 a competiției de la Flushing Meadows.

Sorana e una dintre cele mai în formă jucătoare din circuitul WTA: a disputat 12 meciuri în 20 de zile și a câștigat 11 dintre ele.

Sorana Cîrstea, victorie cu Solana Sierra în primul tur de la US Open

După triumful de la Cleveland, Cîrstea a revenit în Top 100 mondial și a trecut în primul tur de la US Open de cea mai bună jucătoare din Argentina.

Primul set al partidei a fost unul foarte echilibrat, ambele sportive servind foarte bine. Nu au existat șanse de break până în prelungiri, iar Cîrstea a fost cea care a reușit să se impună prima la retur: 7-5.

Românca s-a dezlănțuit în setul secund, a mai comis doar două greșeli neforțate și i-a administrat adversarei un „bagel” (set câștigat la 0). Partida a durat o oră și 12 minute.

Sorana Cîrstea - Karolina Muchova, în turul 2 de la US Open

Sportiva din Târgoviște va avea parte de un meci mult mai dificil în turul al doilea, fază a competiției în care va da peste Karolina Muchova (29 de ani, #13 WTA). Aceasta a trecut în runda inaugurală de veterana Venus Williams (45 de ani, #602 WTA), scor 6-3, 2-6, 6-1.

Cap de serie 11 la US Open, jucătoarea din Cehia conduce cu 5-1 în meciurile directe cu Sorana. Cele două s-au mai întâlnit în alte două rânduri la Flushing Meadows.

La ediția din 2020, Muchova o învingea pe Cîrstea în turul 3, scor 6-3, 2-6, 7-6(7). Atunci, românca a ratat trei mingi de meci în tiebreak-ul setului decisiv.

În 2023, Sorana ajungea în sferturi și își egala cea mai bună performanță din carieră la turneele de Grand Slam. A dat peste o Karolina aflată într-o zi de grație și a cedat categoric, scor 0-6, 3-6.

Singura victorie a românei în fața cehoaicei a venit la Miami, în martie 2023, scor 7-5, 6-1. Muchova a mai avut câștig de cauză la Dubai (2023 și 2025) și Montreal (2023).

154.000 de dolari este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea prin calificarea în turul 2 al competiției de la New York. Va primi și 70 de puncte WTA, iar în ierarhia LIVE se află pe locul 63 - salt de 8 poziții

România mai este reprezentată în turul 2 de la US Open și de Jaqueline Cristian (27 de ani, #50 WTA), care va juca împotriva americancei Ashlyn Krueger (21 de ani, #38 WTA).

