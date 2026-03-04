Dezastru pentru Liverpool Record negativ după înfrângerea cu Wolves. Se întâmplă pentru prima dată în istoria Premier League

WOLVES - LIVERPOOL 2-1. Campioana Angliei a stabilit un record negativ, după ce a suferit o înfrângere neașteptată pe terenul ultimei clasate din Premier League, în etapa #29 a primei ligi din Anglia.

Liverpool a bifat a noua înfrângere din această stagiune, după eșecul surprinzător de pe Molineaux, înregistrat în urma unei reușite semnate de Andre, în minutul 90+4.

Până la reușita fotbalistului brazilian, Rodrigo Gomes deschisese scorul pentru gazde, în minutul 78, însă Mohamed Salah reușise să restabilească egalitatea în minutul 83.

Liverpool, record negativ în Premier League

În urma înfrângerii pe terenul „lanternei roșii”, formația antrenată de Arne Slot a ajuns la cinci meciuri pierdute în această stagiune cu goluri marcate după minutul 90, devenind prima echipă care atinge această bornă negativă în istoria Premier League.

5 - Liverpool have lost five games thanks to 90th minute goals in the Premier League this season, the most of any side in a single campaign in the competition's history. Trauma. #WOLLIV pic.twitter.com/dA48mjxPWa — OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2026

Înfrângerile suferite de Liverpool în prelungirile partidelor din acest sezon:

Crystal Palace – Liverpool 2-1, gol decisiv marcat în minutul 90+7 (Nketiah)

Chelsea – Liverpool 2-1, gol decisiv marcat în min. 90+5 (Estevao)

Bournemouth – Liverpool 3-2, gol decisiv marcat în min. 90+5 (Adli)

Liverpool – Manchester City 1-2, gol decisiv marcat în min. 90+3 (Haaland)

Wolverhampton – Liverpool 2-1, gol decisiv marcat în min. 90+4 (Andre)

Liverpool have lost FIVE Premier League games through conceding second-half stoppage time goals this season.



This is the most EVER by a team in a single campaign 😳 pic.twitter.com/kpFGxcSPvi — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 3, 2026

Arne Slot: „Am primit un gol care nici măcar nu era o ocazie”

Antrenorul „cormoranilor”, Arne Slot, a oferit și el o primă reacție după înfrângerea echipei sale.

„Rezultat slab, prima repriză a fost departe de a fi bună. În repriza a doua a existat un pic mai multă presiune.

Ne apropiam tot mai mult de a marca primul gol, dar apoi am primit gol probabil la prima lor prezență în jurul careului nostru. Am reacționat imediat, mai întâi lovind bara, apoi prin Mo.

Am fost de două ori aproape să marcăm golul victoriei, cu Mo Salah pe contraatac și cu lovitura de cap a lui Virgil (n.r. - Van Dijk), dar în final am primit un gol deviat dintr-un șut care nici măcar nu era o ocazie”, a spus Arne Slot, potrivit thisisanfield.com.

În urma eșecului suferit pe Molineux, Liverpool a rămas pe locul 5, cu 48 de puncte, la 3 în spatele celor de la Aston Villa, formație ce ocupă ultima poziție care asigură participarea în Liga Campionilor în stagiunea următoare. Însă echipa lui Unai Emery are un meci mai puțin disputat, în această seară cu Chelsea, de la 21:30.

În ceea ce îi privește pe „cormorani”, aceștia vor avea ocazia să-și ia revanșa în fața celor de la Wolverhampton în optimile de finală ale Ligii Angliei.

Partida este programată vineri, cu începere de la ora 22:00, tot pe „Molineaux”.

