Dezastru pentru Liverpool Record negativ după înfrângerea cu Wolves. Se întâmplă pentru prima dată în istoria Premier League
Liverpool/ Foto: IMAGO
Campionate

Dezastru pentru Liverpool Record negativ după înfrângerea cu Wolves. Se întâmplă pentru prima dată în istoria Premier League

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 11:08
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 11:08
  • WOLVES - LIVERPOOL 2-1. Campioana Angliei a stabilit un record negativ, după ce a suferit o înfrângere neașteptată pe terenul ultimei clasate din Premier League, în etapa #29 a primei ligi din Anglia.

Liverpool a bifat a noua înfrângere din această stagiune, după eșecul surprinzător de pe Molineaux, înregistrat în urma unei reușite semnate de Andre, în minutul 90+4.

Până la reușita fotbalistului brazilian, Rodrigo Gomes deschisese scorul pentru gazde, în minutul 78, însă Mohamed Salah reușise să restabilească egalitatea în minutul 83.

A primit interzis! West Ham, mesaj clar pentru „bestia” Adama Traore: „I-am spus să stea departe. Trebuie să înțeleagă”
Citește și
A primit interzis! West Ham, mesaj clar pentru „bestia” Adama Traore: „I-am spus să stea departe. Trebuie să înțeleagă”
Citește mai mult
A primit interzis! West Ham, mesaj clar pentru „bestia” Adama Traore: „I-am spus să stea departe. Trebuie să înțeleagă”

Liverpool, record negativ în Premier League

În urma înfrângerii pe terenul „lanternei roșii”, formația antrenată de Arne Slot a ajuns la cinci meciuri pierdute în această stagiune cu goluri marcate după minutul 90, devenind prima echipă care atinge această bornă negativă în istoria Premier League.

Înfrângerile suferite de Liverpool în prelungirile partidelor din acest sezon:

  • Crystal Palace – Liverpool 2-1, gol decisiv marcat în minutul 90+7 (Nketiah)
  • Chelsea – Liverpool 2-1, gol decisiv marcat în min. 90+5 (Estevao)
  • Bournemouth – Liverpool 3-2, gol decisiv marcat în min. 90+5 (Adli)
  • Liverpool – Manchester City 1-2, gol decisiv marcat în min. 90+3 (Haaland)
  • Wolverhampton – Liverpool 2-1, gol decisiv marcat în min. 90+4 (Andre)

Arne Slot: „Am primit un gol care nici măcar nu era o ocazie”

Antrenorul „cormoranilor”, Arne Slot, a oferit și el o primă reacție după înfrângerea echipei sale.

„Rezultat slab, prima repriză a fost departe de a fi bună. În repriza a doua a existat un pic mai multă presiune.

Ne apropiam tot mai mult de a marca primul gol, dar apoi am primit gol probabil la prima lor prezență în jurul careului nostru. Am reacționat imediat, mai întâi lovind bara, apoi prin Mo.

Am fost de două ori aproape să marcăm golul victoriei, cu Mo Salah pe contraatac și cu lovitura de cap a lui Virgil (n.r. - Van Dijk), dar în final am primit un gol deviat dintr-un șut care nici măcar nu era o ocazie”, a spus Arne Slot, potrivit thisisanfield.com.

În urma eșecului suferit pe Molineux, Liverpool a rămas pe locul 5, cu 48 de puncte, la 3 în spatele celor de la Aston Villa, formație ce ocupă ultima poziție care asigură participarea în Liga Campionilor în stagiunea următoare. Însă echipa lui Unai Emery are un meci mai puțin disputat, în această seară cu Chelsea, de la 21:30.

În ceea ce îi privește pe „cormorani”, aceștia vor avea ocazia să-și ia revanșa în fața celor de la Wolverhampton în optimile de finală ale Ligii Angliei.

Partida este programată vineri, cu începere de la ora 22:00, tot pe „Molineaux”.

Citește și

„Familia și copiii, principala grijă a jucătorilor” Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al Gharafa, povestește cum se resimte războiul în Qatar
Campionate
09:01
„Familia și copiii, principala grijă a jucătorilor” Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al Gharafa, povestește cum se resimte războiul în Qatar
Citește mai mult
„Familia și copiii, principala grijă a jucătorilor” Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al Gharafa, povestește cum se resimte războiul în Qatar
Încă un pericol pentru FCSB În afară de Farul, o altă echipă importantă din play-out depune dosarul pentru licența de Europa
Superliga
23:04
Încă un pericol pentru FCSB În afară de Farul, o altă echipă importantă din play-out depune dosarul pentru licența de Europa
Citește mai mult
Încă un pericol pentru FCSB În afară de Farul, o altă echipă importantă din play-out depune dosarul pentru licența de Europa

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

liverpool Premier League Wolverhampton Wanderers arne slot
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
18:21
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
17:54
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
17:58
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:12
Ultrașii lui Dinamo au protestat Au părăsit stadionul în timpul meciului cu Metalul Buzău! Ce i-a înfuriat » Andrei Nicolescu, înjurat
Ultrașii lui Dinamo au protestat Au părăsit stadionul în timpul meciului cu Metalul Buzău! Ce i-a înfuriat » Andrei Nicolescu, înjurat
21:30
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
21:55
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
15:47
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
16:08
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
16:15
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 29 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share