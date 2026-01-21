Și-a pierdut tatăl în accidentul feroviar din Spania Mesaj sfâșietor al unui fotbalist de la Getafe, după tragedia din Adamuz
Davinchi FOTO: IMAGO
Și-a pierdut tatăl în accidentul feroviar din Spania Mesaj sfâșietor al unui fotbalist de la Getafe, după tragedia din Adamuz

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 13:33
alt-text Actualizat: 21.01.2026, ora 13:34
  • Davinchi, mijlocașul de 18 ani al celor de la Getafe, a postat un mesaj sfâșietor, după decesul tatălui său, David Cordon, în urma accidentului feroviar din Adamuz, regiunea Cordoba.
  • Bilanțul tragediei din sudul Spaniei este de 42 de morți și peste 120 de răniți. Mai mult, alte zeci de de persoane sunt încă date dispărute.

David Cordon se afla în trenul care mergea de la Madrid la Huelva, după ce a urmărit împreună cu fiul său meciul de duminică dintre Getafe și Valencia 0-1.

El s-a deplasat în orașul madrilen pentru a intra pe teren alături de fiul său, deoarece clubul organizase un omagiu în cadrul căruia fiecare jucător urma să pășea pe teren alături de persoana care l-a inspirat cel mai mult să se dedice fotbalului.

După meci, bărbatul a plecat spre casă cu trenul care a deraiat, în cele din urmă, în Adamuz, după ce a lovit un alt tren care deraiase cu doar douăzeci de secunde înainte.

Davinchi, mesaj sfâșietor după ce a fost confirmat decesul tatălui său: „Mă vei umple de putere”

Tatăl lui Davinchi avea 50 de ani și era fost internațional al echipei spaniole de fotbal pe plajă.

Jucătorul lui Getafe a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Știu că Domnul Durerilor și Fecioara Iubirii te au alături și împreună mă veți călăuzi de-a lungul vieții mele.

Îmi vei da putere în momentele dificile și îmi voi aminti mereu ceea ce ne-ai spus : mereu fericiți și mergând înainte.

Tot ce voi face în această viață va fi mereu pentru cea mai strălucitoare stea pe care o am pe cer. Așa cum mi-a spus cineva odată: «Când lucrurile devin grele, doar cei puternici reușesc», ai fost mereu un luptător și m-ai învățat asta de la bun început.

Acesta este cel mai mare act de iubire pe care îl pot face pentru tine: să-ți arăt că pot face orice și că nu voi renunța niciodată. TE IUBESC, TATĂ”, a scris Davinchi, pe Instagram.

Getafe și Huelva sunt alături de familia lui Davinchi

Clubul Getafe, de care aparține Davinchi, a lansat un comunicat prin care își exprimă condoleanțele:

„Suntem profund întristați să confirmăm vestea pe care nu am vrut niciodată să o împărtășim.

Suntem îndurerați de trecerea în neființă a lui David Cordón Cano, tatăl jucătorului nostru „Davinchi”, în tragicul accident din Adamuz, Córdoba.

Te-am cunoscut acum șapte luni și ne-ai cucerit rapid cu bunătatea, căldura și generozitatea ta. Ne va fi foarte dor de tine!

Odihnește-te în pace, dragă prieten”, se arată în comunicatul emis de Getafe, pe X.

De asemenea, Recreativo de Huelva, clubul pentru care David Cordon a evoluat în sezonul 1999-2000, a publicat un mesaj prin care își ia rămas-bun de la fostul fundaș stânga.

„Suntem întristați să anunțăm trecerea în neființă a lui David Cordón.

David a fost un fan Recreativo de-o viață, devenind unul dintre cei mai buni sportivi pe care i-a avut vreodată orașul nostru.

Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei lui David în aceste momente dificile.

Astăzi, cerul este mai albastru ca niciodată. Odihnește-te în pace”, a scris clubul din liga a patra a Spaniei, pe X.

Meciurile dintre Real Madrid și AS Monaco, 6-1, dar și Villareal - Ajax, 1-2, au început cu un minut de reculegere pentru victimele accidentului feroviar.

Cariera lui David Cordon, campion european cu Spania la fotbal pe plajă

David Cordon a evoluat pe postul de fundaș stânga și a jucat doar în ligile inferioare. A fost crescut de Atletico Madrid.

S-a reprofilat apoi la fotbal pe plajă.

Alături de naționala Spaniei, a câștigat două ligi europene și a fost de două ori vicecampion mondial (2001 și 2004).

Fundașul a jucat timp de două sezoane pe „Ramon Sanchez Pizjuan”, în La Liga 2, reușind să strângă 28 de apariții.

De-a lungul carierei, David Cordon a mai evoluat pentru Atletico Madrid B, Recreativo de Huelva, Cartagena, Eibar, Cacereno, Zamora, Pinatar, Mostoles și Real Union.

Al doilea accident feroviar în Spania, la doar două zile după tragedia din regiunea Cordoba

La doar două zile după tragedie, un alt accident feroviar a avut loc în Catalonia. Un tren de navetiști a deraiat, provocând moartea mecanicului și rănirea a altor 37 de persoane.

Trenul de navetă a deraiat în apropierea orașului Gelida, situat la aproximativ 35 de minute de Barcelona.

Serviciile de urgență din Catalonia au declarat că dintre cele 37 de persoane afectate de accidentul de marți, cinci au fost rănite grav. Alte șase persoane se aflau într-o stare mai puțin gravă.

20 de ambulanțe au fost trimise la locul accidentului. Răniții au fost transportați la spitalele din zonă. Pompierii regionali au declarat că majoritatea răniților se aflau în primul vagon al trenului.

