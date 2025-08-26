Transfer surpriză Alex Băluță ar fi bătut palma cu noua echipă! Coleg cu un campion mondial și un golgheter din Premier League

Alexandru Băluță (31 de ani), rămas liber de contract după ce a reziliat înțelegerea cu FCSB, s-ar fi înțeles cu Los Angeles FC.

Alexandru Băluță nu a evoluat în nicio partidă în această stagiune.

Rămas liber de contract după ce a reziliat angajamentul cu FCSB, Alexandru Băluță și-ar fi găsit echipă.

Extrema dreapta ar urma să ia drumul Statelor Unite, unde ar urma să evolueze pentru campioana sezonului regular din MLS, Los Angeles FC. Anunțul a fost făcut de jurnalistul american Tom Bogert.

„SURSE: Alexandru Băluță a semnat cu LAFC.

Băluță, 31, a fost liber de contract după ce a plecat de la FCSB. El are 8 selecții pentru România”, a scris jurnalistul american, pe X.

🇷🇴 Sources: LAFC sign Romanian winger Alexandru Băluță.



Băluță, 31, was a free agent after leaving FCSB. He has 8 caps with Romania. pic.twitter.com/u96g8NEfQA — Tom Bogert (@tombogert) August 26, 2025

Românul ar urma să fie coleg cu jucători de top, precum Hugo Lloris sau Heung-Min Son, foștii jucători ai lui Tottenham, actuala deținătoare a trofeului Europa League.

Fostul jucător al celor de la FCSB s-ar lupta pentru un loc în primul „11” cu americanul Adrian Wibowo (100.000 euro cotă de piață), ganezul Yaw Yeboah (1.200.000 euro valoare de piață) și columbianul David Martinez (3.000.000 euro).

900.000 euro este cota de piață a lui Alexandru Băluță, potrivit Transfermarkt

Alexandru Băluță, mesaj de adio pentru fanii celor de la FCSB: „ M-ați primit cu brațele deschise”

După ce Mihai Stoica a anunțat despărțirea dintre FCSB și Alexandru Băluță, fotbalistul care a evoluat și pentru Universitatea Craiova a lansat un mesaj emoționant pentru fanii „roș-albaștrilor”.

„S-a încheiat un capitol important pentru mine și nu pot pleca fără să vă spun ceva din suflet.

În acești doi ani am trăit momente incredibile: Două titluri de campion care vor rămâne mereu în sufletul meu și o campanie europeană memorabilă în care am simțit ce înseamnă să te lupți cu nume mari din fotbalul european și să ridici un stadion întreg în picioare.

Suporterilor, vă mulțumesc pentru fiecare meci în care mi-ați fost alături, pentru fiecare strigăt din peluză care mi-a dat putere și pentru că m-ați primit cu brațele deschise. A însemnat enorm pentru mine și nu voi uita vreodată.

Mulțumesc colegilor și întregului staff pentru acești doi ani și vă doresc să trăiți cât mai multe momente unice.

Țineți steagul sus! Cu respect și recunoștință! Sănătate și succes!”, a scris, la momentul respectiv, Alexandru Băluță pe Instagram.

Extrema dreapta a revenit în România, la FCSB, în 2023, după ce evoluase pentru echipa maghiară Puskas Akademia.

Alexandru Băluță a jucat două sezoane în tricoul „roș-albaștrilor”. Mai precis, 81 de apariții a avut pentru FCSB, marcând 13 goluri și oferind 12 pase decisive.

Mijlocașul a cucerit două titluri ale Superligii și o Supercupă a României, alături de FCSB.

