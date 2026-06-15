Alexandru Bourceanu (41 de ani) este noul antrenor al celor de la Unirea Dej, formație ce a retrogradat în Liga 4 la finalul sezonului trecut.

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După ce a făcut parte din lotul naționalei României de minifotbal la Campionatul European, Bourceanu este pregătit de o nouă provocare în cariera de antrenor.

Alexandru Bourceanu este noul antrenor de la Unirea Dej

„Avem bucuria să vă anunțăm că Alexandru Bourceanu (41 de ani), fostul fotbalist al celor de la Steaua și al naționalei României, este noul antrenor al FC Unirea Dej.

Fostul mijlocaș, care are 27 de selecţii la echipa naţională, şi-a început cariera de jucător la Dunărea Galaţi, după care s-a transferat la Oţelul Galaţi, a jucat pentru Poli Timişoara, Steaua/FCSB, Trabzonspor, Arsenal Tula, Dunărea Călăraşi, Gloria Buzău și Speed Academy Pitești.

În întreaga sa carieră, experimentatul fotbalist a câștigat 7 trofee, toate alături de roș-albaștri: 3 titluri de Liga I (2013, 2014, 2015), o Cupă a României (2015), două Cupe ale Ligii (2015, 2016) și o Supercupă (2013).

Posesor al Licenței A, gălățeanul în vârstă de 41 de ani a antrenat ultima oară Speed Academy Pitești (Liga 3).

Bun venit la FC Unirea Dej și mult succes!” a anunțat Unirea Dej pe Facebook.

Unirea Dej a retrogradat în Liga 4 în această vară, după ce în urmă cu trei sezoane evolua în play-off-ul Ligii 2.

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