„Vin la un club impecabil” Farul l-a prezentat pe Sabău: „Trebuie să reconstruim împreună” » Cine face parte din staff

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) a avut parte de o prezentare oficială, unde a oferit și câteva declarații, din postura de antrenor al celor de la Farul Constanța.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Clubul de la malul mării l-a anunțat oficial pe tehncian în urmă cu 10 zile, însă luni a pregătit o conferință de presă, constănțenii dezvăluind și staff-ul care va sta în spatele acestuia.

Citește și Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final Citește mai mult Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final

Ioan Ovidiu Sabău: „Vin la un club impecabil”

„Noul antrenor al formației noastre, Ioan Ovidiu Sabău, a fost prezentat astăzi în cadrul unei conferințe de presă la care au participat președintele clubului, Gheorghe Popescu, și vicepreședintele Farului, Tiberiu Curt.

După obișnuita poză oficială, care a marcat o nouă etapă pentru Farul, au fost prezentate atât motivele care au stat la baza numirii noului antrenor cât și primele gânduri ale tehnicianului care va pregăti echipa în perioada următoare.

De asemenea a fost anunțat și restul staff-ului, format din Nicolae Roșca (antrenor secund), Marco Pompili (antrenor secund), Dumitru Hotoboc (antrenor portari), Lucian Turcu (preparator fizic), Radu Gheorghe (preparator fizic)”, a transmis Farul pe site-ul oficial.

Cât despre Sabău, acesta a lăudat modul în care clubul este organizat și este pregătit să performeze pe banca „marinarilor”:

„Este o reconstrucție pe care trebuie să o facem împreună și vreau să am satisfacția ca echipa să se exprime foarte bine, că va crește, că va avea identitate, iar jucătorii să se identifice cu această echipă și toți să fim responsabili.

Vin la un club impecabil, foarte bine organizat, foarte puține cluburi din România oferă astfel de condiții. Ca organizare și infrastructură Farul este între primele 3-4 cluburi”, a declarat Sabău, după prezentare.

Echipele pregătite de Sabău de-a lungul carierei

U Cluj

Gaz Metan Mediaș

Gloria Bistrița

Poli Timișoara

FCM Târgu Mureș

Rapid București

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport