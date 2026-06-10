Alexandru Chipciu (37 de ani), căpitanul celor de la U Cluj, a recunoscut că nu a avut pe deplin încredere în Jovo Lukic (27 de ani).

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Atacantul bosniac a ajuns liber de contract la U Cluj după despărțirea de U Craiova, formație pentru care marcase doar două goluri în 31 de partide.

Alexandru Chipciu, despre Lukic: „Animal”

Veteranul „șepcilor roșii” a dezvăluit că nu l-a considerat pe Lukic un transfer reușit și chiar i-a transmis acest lucru și lui Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul cu care U Cluj a început sezonul.

Timpul a arătat că Chipciu s-a înșelat. Atacantul a devenit unul dintre cei mai buni jucători ai ardelenilor, devenind chiar golgheterul Ligii 1 în stagiunea precedentă, cu 18 goluri marcate.

„Când a intrat cu noi, mi s-a părut că nu avea încredere și vorbeam cu domnul Sabău: «nu cred că ne va ajuta deloc.» După ce l-am văzut la antrenament și am văzut ce «animal» e...

Mi s-a părut un jucător foarte bun la antrenament. Când făceai cu Lukic, era un dezastru, te lovea, dădea o grămadă de goluri. Are o calitate mare pentru nivelul din Liga 1”, a declarat Alexandru Chipciu, citat de digisport.ro.

Jovo Lukic merge la CM 2026

Grație evoluțiilor sale impresionante, Lukic a fost inclus de selecționerul Sergej Barbarez în lotul de 26 de jucători deplasați de Bosnia la Campionatul Mondial.

Canada, Elveția și Qatar vor fi adversarele Bosniei de la turneul final.

Lotul final al Bosniei pentru CM 2026:

Portari: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić

Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić Fundași: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katic, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Celik

Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katic, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Celik Mijlocași: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memic, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarevic

Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memic, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarevic Atacanți: Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Edin Džeko, Haris Tabakovic

2.200.000 de euro este cota lui Lukic, potrivit transfermarkt.ro

În luna aprilie, Lukic și-a prelungit contractul scadent în vara anului viitor, urmând să evolueze pe Cluj Arena până în 2029.

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