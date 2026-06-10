Florentin Petre și-a luat adio A publicat un mesaj lung după despărțirea de Dinamo: „Simt nevoia să vorbesc separat despre el”

Florentin Petre (50 de ani) a transmis un amplu mesaj pe rețelele de socializare, după ce plecarea sa de la Dinamo s-a oficializat.

a transmis un amplu mesaj pe rețelele de socializare, după ce plecarea sa de la Dinamo s-a oficializat. Fostul antrenor secund al echipei a vorbit despre perioada petrecută la Dinamo, despre colaborarea cu Zeljko Kopic (48 de ani) și le-a transmis un mesaj și fanilor.

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Florentin Petre a decis să părăsească și el formația din „Ștefan cel Mare” imediat după plecarea lui Zeljko Kopic, chiar dacă își prelungise recent contractul până în 2028.

Florentin Petre, mesaj de adio pentru Dinamo: „Nu simt că plec!”

Florentin Petre a transmis un mesaj emoționant cu ocazia plecării de la clubul său de suflet.

„CONTRACTUL SE ÎNCHEIE, DRAGOSTEA RĂMÂNE. Rămâne pe veci pentru că Dinamo este parte din mine.

Scriu aceste rânduri cu emoție, dar și cu liniștea omului care știe că a dat tot ce a avut mai bun pentru clubul pe care îl iubește, îl simte și îl respiră.

Dinamo nu a fost niciodată doar echipa la care am jucat. Dinamo este locul care va ocupa întotdeauna un loc special în sufletul meu. De aceea, nu simt că plec!

Astăzi se încheie contractul meu. Se încheie o etapă profesională. Atât!

În acești doi ani am muncit enorm. Au fost zile grele, momente dificile, presiune, sacrificii și multe ore petrecute departe de familie. Dar au fost și satisfacții pe măsură. Am avut un grup de jucători care a crezut în muncă. O conducere care a susținut proiectul. Oameni care au pus interesul clubului deasupra interesului personal.

Și un staff format din profesioniști care au muncit în fiecare zi cu discreție, competență și devotament pentru Dinamo. Le mulțumesc tuturor. Îi mulțumesc lui Andrei Nicolescu (n.r. - președintele clubului) pentru încrederea de a mă aduce din nou acasă!”, a spus în primă parte Petre.

Florentin Petre a fost „secund” la Dinamo în ultimele două sezoane. În cariera sa, a mai fost tehnicianul echipelor Unirea Ungheni, Ceahlăul Piatra Neamț, Dacia Unirea Brăila și Foresta Suceava.

Florentin Petre, mesaj special pentru Zeljko Kopic: „Există un om despre care simt nevoia să vorbesc separat”

Petre i-a transmis câteva cuvinte și lui Zeljko Kopic, antrenorul care s-a despărțit recent de Dinamo și alături de care a colaborat în ultimii ani.

„Dar există un om despre care simt nevoia să vorbesc separat. Željko Kopić!

În fotbal întâlnești mulți antrenori și mulți colegi. Puțini îți devin parteneri adevărați de drum. Am construit împreună o relație bazată pe respect, încredere și loialitate. Am avut aceeași viziune asupra fotbalului, aceeași disciplină și aceeași dorință de a face performanță. Ne-am completat perfect!

Am trecut împreună prin momente în care puțini credeau și, într-un final, Dinamo a ajuns din nou să se bată de la egal la egal cu cele mai bune echipe din campionat.

Am muncit în fiecare zi pentru acest club și sunt mândru de ceea ce am realizat împreună. Nu am căutat niciodată scuze și nu ne-am plâns de ceea ce lipsea. Ne-am concentrat pe ceea ce aveam și am construit pas cu pas!

Am venit la Dinamo separat, dar plecăm împreună! Pentru mine, acest lucru spune tot. Nu pentru că pun oamenii deasupra clubului, ci pentru că respect valorile care au stat la baza întregii mele cariere: munca, onoarea cuvântului dat și loialitatea față de oamenii alături de care construiesc”, a mai scris Florentin Petre pe Facebook.

115 meciuri a stat Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo. A adunat un bilanț de 44 de victorii, 39 de remize și 32 de înfrângeri.

Nu a uitat nici de fani: „Vreau să le spun un singur lucru”

Florentin Petre le-a transmis și un mesaj fanilor lui Dinamo, cei care se află într-un conflict cu conducerea clubului din cauza noii sigle.

„Suporterilor dinamoviști vreau să le spun un singur lucru: VĂ MULȚUMESC!

Voi ați ținut acest club în viață atunci când era cel mai greu. Voi ați fost acolo când era ușor să pleci și greu să rămâi. Nu încetați să credeți în Dinamo. Clubul este mai mare decât orice jucător, mai mare decât orice antrenor și mai mare decât orice conducător. DINAMO trebuie să meargă mai departe!

Nu știu unde mă va duce următoarea etapă a carierei mele. Știu însă un lucru cu siguranță. Nu există despărțire de Dinamo! Contractul meu profesional se încheie, însă contractual meu de suflet este pe viață!

Oriunde mă va duce fotbalul, Dinamo va merge cu mine!”, a încheiat Florentin Petre.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2 , ultimul meci al „câinilor” cu Zeljko Kopic și Florentin Petre la cârmă

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