„Mondialul haosului” O legendă a Angliei se revoltă în fața deciziilor autorităților americane: „Râd, dar nu e amuzant”

Ian Wright, 62 de ani, consideră inacceptabilă reacția oficialilor americani față de participanții la Campionatul Mondial.

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Ian Wright a fost un mare fotbalist englez al anilor ‘90, șapte sezoane în tricoul lui Arsenal, între 1991 și 1998.

Astăzi, la 62 de ani, este o voce importantă la Sky Sports. Și el așteaptă Campionatul Mondial, dar consideră inacceptabilă reacția autorităților americane față de toți cei care participă la turneul final.

185 de goluri a marcat Ian Wright în 288 de meciuri pentru Arsenal

Wright: „Fani refuzați, jucători refuzați, oficiali refuzați, jurnaliști refuzați, acum arbitri?”

Într-un mesaj video postat pe social media, Wright numește competiția organizată de SUA, Canada și Mexic „Mondialul haosului”.

S-a enervat aflând că Omar Artan nu a fost lăsat să intre în Statele Unite, deși avea toate actele pregătite la aterizarea pe aeroportul din Miami.

Ian Wright, în 1993, în tricoul naționalei Angliei. Foto: Imago

„Tocmai am citit că arbitrului somalez i s-a refuzat accesul în SUA. La fiecare oră e altă poveste.

Altă poveste despre fani refuzați, jucători refuzați, oficiali refuzați, jurnaliști refuzați, acum arbitri?

Știi ceva? Râd, dar nu e amuzant. Chiar nu e amuzant, trebuie spus ceva”, a afirmat analistul britanic.

Wright: „Așa se comportă gazdele la cel mai mare turneu din lume?”

Fostul internațional al Albionului, 33 selecții, 9 goluri, a continuat protestul.

„Bilete scumpe, cele mai scumpe bilete vândute vreodată, cazare scumpă, transport la fel de scump. Trebuie spus”.

O întrebare: „Așa se comportă gazdele la cel mai mare turneu din lume?”.

Și altă întrebare: „Acesta este spiritul fotbalului? Serios? Știți pentru cine îmi pare rău? Îi compătimesc pe fanii americani care sunt disperați din cauza asta”.

Cât de jenați trebuie să fie fanii americani! Au Mondialul haosului! Ian Wright, analist britanic

Insularul crede că „oricine va câștiga această Cupă Mondială va trebui să treacă printr-un haos serios ca să reușească. Trebuie spus! Aceasta este Cupa Mondială”.

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