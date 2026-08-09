„Care e limita maximă în relația cu Gigi Becali?” GOLAZO.ro, 3 întrebări directe pentru Marius Baciu la conferința de presă: „Nu îmi e frică de nimic”

Marius Baciu a vorbit azi la conferința de presă premergătoare meciului cu Sepsi și a răspuns celor mai sensibile întrebări apărute în jurul echipei după perioada complicată traversată de roș-albaștri.

Sepsi - FCSB este programat luni, de la ora 21:30. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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GOLAZO.ro i-a adresat antrenorului FCSB trei întrebări directe: dacă există o ruptură între staff și jucători, dacă postul de antrenor s-a dovedit mai dificil decât se aștepta și cât este dispus să accepte din partea patronului Gigi Becali.

Baciu a negat categoric existența unor probleme în vestiar și spune că se bucură în continuare de susținere și de respect din partea jucătorilor.

Există o ruptură în vestiar între staff și jucători?

„Am văzut că se speculează. S-au spus o grămadă de chestii. Nu pot să răspund unor speculații. La un club precum FCSB mereu vor fi speculații, mai ales când nu sunt rezultatele dorite.

Nu există absolut nimic între staff și jucători. Nu e niciun conflict în vestiar. Mă bucur enorm de respectul jucătorilor. Și eu le ofer respect. Tot stafful meu e foarte respectat.

Nu răspund la orice speculație, nici nu îmi propun asta. Să știți că am o echipă foarte corectă. Toți suntem supărați după cele întâmplate cu Auda. Avem foarte puțin timp împreună.

Sunt convins că în perioada următoare FCSB va arăta bine. Repet, nu există absolut niciun conflict, mai ales între mine și Tănase sau între mine și alt jucător. Exclus!”, a declarat Baciu.

E mai greu decât vă așteptați postul de antrenor la FCSB?

„E exact cum mă așteptam. Știu ce înseamnă FCSB. Știu ce înseamnă Steaua. Știu, știu, știu, nu mi-e frică de absolut nimic.

Simt susținere din toate punctele de vedere. Normal că nu e ușor. E cel mai mare club din România. Un club la care trebuie să fii concentrat în fiecare minut. Trebuie să pui la punct multe lucruri. E mult de muncă”.

Care e limita maximă cu Gigi Becali? Peste ce nu ați putea trece?

GOLAZO.ro l-a întrebat pe Baciu și despre un alt subiect delicat: relația cu Gigi Becali și limita până la care antrenorul este dispus să accepte criticile sau intervențiile patronului.

Tehnicianul nu a indicat o „linie roșie” și a explicat că preferă să se concentreze asupra lucrurilor pe care le poate controla.

„E greu de comentat ce critică sau ce spune patronul. Eu sunt focusat aici. Dacă domnul Becali are ceva de comunicat, o face direct.

Nu știu care ar putea fi limita peste care să nu pot trece. Care ar putea fi? Vă repet, nu bag în seamă lucrurile astea. Respectăm orice zice, e patronul nostru. Dacă are ceva să ne spună, ne sună direct. Sau ne întâlnim. Am mai avut discuții cu dânsul”.

Pentru Baciu și FCSB urmează acum meciul cu Sepsi, într-un moment în care presiunea rezultatelor a crescut considerabil. Antrenorul insistă însă că vestiarul rămâne unit și că are încredere că echipa va arăta diferit în perioada următoare.

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