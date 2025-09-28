Dobre, din nou în fața ultrașilor VIDEO.  Ce s-a întâmplat la Ploiești între căpitan și galerie, după scandalul din Giulești 

Petrolul - Rapid 0-1. Alexandru Dobre (25 de ani), atacantul giuleștenilor, s-a împăcat cu suporterii după victoria de la Ploiești.

Alexandru Dobre și galeria Rapidului au sărbătorit împreună victoria de la Ploiești, după ce, la finalul eșecului cu Hermannstadt, 1-2, jucătorul a intrat în clinci cu un grup de suporteri.

Alexandru Dobre a sărbătorit victoria de la Ploiești alături de galerie

La finalul partidei câștigate împotriva rivalei Petrolul, 1-0, jucătorii de la Rapid au mers spre sectorul alocat fanilor lor și au cântat cu galeria.

Alex Dobre și suporterii au trecut peste conflictul din etapa trecută. Fotbalistul a intrat din nou în grațiile galeriei, după ce a scandat alături de fani, i-a salutat și a aruncat tricoul de joc în peluză.

VIDEO. Alexandru Dobre scandează alături de galeria Rapidului

Dobre: „Am avut o discuție, și-au cerut scuze”

Dobre a dezvăluit după meci că a discutat cu ultrașii, care i-au cerut iertare după conflictul de runda trecută

„Atmosfera a fost una foarte bună, ca de obicei. Suporterii noștri mereu creează o atmosferă superbă și mă bucur că și noi am putut să le oferim victoria.

Ei sunt alături de mine, cum și eu sunt alături de ei. Mă bucur din suflet că am putut să le oferim în această seară victoria. Sper că o vom face din nou săptămâna viitoare și, la final, să sărbătorim cu toții.

A fost un conflict, e ceva închis. Am avut o discuție și și-au cerut scuze. Mergem înainte. Vă dați seama că, până la urmă, și eu sunt om. În afară de faptul că joc fotbal, că sunt fotbalist, sunt și eu om. Și cred că oricine ar fi reacționat așa, în primul rând dacă este înjurat și scuipat.

Dar, cum am spus, este un lucru închis, am iertat”, a declarat Alexandru Dobre.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Argeș 11 22 3 Dinamo 11 20 4 FC Botoșani 10 19 5 Rapid 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA 11 16 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 10 6 15 Csikszereda 10 5 16 Metaloglobus 10 3

