Dobre, din nou în fața ultrașilor VIDEO.  Ce s-a întâmplat la Ploiești între căpitan și galerie, după scandalul din Giulești 

- Petrolul - Rapid 0-1. Alexandru Dobre (25 de ani), atacantul giuleștenilor, s-a împăcat cu suporterii după victoria de la Ploiești.
Alexandru Dobre și galeria Rapidului au sărbătorit împreună victoria de la Ploiești, după ce, la finalul eșecului cu Hermannstadt, 1-2, jucătorul a intrat în clinci cu un grup de suporteri.
Alexandru Dobre a sărbătorit victoria de la Ploiești alături de galerie
La finalul partidei câștigate împotriva rivalei Petrolul, 1-0, jucătorii de la Rapid au mers spre sectorul alocat fanilor lor și au cântat cu galeria.
Alex Dobre și suporterii au trecut peste conflictul din etapa trecută. Fotbalistul a intrat din nou în grațiile galeriei, după ce a scandat alături de fani, i-a salutat și a aruncat tricoul de joc în peluză.
VIDEO. Alexandru Dobre scandează alături de galeria Rapidului
Dobre: „Am avut o discuție, și-au cerut scuze”
Dobre a dezvăluit după meci că a discutat cu ultrașii, care i-au cerut iertare după conflictul de runda trecută
„Atmosfera a fost una foarte bună, ca de obicei. Suporterii noștri mereu creează o atmosferă superbă și mă bucur că și noi am putut să le oferim victoria.
Ei sunt alături de mine, cum și eu sunt alături de ei. Mă bucur din suflet că am putut să le oferim în această seară victoria. Sper că o vom face din nou săptămâna viitoare și, la final, să sărbătorim cu toții.
A fost un conflict, e ceva închis. Am avut o discuție și și-au cerut scuze. Mergem înainte. Vă dați seama că, până la urmă, și eu sunt om. În afară de faptul că joc fotbal, că sunt fotbalist, sunt și eu om. Și cred că oricine ar fi reacționat așa, în primul rând dacă este înjurat și scuipat.
Dar, cum am spus, este un lucru închis, am iertat”, a declarat Alexandru Dobre.
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|11
|24
|2
|Argeș
|11
|22
|3
|Dinamo
|11
|20
|4
|FC Botoșani
|10
|19
|5
|Rapid
|10
|19
|6
|Unirea Slobozia
|10
|17
|7
|UTA
|11
|16
|8
|Farul
|10
|14
|9
|U Cluj
|10
|13
|10
|Oțelul
|10
|13
|11
|Hermannstadt
|11
|10
|12
|CFR
|9
|8
|13
|FCSB
|10
|7
|14
|Petrolul
|10
|6
|15
|Csikszereda
|10
|5
|16
|Metaloglobus
|10
|3