Dobre, din nou în fața ultrașilor VIDEO.  Ce s-a întâmplat la Ploiești între căpitan și galerie, după scandalul din Giulești 
Alexandru Dobre FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Dobre, din nou în fața ultrașilor VIDEO. Ce s-a întâmplat la Ploiești între căpitan și galerie, după scandalul din Giulești

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 00:47
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 00:47
  • Petrolul - Rapid 0-1. Alexandru Dobre (25 de ani), atacantul giuleștenilor, s-a împăcat cu suporterii după victoria de la Ploiești.

Alexandru Dobre și galeria Rapidului au sărbătorit împreună victoria de la Ploiești, după ce, la finalul eșecului cu Hermannstadt, 1-2, jucătorul a intrat în clinci cu un grup de suporteri.

Petrolul - Rapid 0-1 Giuleștenii se impun la Ploiești după un meci chinuit și profită de pasul greșit al Craiovei
Petrolul - Rapid 0-1 Giuleștenii se impun la Ploiești după un meci chinuit și profită de pasul greșit al Craiovei
Petrolul - Rapid 0-1 Giuleștenii se impun la Ploiești după un meci chinuit și profită de pasul greșit al Craiovei

Alexandru Dobre a sărbătorit victoria de la Ploiești alături de galerie

La finalul partidei câștigate împotriva rivalei Petrolul, 1-0, jucătorii de la Rapid au mers spre sectorul alocat fanilor lor și au cântat cu galeria.

Alex Dobre și suporterii au trecut peste conflictul din etapa trecută. Fotbalistul a intrat din nou în grațiile galeriei, după ce a scandat alături de fani, i-a salutat și a aruncat tricoul de joc în peluză.

    VIDEO. Alexandru Dobre scandează alături de galeria Rapidului

    Dobre: „Am avut o discuție, și-au cerut scuze”

    Dobre a dezvăluit după meci că a discutat cu ultrașii, care i-au cerut iertare după conflictul de runda trecută

    „Atmosfera a fost una foarte bună, ca de obicei. Suporterii noștri mereu creează o atmosferă superbă și mă bucur că și noi am putut să le oferim victoria.

    Ei sunt alături de mine, cum și eu sunt alături de ei. Mă bucur din suflet că am putut să le oferim în această seară victoria. Sper că o vom face din nou săptămâna viitoare și, la final, să sărbătorim cu toții.

    A fost un conflict, e ceva închis. Am avut o discuție și și-au cerut scuze. Mergem înainte. Vă dați seama că, până la urmă, și eu sunt om. În afară de faptul că joc fotbal, că sunt fotbalist, sunt și eu om. Și cred că oricine ar fi reacționat așa, în primul rând dacă este înjurat și scuipat.

    Dar, cum am spus, este un lucru închis, am iertat”, a declarat Alexandru Dobre.

    Clasamentul din Liga 1

    LocEchipaMeciuriPuncte
    1U Craiova1124
    2Argeș1122
    3Dinamo1120
    4FC Botoșani1019
    5Rapid1019
    6Unirea Slobozia1017
    7UTA1116
    8Farul1014
    9U Cluj1013
    10Oțelul1013
    11Hermannstadt1110
    12CFR98
    13FCSB107
    14Petrolul106
    15Csikszereda105
    16Metaloglobus103

    Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
    Superliga
    18:59
    Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
    Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
    România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
    Nationala
    17:33
    România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
    România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026

    rapid bucuresti petrolul ploiesti Alexandru Dobre superliga
    A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
    Superliga
    00:00
    A fost henț? VIDEO cu faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
    A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
    Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
    Campionate
    27.09
    Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
    Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
    „Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
    Superliga
    00:18
    „Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
    „Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
    Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
    Superliga
    27.09
    Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
    Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
