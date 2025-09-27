Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal +50 foto
Alex Dobre. Foto: Sportpictures
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal

Dan Udrea , Ionuț Cojocaru
Publicat: 27.09.2025, ora 18:59
Actualizat: 27.09.2025, ora 19:41
  • Petrolul - Rapid. Alex Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, nu va fi titular în meciul de pe „Ilie Oană”.
  • GOLAZO.ro a aflat care este motivul absenței atacantului care etapa trecută s-a certat cu suporterii echipei.

După încheierea partidei pierdute de Rapid cu Hermannstadt (1-2), câțiva fani alb-vișinii i-au adresat injurii lui Alex Dobre.

Petrolul - Rapid. Motivul pentru care Dobre e doar rezervă la Ploiești

Astăzi, fotbalistul nu a fost inclus de Costel Gâlcă în echipa de start.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, motivul este că jucătorul nu s-a simțit bine în ziua meciului și nu a putut începe partida din primul minut. Totuși, Dobre se află pe banca de rezerve.

Atacantul este cel mai eficient jucător al giuleștenilor, cu cinci goluri marcate în cele 10 meciuri jucate.

Dobre, conflict cu fanii: „Acum ce facem? Ne înjurăm?”

Deși traversează o perioadă bună, jucătorul s-a certat cu fanii echipei după prima înfrângere suferită de Rapid în campionat, 1-2 cu Hermannstadt.

Atacantul a explicat, după meciul din etapa trecută, că le-a cerut suporterilor să susțină echipa indiferent de rezultat, nu să o înjure.

„Este o discuție pe care am avut-o pentru că un suporter, când vine, trebuie să fie alături de echipă. Până la urmă ce este? O înfrângere. E normal să vină înfrângeri.

Trebuie să fii alături de echipă și la bine, și la rău. Acum ce facem? Ne înjurăm? Ori ești suporter de rezultat, ori ești suporter și ești alături de noi până la final”, a spus Dobre.

Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (23).jpeg
Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (23).jpeg

Dialogul lui Dobre cu fanii care l-au înjurat:

  • Alex Dobre: „Bă, tu trebuie să fii alături de noi, mă! Să fii alături de noi! Noi ne chinuim aici, mă! Veniți ca să ne înjurați? Tu trebuie să susții echipa asta!”
  • Suporter rapidist: „Escrocule! Băga-mi-aș p*** în familia ta și-n m**** tăi!”

Petrolul - Rapid, echipele de start

  • Petrolul : Bălbărău - Veiga, Papp, Roche - Sălceanu, Dongmo, Mateiu, Doukansy, Radu - Grozav, Chică-Roșă
  • Rezerve: Krell, Araujo Soares, Prce, Hanca, Marian, Botogan, Jyry, Tolea, Correia Ferreira, Gheorghe, Paraschiv, Doumtsios
  • Antrenor: Eugen Neagoe
  • Rapid: Aioani - Braun, Pașcanu, Kramer, Manea - Keita, Hromada - Christensen, Pop, Petrila - Koljic
  • Rezerve: Stolz, Briciu, Bolgado, Bădescu, Gheorghe, Vulturar, Grameni, Gojkovic, Dobre, Micovschi, Baroan, Jambor
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Stadion: „Ilie Oană” (Ploiești)
  • Arbitru: Marcel Bîrsan (București)/ Asistenți: Mihai Grigoriu (București) și Ionuț Neacșu (Bucureși)/ Arbitru VAR: Viorel Flueran (Craiova)/ Arbitru AVAR: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea)

