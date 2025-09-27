România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026

- România - San Marino, ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026, se va disputa pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.
- Partida este programată marți, 18 noiembrie, cu începere de la ora 21:45. Meciul va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
România revine la Ploiești după o pauză de 6 ani. Ultimul meci disputat de „tricolori” pe stadionul „Ilie Oană” datează din 8 septembrie 2019, când se impuneau în fața Maltei, scor 1-0, în calificările pentru EURO 2020.
România - San Marino se joacă la Ploiești, pe „Ilie Oană”
Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a celor de la CSM Ploiești.
„Stadionul «Ilie Oană» rămâne în circuitul echipei naționale de seniori a României, care se întoarce la Ploiești în acest final de an pentru partida cu San Marino, contând pentru etapa a 10-a a Grupei H din preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal din 2026!
Meciul va avea loc marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45, la 3 zile după deplasarea extrem de importantă din Bosnia Herțegovina (15 noiembrie). Naționala condusă de Mircea Lucescu ocupă locul al 3-lea în Grupa H și, până la «fereastra» din noiembrie, mai joacă în octombrie cu Austria (12 octombrie, ora 21:45), pe Național Arena.
În această vară, Stadionul «Ilie Oană» a găzduit și trei partide din cadrul Campionatului European Under 19: Anglia - Norvegia, Norvegia - Țările de Jos și Muntenegru - Spania”, au transmis cei de la CSM Ploiești pe rețelele de socializare.
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026:
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|5 (11-3)
|12
|2. Austria
|4 (9-2)
|12
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|5 (5-7)
|4
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj