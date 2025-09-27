România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026

România - San Marino, ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026, se va disputa pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Partida este programată marți, 18 noiembrie, cu începere de la ora 21:45. Meciul va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

România revine la Ploiești după o pauză de 6 ani. Ultimul meci disputat de „tricolori” pe stadionul „Ilie Oană” datează din 8 septembrie 2019, când se impuneau în fața Maltei, scor 1-0, în calificările pentru EURO 2020.

România - San Marino se joacă la Ploiești, pe „Ilie Oană”

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a celor de la CSM Ploiești.

„Stadionul «Ilie Oană » rămâne în circuitul echipei naționale de seniori a României, care se întoarce la Ploiești în acest final de an pentru partida cu San Marino, contând pentru etapa a 10-a a Grupei H din preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal din 2026!

Meciul va avea loc marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45, la 3 zile după deplasarea extrem de importantă din Bosnia Herțegovina (15 noiembrie). Naționala condusă de Mircea Lucescu ocupă locul al 3-lea în Grupa H și, până la «fereastra» din noiembrie, mai joacă în octombrie cu Austria (12 octombrie, ora 21:45), pe Național Arena.

În această vară, Stadionul «Ilie Oană» a găzduit și trei partide din cadrul Campionatului European Under 19: Anglia - Norvegia, Norvegia - Țările de Jos și Muntenegru - Spania”, au transmis cei de la CSM Ploiești pe rețelele de socializare.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026:

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

15.073 de locuri este capacitatea stadionului „Ilie Oană” din Ploiești

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

