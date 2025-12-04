Entorsă și ruptură de ligamente încrucișate? Alexandru Matei, tânărul accidentat în UTA Arad - FCSB ar putea lipsi luni bune de pe gazon

Alexandru Meszar, finanțatorul de la UTA Arad, a vorbit despre situația lui Alexandru Matei (17 ani), tânărul care a părăsit terenul accidentat pe finalul meciului cu FCSB, scor 3-0.

Mijlocașul a fost scos cu targa de pe gazon pe finalul partidei de la Arad, după ce a acuzat dureri în zona genunchiului.

Alexandru Matei, suspect de ruptură de ligamente încrucișate

Finanțatorul formației arădene a vorbit despre accidentarea tânărului jucător, iar veștile nu sunt deloc bune.

Mijlocașul este suspect de ruptură a ligamentelor încrucișate, accidentare care l-ar putea ține departe de teren multe luni.

„Sigur a făcut entorsă. Acum să vedem dacă are și ligamentele încrucișate lezate.

Diagnosticul, la primul control al echipei noastre, e că are și ligamentele încrucișate rupte. Dar rezultatul îl vom avea în câteva minute sau ore. Este chiar acum la investigații.

Nu avea nici adversar. Ăsta e riscul jucătorilor. Ceva ce nu se întâmpla acum 20-25 de ani. Nu existau rupturi de ligamente la juniori”, a declarat Alexandru Meszar, conform fanatik.ro.

Cum s-a accidentat Alexandru Matei

La doar câteva minute după ce a fost introdus pe teren de către Adrian Mihalcea, tânărul mijlocaș ofensiv a călcat greșit în timp ce alerga, fără a fi faultat de vreun adversar.

Ulterior, acesta s-a întins pe gazon și a izbucnit în lacrimi, cerând ajutorul echipei medicale.

Pentru a putea părăsi terenul, Alexandru Matei a fost pus pe targă, fiind apoi transportat la ambulanța aflată la stadion.

„Din păcate, accidentarea acestui puști m-a dat un pic peste cap, el trebuie să aibă puterea să treacă peste.

De fiecare dată am spus că trebuie să creștem organic tinerii, nu trebuie să-i forțăm. L-am băgat pe Matei poate pe un fond emoțional. Din păcate, l-am pierdut. N-aș vrea să mă pronunț, dar oricum accidentarea pare destul de serioasă”, a spus și Adrian Mihalcea, după meci.

