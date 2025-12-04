Entorsă și ruptură de ligamente încrucișate? Alexandru Matei, tânărul accidentat în UTA Arad - FCSB ar putea lipsi luni bune de pe gazon +6 foto
Alexandru Matei FOTO: Sport Pictures
Superliga

Entorsă și ruptură de ligamente încrucișate? Alexandru Matei, tânărul accidentat în UTA Arad - FCSB ar putea lipsi luni bune de pe gazon

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 12:38
alt-text Actualizat: 04.12.2025, ora 12:48
  • Alexandru Meszar, finanțatorul de la UTA Arad, a vorbit despre situația lui Alexandru Matei (17 ani), tânărul care a părăsit terenul accidentat pe finalul meciului cu FCSB, scor 3-0.

Mijlocașul a fost scos cu targa de pe gazon pe finalul partidei de la Arad, după ce a acuzat dureri în zona genunchiului.

Show total în Brazilia Neymar, primul hat-trick după aproape 4 ani, într-un meci crucial pentru Santos în lupta salvării de la retrogradare
Citește și
Show total în Brazilia Neymar, primul hat-trick după aproape 4 ani, într-un meci crucial pentru Santos în lupta salvării de la retrogradare
Citește mai mult
Show total în Brazilia Neymar, primul hat-trick după aproape 4 ani, într-un meci crucial pentru Santos în lupta salvării de la retrogradare

Alexandru Matei, suspect de ruptură de ligamente încrucișate

Finanțatorul formației arădene a vorbit despre accidentarea tânărului jucător, iar veștile nu sunt deloc bune.

Mijlocașul este suspect de ruptură a ligamentelor încrucișate, accidentare care l-ar putea ține departe de teren multe luni.

„Sigur a făcut entorsă. Acum să vedem dacă are și ligamentele încrucișate lezate.

Diagnosticul, la primul control al echipei noastre, e că are și ligamentele încrucișate rupte. Dar rezultatul îl vom avea în câteva minute sau ore. Este chiar acum la investigații.

Nu avea nici adversar. Ăsta e riscul jucătorilor. Ceva ce nu se întâmpla acum 20-25 de ani. Nu existau rupturi de ligamente la juniori”, a declarat Alexandru Meszar, conform fanatik.ro.

Cum s-a accidentat Alexandru Matei

La doar câteva minute după ce a fost introdus pe teren de către Adrian Mihalcea, tânărul mijlocaș ofensiv a călcat greșit în timp ce alerga, fără a fi faultat de vreun adversar.

Ulterior, acesta s-a întins pe gazon și a izbucnit în lacrimi, cerând ajutorul echipei medicale.

Pentru a putea părăsi terenul, Alexandru Matei a fost pus pe targă, fiind apoi transportat la ambulanța aflată la stadion.

Accidentarea lui Alexandru Matei
Accidentarea lui Alexandru Matei

Galerie foto (6 imagini)

Accidentarea lui Alexandru Matei Accidentarea lui Alexandru Matei Accidentarea lui Alexandru Matei Accidentarea lui Alexandru Matei Accidentarea lui Alexandru Matei
+6 Foto
labels.photo-gallery

„Din păcate, accidentarea acestui puști m-a dat un pic peste cap, el trebuie să aibă puterea să treacă peste.

De fiecare dată am spus că trebuie să creștem organic tinerii, nu trebuie să-i forțăm. L-am băgat pe Matei poate pe un fond emoțional. Din păcate, l-am pierdut. N-aș vrea să mă pronunț, dar oricum accidentarea pare destul de serioasă”, a spus și Adrian Mihalcea, după meci.

Citește și

Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026
Campionatul Mondial
11:09
Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026
Citește mai mult
Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026
Victorie zdrobitoare  Duelul nordic, Norvegia - Suedia, de la CM de handbal feminin s-a încheiat cu un rezultat uluitor
Handbal
11:03
Victorie zdrobitoare Duelul nordic, Norvegia - Suedia, de la CM de handbal feminin s-a încheiat cu un rezultat uluitor
Citește mai mult
Victorie zdrobitoare  Duelul nordic, Norvegia - Suedia, de la CM de handbal feminin s-a încheiat cu un rezultat uluitor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
accidentare uta arad Alexandru Matei fcsb
Știrile zilei din sport
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
07:30
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
10:33
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
09:37
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Campionate
09:13
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Citește mai mult
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:32
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
16:13
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026: „Cu o singură condiție”
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026:  „Cu o singură condiție”
16:30
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
15:00
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Superliga
04.12
FCSB - Dinamo Câte bilete s-au vândut la Derby de România, cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Citește mai mult
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Cupa Romaniei
04.12
Nemulțumirea lui Angelescu Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Citește mai mult
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Campionate
04.12
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Citește mai mult
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Superliga
04.12
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Citește mai mult
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 34 rapid 10 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share