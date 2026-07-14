Mitriță are China la picioare!  FOTO. Încă un meci cu gol și pasă decisivă » S-a remarcat și fostul mijlocaș de la FCSB +16 foto
Alexandru Mitriță
Stranieri

Mitriță are China la picioare! FOTO. Încă un meci cu gol și pasă decisivă » S-a remarcat și fostul mijlocaș de la FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 18:07
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 18:07
  • Alexandru Mitriță (31 de ani) a fost din nou decisiv pentru Zhejiang Professional în campionatul Chinei.
  • Atacantul român a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în meciul de marți cu Qingdao Hainiu, din etapa #18, scor 3-2.
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Alexandru Mitriță a deschis scorul în minutul 24, în urma unei lovituri de cap.

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FOTO. Alexandru Mitriță, gol și assist pentru Zhejiang în China

Totul a început de la o recuperare perfectă a unui jucător de la Zhejiang, în propria jumătate de teren. Acesta i-a pasat lui Alexandru Mitriță, care a înaintat spre poarta adversă.

Românul i-a trimis mingea lui Yudong Wang, în partea stângă, iar apoi a pătruns în viteză în careu. Atacantul chinez i-a centrat lui Mitriță, care a împins mingea în poartă cu capul.

Alexandru Mitriță, gol în meciul cu Qingdao. Foto: captură YouTube
Alexandru Mitriță, gol în meciul cu Qingdao. Foto: captură YouTube

Galerie foto (16 imagini)

Alexandru Mitriță, gol în meciul cu Qingdao. Foto: captură YouTube Alexandru Mitriță, gol în meciul cu Qingdao. Foto: captură YouTube Alexandru Mitriță, gol în meciul cu Qingdao. Foto: captură YouTube Alexandru Mitriță, gol în meciul cu Qingdao. Foto: captură YouTube Alexandru Mitriță, gol în meciul cu Qingdao. Foto: captură YouTube
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Era minutul 24 când fotbalistul român a deschis scorul. Imediat după pauză, Mitriță a fost din nou decisiv pentru echipa sa.

În urma unei degajări în terenul celor de la Qingdao, mingea a fost deviată la fostul jucător al Craiovei, care a sprintat spre poarta adversă.

Ajuns în careu, Mitriță i-a pasat croatului Marko Tolic, care a driblat un adversar și apoi a înscris fără mari emoții.

Alexandru Mitriță, assist în meciul cu Qingdao. Foto: captură YouTube
Alexandru Mitriță, assist în meciul cu Qingdao. Foto: captură YouTube

Galerie foto (16 imagini)

Alexandru Mitriță, gol în meciul cu Qingdao. Foto: captură YouTube Alexandru Mitriță, gol în meciul cu Qingdao. Foto: captură YouTube Alexandru Mitriță, gol în meciul cu Qingdao. Foto: captură YouTube Alexandru Mitriță, gol în meciul cu Qingdao. Foto: captură YouTube Alexandru Mitriță, gol în meciul cu Qingdao. Foto: captură YouTube
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Qingdao nu s-a lăsat mai prejos și a restabilit egalitatea în doar 13 minute.

Nemanja Andjelkovic a marcat primul, în minutul 58, iar Malcom Edjouma, fostul jucător de la FCSB, a înscris golul de 2-2, din penalty, în minutul 71.

Zhejiang a dat lovitura în prelungirile partidei, atunci când a înscris golul victoriei prin mijlocașul Qianglong Tao. Partida s-a încheiat cu scorul de 3-2, iar echipa lui Alexandru Mitriță ocupă locul 8 în campionat, cu 20 de puncte acumulate în 18 etape.

13 meciuri
a jucat Alexandru Mitriță în acest sezon din China pentru Zhejiang. A marcat 4 goluri și a oferit 7 pase decisive

De când a fost transferat de Zhejiang, în vara anului 2025, de la U Craiova, Mitriță a jucat 29 de meciuri pentru formația chineză, reușind să înscrie 12 goluri și să livreze 14 pase decisive.

Pentru Zhejiang urmează duelul cu Chongqing Tonglianglong, de pe 18 iulie, ocupanta locului secund din campionat.

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