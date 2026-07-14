Rivalitatea dintre Anglia și Argentina datează încă din secolul XIX.

Un nou episod se va consuma miercuri seară la Atlanta, când cele două naționale se vor întâlni în cea de-a doua semifinală de la CM 2026.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play, cu începere de la ora 22:00.

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Aproape toate meciurile oficiale dintre Anglia și Argentina s-au încheiat cu un scandal imens, iar între cele două țări există și astăzi tensiuni geo-politice. Înainte de confruntarea de miercuri, FBI a intrat în alertă, catalogând meciul, conform Yahoo, drept unul de risc maxim.

Prima întâlnire dintre Anglia și Argentina la un Campionat Mondial a avut loc la ediția din 1962, în grupele competiției. Englezii aveau să aibă câștig de cauză, scor 3-1.

Scandalul de pe Wembley

Patru ani mai târziu a urmat un nou duel între cele două echipe, de această dată în sferturile turneului final găzduit chiar de Anglia.

Antonio Rattin, căpitanul Argentinei la acea vreme, avea să fie eliminat în minutul 36. În momentul în care a ieșit de pe teren, fostul mijlocaș defensiv a făcut un gest controversat.

A smucit drapelul britanic amplasat la colțul terenului, apoi s-a așezat pe covorul roșu rezervat reginei Elisabeta și a refuzat să părăsească zona.

Antonio Rattin (stânga), rugat de arbitru să părăsească terenul după cartonașul roșu primit. Fostul căpitan al Argetinei s-a stins din viață zilele trecute la 89 de ani/ Foto: IMAGO

Ulterior, jucătorul a declarat că suporterii englezi ar fi aruncat cu doze de bere în direcția sa.

Conflictul nu s-a încheiat nici după fluierul de final. La finalul partidei câștigate de Anglia, scor 1-0, selecționerul Alf Ramsey, i-a numit „animale” pe jucătorii Argentinei, scrie reuters.com.

Diego Maradona, „Mâna lui Dumnezeu” și războiul pentru Insulele Falkland

După două decenii, în 1986, Anglia și Argentina s-au întâlnit din nou la Campionatul Mondial, tot în sferturi. De această dată, confruntarea a avut loc pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico.

Acest duel avea o încărcătură aparte care mergea dincolo de fotbal. Cu doar patru ani mai devreme, Anglia și Argentina fuseseră implicate într-un conflict militar direct, după ce argentinienii au invadat Insulele Falkland controlate de englezi, teritoriu care se află la 500 de kilometri de țărmul Argentinei.

Războiul s-a soldat cu moartea a 649 de soldați argentinieni, 255 de militari britanici și trei civili. În total, 907 oameni au decedat.

Partida desfășurată în 1986 este una memorabilă, grație reușitelor istorice ale lui Diego Maradona, capodopera denumită „Golul Secolului” în care a driblat aproape întreaga echipă a Argentinei de la mijlocul terenului și până în poartă, dar și „Mâna lui Dumnezeu”, golul marcat cu mâna din fața lui Pumpido.

Diego Maradona și „Mâna lui Dumnezu”/ Foto: IMAGO

„Mai mult decât înfrângerea unei echipe de fotbal, era vorba de înfrângerea unei țări. Desigur, înainte de meci am spus că fotbalul nu avea nicio legătură cu Războiul din Malvine, dar știam că mulți copii argentinieni muriseră acolo, doborâți ca niște păsărele. Aceasta era răzbunarea”, a scris Maradona în autobiografia sa, „El Diego.

Până și Beckham a cedat nervos

Următoarea întâlnire la Campionatul Mondial a avut loc în 1998, în optimile de finală, într-un alt duel tensionat. Punctul culminant al meciului a fost eliminarea lui David Beckham după un fault asupra lui Diego Simeone.

Eliminarea lui Beckham/ Foto: IMAGO

După 2-2 în timpul regulamentar, Argentina s-a impus la penalty-uri, scor 6-5.

Beckham și-a luat revanșa în 2002, la ultimul duel dintre cele două echipe la Cupa Mondială, câștigat de englezi, scor 1-0, în grupele turneului găzduit de Coreea de Sud și Japonia.

David Beckham după golul marcat cu Argentina în 2002/ Foto: IMAGO

Tensiuni geo-politice și la CM 2026

Relația dintre Anglia și Argentina este una tensionată și astăzi, chiar în timpul Mondialului.

Pablo Quirno, ministrul Afacerilor Externe al Argentinei, a numit cei peste 3.000 de locuitori ai Insulelor Falkland o populație „implantată artificial” și a cerut ca sud-americanii să nu cadă în „capcana referendumului”, scrie La Nacion.

În 2013, în insule a avut loc un referendum în care populația a fost întrebată dacă își dorește să rămână în continuare un teritoriu al Regatului Unit. Rezultatul: 1.513 persoane, adică 99,8% din locuitorii cu drept de vot, au răspuns pozitiv. Doar 3 persoane s-au opus!

Keir Starmer, prim-ministrul britanic, a replicat: „Oamenii de acolo și-au manifestat în repetate rânduri dorința de a rămâne un teritoriu britanic”.

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