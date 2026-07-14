Anglia - Argentina, istorie sângeroasă De ce se urăsc cele două țări care se vor înfrunta pentru finala CM 2026! Tensiuni geo-politice și în timpul turneului
Eliminarea lui David Beckham în 1998/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Anglia - Argentina, istorie sângeroasă De ce se urăsc cele două țări care se vor înfrunta pentru finala CM 2026! Tensiuni geo-politice și în timpul turneului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 17:51
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 18:37
  • Rivalitatea dintre Anglia și Argentina datează încă din secolul XIX.
  • Un nou episod se va consuma miercuri seară la Atlanta, când cele două naționale se vor întâlni în cea de-a doua semifinală de la CM 2026.
  • Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play, cu începere de la ora 22:00.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Aproape toate meciurile oficiale dintre Anglia și Argentina s-au încheiat cu un scandal imens, iar între cele două țări există și astăzi tensiuni geo-politice. Înainte de confruntarea de miercuri, FBI a intrat în alertă, catalogând meciul, conform Yahoo, drept unul de risc maxim.

Prima întâlnire dintre Anglia și Argentina la un Campionat Mondial a avut loc la ediția din 1962, în grupele competiției. Englezii aveau să aibă câștig de cauză, scor 3-1.

Alertă maximă în SUA Măsuri de securitate sporite înainte de Anglia - Argentina. FBI: „Cel mai ridicat nivel de risc!” » De ce se tem cel mai mult
Citește și
Alertă maximă în SUA Măsuri de securitate sporite înainte de Anglia - Argentina. FBI: „Cel mai ridicat nivel de risc!” » De ce se tem cel mai mult
Citește mai mult
Alertă maximă în SUA Măsuri de securitate sporite înainte de Anglia - Argentina. FBI: „Cel mai ridicat nivel de risc!” » De ce se tem cel mai mult

Scandalul de pe Wembley

Patru ani mai târziu a urmat un nou duel între cele două echipe, de această dată în sferturile turneului final găzduit chiar de Anglia.

Antonio Rattin, căpitanul Argentinei la acea vreme, avea să fie eliminat în minutul 36. În momentul în care a ieșit de pe teren, fostul mijlocaș defensiv a făcut un gest controversat.

A smucit drapelul britanic amplasat la colțul terenului, apoi s-a așezat pe covorul roșu rezervat reginei Elisabeta și a refuzat să părăsească zona.

Antonio Rattin (stânga), rugat de arbitru să părăsească terenul după cartonașul roșu primit. Fostul căpitan al Argetinei s-a stins din viață zilele trecute la 89 de ani/ Foto: IMAGO Antonio Rattin (stânga), rugat de arbitru să părăsească terenul după cartonașul roșu primit. Fostul căpitan al Argetinei s-a stins din viață zilele trecute la 89 de ani/ Foto: IMAGO
Antonio Rattin (stânga), rugat de arbitru să părăsească terenul după cartonașul roșu primit. Fostul căpitan al Argetinei s-a stins din viață zilele trecute la 89 de ani/ Foto: IMAGO

Ulterior, jucătorul a declarat că suporterii englezi ar fi aruncat cu doze de bere în direcția sa.

Conflictul nu s-a încheiat nici după fluierul de final. La finalul partidei câștigate de Anglia, scor 1-0, selecționerul Alf Ramsey, i-a numit „animale” pe jucătorii Argentinei, scrie reuters.com.

Diego Maradona, „Mâna lui Dumnezeu” și războiul pentru Insulele Falkland

După două decenii, în 1986, Anglia și Argentina s-au întâlnit din nou la Campionatul Mondial, tot în sferturi. De această dată, confruntarea a avut loc pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico.

Acest duel avea o încărcătură aparte care mergea dincolo de fotbal. Cu doar patru ani mai devreme, Anglia și Argentina fuseseră implicate într-un conflict militar direct, după ce argentinienii au invadat Insulele Falkland controlate de englezi, teritoriu care se află la 500 de kilometri de țărmul Argentinei.

Războiul s-a soldat cu moartea a 649 de soldați argentinieni, 255 de militari britanici și trei civili. În total, 907 oameni au decedat.

Partida desfășurată în 1986 este una memorabilă, grație reușitelor istorice ale lui Diego Maradona, capodopera denumită „Golul Secolului” în care a driblat aproape întreaga echipă a Argentinei de la mijlocul terenului și până în poartă, dar și „Mâna lui Dumnezeu”, golul marcat cu mâna din fața lui Pumpido.

Diego Maradona și „Mâna lui Dumnezu”/ Foto: IMAGO Diego Maradona și „Mâna lui Dumnezu”/ Foto: IMAGO
Diego Maradona și „Mâna lui Dumnezu”/ Foto: IMAGO

„Mai mult decât înfrângerea unei echipe de fotbal, era vorba de înfrângerea unei țări. Desigur, înainte de meci am spus că fotbalul nu avea nicio legătură cu Războiul din Malvine, dar știam că mulți copii argentinieni muriseră acolo, doborâți ca niște păsărele. Aceasta era răzbunarea”, a scris Maradona în autobiografia sa, „El Diego.

Până și Beckham a cedat nervos

Următoarea întâlnire la Campionatul Mondial a avut loc în 1998, în optimile de finală, într-un alt duel tensionat. Punctul culminant al meciului a fost eliminarea lui David Beckham după un fault asupra lui Diego Simeone.

Eliminarea lui Beckham/ Foto: IMAGO Eliminarea lui Beckham/ Foto: IMAGO
Eliminarea lui Beckham/ Foto: IMAGO

După 2-2 în timpul regulamentar, Argentina s-a impus la penalty-uri, scor 6-5.

Beckham și-a luat revanșa în 2002, la ultimul duel dintre cele două echipe la Cupa Mondială, câștigat de englezi, scor 1-0, în grupele turneului găzduit de Coreea de Sud și Japonia.

David Beckham după golul marcat cu Argentina în 2002/ Foto: IMAGO David Beckham după golul marcat cu Argentina în 2002/ Foto: IMAGO
David Beckham după golul marcat cu Argentina în 2002/ Foto: IMAGO

Tensiuni geo-politice și la CM 2026

Relația dintre Anglia și Argentina este una tensionată și astăzi, chiar în timpul Mondialului.

Pablo Quirno, ministrul Afacerilor Externe al Argentinei, a numit cei peste 3.000 de locuitori ai Insulelor Falkland o populație „implantată artificial” și a cerut ca sud-americanii să nu cadă în „capcana referendumului”, scrie La Nacion.

În 2013, în insule a avut loc un referendum în care populația a fost întrebată dacă își dorește să rămână în continuare un teritoriu al Regatului Unit. Rezultatul: 1.513 persoane, adică 99,8% din locuitorii cu drept de vot, au răspuns pozitiv. Doar 3 persoane s-au opus!

Keir Starmer, prim-ministrul britanic, a replicat: „Oamenii de acolo și-au manifestat în repetate rânduri dorința de a rămâne un teritoriu britanic”.

Citește și

România 1994 sau Norvegia 2026? Nordicii au terminat pe 5, poziția noastră de la alt Mondial american. Unde apar însă diferențele majore: Hagi&Răducioiu vs Odegaard&Haaland
Campionatul Mondial
16:03
România 1994 sau Norvegia 2026? Nordicii au terminat pe 5, poziția noastră de la alt Mondial american. Unde apar însă diferențele majore: Hagi&Răducioiu vs Odegaard&Haaland
Citește mai mult
România 1994 sau Norvegia 2026? Nordicii au terminat pe 5, poziția noastră de la alt Mondial american. Unde apar însă diferențele majore: Hagi&Răducioiu vs Odegaard&Haaland
Mondialul tricourilor rupte! FOTO. Motivul pentru care echipamentele unor naționale de la CM 2026 se distrug atât de ușor în timpul meciului
Campionatul Mondial
13:38
Mondialul tricourilor rupte! FOTO. Motivul pentru care echipamentele unor naționale de la CM 2026 se distrug atât de ușor în timpul meciului
Citește mai mult
Mondialul tricourilor rupte! FOTO. Motivul pentru care echipamentele unor naționale de la CM 2026 se distrug atât de ușor în timpul meciului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate: „Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR” 
Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate: „Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR” 
Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate: „Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR” 
anglia semifinale argentina cm 2026 rivalitate
Știrile zilei din sport
„Am redus bugetul CSA Steaua cu 7,9%” O singură firmă și-a manifestat interesul de a investi în echipa Armatei!
Liga 2
15.07
„Am redus bugetul CSA Steaua cu 7,9%” O singură firmă și-a manifestat interesul de a investi în echipa Armatei!
Citește mai mult
„Am redus bugetul CSA Steaua cu 7,9%” O singură firmă și-a manifestat interesul de a investi în echipa Armatei!
De ce a câștigat Spania Thierry Henry explică lecția de fotbal primită de naționala lui Deschamps în semifinala CM 2026 „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo”
Campionate
15.07
De ce a câștigat Spania Thierry Henry explică lecția de fotbal primită de naționala lui Deschamps în semifinala CM 2026 „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo”
Citește mai mult
De ce a câștigat Spania Thierry Henry explică lecția de fotbal primită de naționala lui Deschamps în semifinala CM 2026 „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo”
Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026
Campionatul Mondial
15.07
Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026
Citește mai mult
Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026
Furie în Spania  Șeful federației a răbufnit după ce a aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru finala CM 2026
Campionatul Mondial
15.07
Furie în Spania Șeful federației a răbufnit după ce a aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru finala CM 2026
Citește mai mult
Furie în Spania  Șeful federației a răbufnit după ce a aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru finala CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:32
De ce va juca Argentina finala CM Secretele campionilor în fața Angliei: schimbările lui Scaloni, filosofia „Nu cedăm niciodată” și Messi
De ce va juca Argentina finala CM Secretele campionilor în fața Angliei: schimbările lui Scaloni, filosofia „Nu cedăm niciodată” și Messi
00:40
Când se joacă Spania - Argentina, finala CM 2026 Totul despre marele show de pe MetLife Stadium + Premieră istorică la pauza meciului
Când se joacă Spania - Argentina, finala CM 2026 Totul despre marele show de pe MetLife Stadium + Premieră istorică la pauza meciului
00:28
Messi, greu de retras! Noile borne atinse de argentinian după semifinala cu Anglia » Dan Petrescu, inclus într-un top alături de Enzo Fernandez
Messi, greu de retras!  Noile borne atinse de argentinian după semifinala cu Anglia » Dan Petrescu, inclus într-un top alături de Enzo Fernandez
00:00
Argentina a răpus Anglia! Campioana mondială a întors fabulos semifinala în ultimele minute » Messi, decisiv cu două pase de gol
Argentina a răpus Anglia! Campioana mondială a întors fabulos semifinala în ultimele minute » Messi, decisiv cu două pase de gol
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Top stiri
Cum arată noile tricouri ale lui FCSB   FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea
Superliga
15.07
Cum arată noile tricouri ale lui FCSB FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea
Citește mai mult
Cum arată noile tricouri ale lui FCSB   FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea
Clauză anti exclusivitate Voyo!  FCSB a anunțat Pro TV că nu renunță sub nici o formă la obligativitatea ca meciul din Conference să fie și la TV
Conference League
15.07
Clauză anti exclusivitate Voyo! FCSB a anunțat Pro TV că nu renunță sub nici o formă la obligativitatea ca meciul din Conference să fie și la TV
Citește mai mult
Clauză anti exclusivitate Voyo!  FCSB a anunțat Pro TV că nu renunță sub nici o formă la obligativitatea ca meciul din Conference să fie și la TV
Franța, ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps » Nici Mbappe nu a scăpat
Campionatul Mondial
15.07
Franța, ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps » Nici Mbappe nu a scăpat
Citește mai mult
Franța, ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps » Nici Mbappe nu a scăpat
Parcul Pallady intră la vot în Consiliul Local al Sectorului 3. Proiectul prevede modernizarea Drumului Gura Crivățului, amenajarea de spații verzi și locuri de parcare
B365
15.07
Parcul Pallady intră la vot în Consiliul Local al Sectorului 3. Proiectul prevede modernizarea Drumului Gura Crivățului, amenajarea de spații verzi și locuri de parcare
Citește mai mult
Parcul Pallady intră la vot în Consiliul Local al Sectorului 3. Proiectul prevede modernizarea Drumului Gura Crivățului, amenajarea de spații verzi și locuri de parcare

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 10 rapid 7 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share