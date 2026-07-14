Haaland-mania! Țara neașteptată din America de Sud în care peste 500 de copii poartă numele starului Norvegiei

Un număr incredibil de 500 de copii au primit numele lui Erling Haaland în ultimele săptămâni într-o țară neașteptată din America de Sud. Acest stat nu trece pentru prima dată printr-o astfel de situație.

Câți copii au mai fost botezați după vedetele din fotbal, în rândurile de mai jos.

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Norvegia a avut o prestație excelentă la revenirea după 28 de ani la un turneu final de Campionat Mondial, fiind foarte aproape de o calificare în semifinale. Însă a fost eliminată de Anglia în prelungiri, scor 2-1.

Peste 500 de copii din Peru poartă numele lui Erling Haaland

Performanțele Norvegiei i-au impresionat pe locuitorii din Peru, țară care a ratat calificarea la turneul final. Mai mulți dintre cetățenii statului sud-american au decis să-și numească copiii după starul Erling Haaland.

Registrul Național de Identificare și Stare Civilă din Peru a anunțat că peste 500 de copii născuți în ultimele săptămâni în statul sud-american poartă numele atacantului lui Manchester City.

Printre aceștia se numără 468 de copii care se numesc „Haaland” și alți 91 care au primit numele complet al starului norvegian, „Erling Haaland”, scrie thesun.co.uk.

Aceste cifre au fost transmise la sfârșitul săptămânii trecute, astfel că este posibil ca numărul copiilor care poartă numele norvegianul să fi crescut.

Valul de popularitate ar fi crescut după „dubla” reușită de Haaland contra Braziliei, în „optimile” de la CM 2026.

„Diferite vedete ale fotbalului servesc drept sursă de inspirație pentru peruani atunci când își înregistrează copiii”, a transmis Ivan Torres, purtătorul de cuvânt al Registrului Civil.

Neymar conduce un top neobișnuit, cel al copiilor care poartă numele unui fotbalist

Peruanii nu se află la prima situație în care mulți copii ajung să poarte numele unor staruri din fotbalul mondial.

În fruntea listei celor mai populari jucători se află Neymar, cu aproape 34.000 de copii numiți după el.

Peru mai are și 3.402 locuitori numiți după Messi, dar și 1.185 după Cristiano Ronaldo, mai susține sursa citată.

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