Situație critică la CFR Cluj! Ardelenii riscă să fie excluși din cupele europene dacă nu achită o datorie mare până mâine

CFR Cluj se află într-o situație critică, patronul Ioan Varga fiind nevoit să achite o datorie în valoare de 1,4 milioane de euro cel târziu până la finalul zilei de miercuri.

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Problemele financiare ale clubului din Gruia nu sunt noi. CFR Cluj a primit licența UEFA pentru sezonul 2026-2027, dar a fost ulterior sancționată de forul european cu o amendă în valoare de 200.000 de euro pentru restanțe.

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CFR Cluj riscă să fie exclusă din cupele europene dacă nu achită 1,4 milioane de euro

Conducerea clubului din Gruia mai are doar o zi la dispoziție pentru a plăti suma. În caz contrar, forul european ar putea exclude echipa din competițiile europene.

Totuși, patronul Ioan Varga ar susține că va vira banii în timp util, iar clubul nu va avea niciun fel de problemă.

„Varga a vorbit în club și a zis că va face rost de bani. În principiu, datoriile trebuie plătite și vor fi plătite. Sunt șanse mari să fie achitate chiar în cursul zilei de azi.

Se lucrează la asta. Dacă nu plătim, clubul va avea de suferit. Ar fi exclus din cupele europene timp de trei ani, de la anul”, au transmis apropiați ai clubului, potrivit gsp.ro.

Ce urmează pentru CFR Cluj în noul sezon

Ardelenii vor evolua în turul doi din Conference League, cu învingătoarea dublei dintre Alashkert și Yelimay Semey, formații care au remizat în turul, 1-1.

Returul este programat pe 16 iulie, atunci când CFR își va afla adversara exactă, pe care o va întâlni pe 23 și 30 iulie.

Până atunci, CFR va debuta în noul sezon al Ligii 1, sâmbătă, 18 iulie, de la 18:30, pe terenul celor de la Oțelul Galați.

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