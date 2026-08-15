Mitriță și Stanciu, de neoprit FOTO. Gol și assist  pentru cei doi internaționali români în China +5 foto
Alexandru Mitriță/ Foto: Instagram
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Mitriță și Stanciu, de neoprit FOTO. Gol și assist pentru cei doi internaționali români în China

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 19:44
  • Alexandru Mitriță (31 de ani) și Nicolae Stanciu (33 de ani) traversează o perioadă excelentă în China.
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Cei doi români au fost integraliști la Zhejiang Professional, respectiv Dalian Yingbo și au avut contribuții importante, în etapa 23 din China. N-au putut evita înfrângerile suferite de echipele lor.

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Alexandru Mitriță, gol pentru Zhejiang

Zhejiang Professional a început excelent partida cu Chengdu Rongcheng de pe teren propriu. În minutul 21, Mitriță a transformat o lovitură de pedeapsă și a dus scorul la 2-0 pentru gazde.

Penalty-ul transfomat de Mitriță în Zhejiang Professional - Chengdu Rongcheng Foto captură X (2).jpg
Penalty-ul transfomat de Mitriță în Zhejiang Professional - Chengdu Rongcheng Foto captură X (2).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Penalty-ul transfomat de Mitriță în Zhejiang Professional - Chengdu Rongcheng Foto captură X (5).jpg Penalty-ul transfomat de Mitriță în Zhejiang Professional - Chengdu Rongcheng Foto captură X (1).jpg Penalty-ul transfomat de Mitriță în Zhejiang Professional - Chengdu Rongcheng Foto captură X (2).jpg Penalty-ul transfomat de Mitriță în Zhejiang Professional - Chengdu Rongcheng Foto captură X (3).jpg Penalty-ul transfomat de Mitriță în Zhejiang Professional - Chengdu Rongcheng Foto captură X (4).jpg
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Lucrurile s-au prăbușit însă pentru Zhejiang. Oaspeții au revenit spectaculos și au întors rezultatul, impunându-se cu 3-2, după ce au mai avut alte două goluri anulate.

5 goluri
și 9 pase decisive are Mitriță în acest sezon pentru Zhejiang

Stanciu, pasă de gol pentru Dalian Yingbo

Dalian Yingo a deschis și ea scorul pe terenul celor de la Yunnan Yukun. În minutul 13, Stanciu l-a lansat excelent pe Frank Acheampong.

Fotbalistul ghanez a scăpat singur cu portarul advers și n-a ratat ținta.

Pasa de gol a lui Nicolae Stanciu în Yunnan Yukun - Dalian Yingbo Foto captură Youtube .jpg
Pasa de gol a lui Nicolae Stanciu în Yunnan Yukun - Dalian Yingbo Foto captură Youtube .jpg

Galerie foto (5 imagini)

Pasa de gol a lui Nicolae Stanciu în Yunnan Yukun - Dalian Yingbo Foto captură Youtube .jpg Pasa de gol a lui Nicolae Stanciu în Yunnan Yukun - Dalian Yingbo Foto captură Youtube .jpg Pasa de gol a lui Nicolae Stanciu în Yunnan Yukun - Dalian Yingbo Foto captură Youtube .jpg Pasa de gol a lui Nicolae Stanciu în Yunnan Yukun - Dalian Yingbo Foto captură Youtube .jpg Pasa de gol a lui Nicolae Stanciu în Yunnan Yukun - Dalian Yingbo Foto captură Youtube .jpg
+5 Foto
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Dalian a rămas în inferioritate numerică în minutul 36, când mijlocașul Weijie Mao (21 de ani) a fost eliminat pentru două cartonașe galbene.

Yunnan Yukun, cu Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II integraliști, a revenit în repriza secundă și a obținut victoria, scor 3-1.

8 goluri
și 4 pase decisive are Stanciu în 20 de partide disputate pentru Dalian Yingo

În urma acestor rezultate, Dalian Yingo este pe locul 6, cu 32 de puncte, în timp ce Zhejiang Professional ocupă locul 11, cu 24 de puncte, dar cu un meci mai puțin disputat.

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