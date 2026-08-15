„Abordare dezgustătoare” După aproape 60 de ani la Bournemouth, a fost anunțat prin e-mail că nu-i va fi reînnoit contractul: „Fără pic de inimă!”

Un angajat al AFC Bournemouth, care lucrase pentru club timp de aproape 60 de ani, a fost anunțat printr-un e-mail că nu-i va fi reînnoit contractul.

Decizia a venit cu doar aproximativ două săptămâni înainte de startul sezonului, ceea ce a provocat nemulțumirea suporterilor.

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Este vorba despre un bărbat în vârstă de peste 70 de ani, care a fost alături de club inclusiv în perioada în care clubul evolua în ligile inferioare.

După 60 de ani de colaborare, Bournemouth și-a anunțat angajatul prin e-mail că nu-i va fi reînnoit contractul

Anunțul a fost făcut de Ryan Davis, o rudă a bărbatului, pe platorma X:

„Un membru al familiei noastre lucrează în zilele de meci pentru AFC Bournemouth de aproape 60 de ani. Vânzarea programelor de meci, supravegherea parcării și diverse alte sarcini.

Cu două săptămâni înainte de începerea sezonului, a primit acest mesaj de la club. O abordare dezgustătoare, Jim Frevola (CEO-ul clubului), clubului ar trebui să-i fie rușine”.

1,3 milioane de vizualizări a adunat postarea lui Ryan Davis pe platforma X

Ruda bărbatului a postat și o captură cu mesajul primit de acesta pe e-mail.

„În urma unei analize a cerințelor operaționale ale clubului și a orientării pentru noul sezon, clubul a decis să nu vă reînnoiască contractul pentru sezonul 2026/27.

Suntem conștienți că această veste va fi una dezamăgitoare. În numele tuturor celor de la AFC Bournemouth, dorim să vă mulțumim pentru dedicarea, profesionalismul și contribuția dumneavoastră la club pe durata colaborării cu noi.

Vă suntem recunoscători pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat de-a lungul anilor și vă dorim mult succes în viitor”, se arată în email-ul semnat de „Echipa de siguranță” a clubului.

A relative of ours has been working on match days for @afcbournemouth for nearly 60 years. Programme selling, car park duty and various other roles. 2 weeks before the season starts he received this from the club. A disgusting approach @jimfrevola club should be ashamed pic.twitter.com/Bf2qwq2Dos — Ryan David (@ryandavid79) August 14, 2026

Fanii s-au revoltat: „Acest club și-a pierdut sufletul”

Mesajul a devenit viral și a provocat reacții puternice din partea suporterilor, foarte mulți considerând că un om cu o asemenea vechime în cadrul clubului merita o discuție personală, nu un e-mail, scrie bournemouthecho.co.uk.

Unii au remarcat că nici măcar nu ar fi fost vorba de un e-mail personal, ci de o comunicare trimisă mai multor angajați afectați de schimbări.

„Nu e cumva tipul ăla de treabă, al cărui nume nu-mi vine în minte, care lucrează la intrarea în parcare, nu-i așa? Oricum ar fi, e șocant”, a scris un fan în secțiunea de comentarii. Autorul postării a răspuns: „Ba da, Tim”.

Alte mesaje prin care fanii și-au exprimat nemulțumirea față de acțiunea clubului:

„Acest club și-a pierdut sufletul”

„Îmi pare foarte rău pentru el, ăsta e fotbalul modern”

„Tipul ăla ar trebui să primească un abonament gratuit pentru tot sezonul, nu să fie tratat așa”

„Ce mod dezgustător de a trata pe cineva care și-a dedicat 60 de ani din viață clubului. AFC Bournemouth, ar trebui să-ți fie rușine!”

Concediați-l pe tipul care a scris e-mailul ăla. N-are pic de inimă, frate! Fan Bournemouth

Bournemouth: „Ar fi trebuit să gestionăm mai bine această situație”

Jim Frevola, președintele departamentului de operațiuni comerciale al clubului, a reacționat: „Mulțumesc că mi-ai adus acest lucru la cunoștință. Voi analiza situația imediat”.

Ulterior, clubul a publicat un comunicat pe site-ul oficial.

„AFC Bournemouth a luat cunoștință de îngrijorările exprimate cu privire la modificările aduse unor aspecte legate de organizarea personalului în zilele de meci.

Am analizat modul în care aceste modificări au fost comunicate unor membri cu vechime din echipa noastră de meci și recunoaștem că acesta nu a reflectat standardele pe care ni le impunem ca club.

Persoanele care au dedicat mulți ani de serviciu clubului AFC Bournemouth merită să fie tratate cu apreciere și respect. Luăm legătura direct cu persoanele afectate pentru a le asculta preocupările și a analiza situația fiecăruia în parte.

În cadrul pregătirilor noastre pentru noul sezon, am adus modificări la o serie de roluri și cerințe de lucru din zilele de meci, pe măsură ce continuăm să consolidăm siguranța și securitatea stadionului, a perimetrului acestuia și a zonelor înconjurătoare.

Aceste schimbări sunt importante, dar la fel de importantă este și modalitatea în care comunicăm și îi tratăm pe cei care au servit clubul nostru. Ar fi trebuit să gestionăm mai bine această situație și ne vom strădui să o facem mai bine pe viitor.

Le suntem recunoscători tuturor celor care au contribuit la AFC Bournemouth de-a lungul anilor, în special celor care au servit clubul timp de zeci de ani”.

Bournemouth va debuta în noul sezon de Premier League pe terenul lui Manchester City, pe 23 august, de la ora 16:00.

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