Incident bizar FOTO. O dronă s-a prăbușit pe pistă chiar înainte de startul cursei la Europenele de atletism +6 foto
Cursa de 100 de metri garduri din cadrul probei de heptatlon de la Campionatele Europene de atletism a fost întârziată după ce o dronă s-a prăbușit pe pistă/ Foto: captură X
Atletism

Incident bizar FOTO. O dronă s-a prăbușit pe pistă chiar înainte de startul cursei la Europenele de atletism

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 17:57
  • Cursa de 100 de metri garduri din cadrul probei de heptatlon de la Campionatele Europene de atletism a fost întârziată după ce o dronă s-a prăbușit pe pistă.
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Incident bizar la Birmingham, unde, în perioada 10–16 august, se desfășoară Campionatele Europene de atletism.

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O dronă s-a prăbușit pe pistă și a întârziat startul cursei de 100 metri garduri

Înaintea de startul cursei de 100 de metri garduri din cadrul probei de heptatlon o dronă a survolat pista și a încercat să treacă printre gardurile de pe traseu.

Pentru început imaginile au fost unele inedite și spectaculoase, însă momentul s-a încheiat brusc, după ce aparatul s-a izbit de unul dintre garduri, scrie thesun.co.uk.

Incidentul a împrăștiat bucăți ale dronei pe pistă și i-a forțat pe oficiali să amâne startul evenimentului.

Galerie foto (6 imagini)

O dronă s-a prăbușit pe pistă și a întrerupt cursa de 100 m garduri din proba de heptatlon la Campionatele Europene de atletism Foto X .jpg O dronă s-a prăbușit pe pistă și a întrerupt cursa de 100 m garduri din proba de heptatlon la Campionatele Europene de atletism Foto X .jpg O dronă s-a prăbușit pe pistă și a întrerupt cursa de 100 m garduri din proba de heptatlon la Campionatele Europene de atletism Foto X .jpg O dronă s-a prăbușit pe pistă și a întrerupt cursa de 100 m garduri din proba de heptatlon la Campionatele Europene de atletism Foto X .jpg O dronă s-a prăbușit pe pistă și a întrerupt cursa de 100 m garduri din proba de heptatlon la Campionatele Europene de atletism Foto X .jpg
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„Doamne, iată ce s-a întâmplat. Li s-a spus să se retragă pentru că operatorul dronei a părăsit clădirea. Se află pe pistă, chiar în mijlocul benzii patru. Vor trebui să meargă să o recupereze. Acum este o problemă majoră.

Este adunată în bucăți mici de componente electronice și dusă la o parte. O mare bătaie de cap. Râdem, dar perturbă foarte mult startul acestei curse”, a spus unul dintre comentatori.

După o mică pauză, cursa a avut loc. Printre atletele care au luat startul s-a numărat și Katarina Johnson-Thompson, medaliată cu bronz la Mondialele de la Tokyo din 2025.

Britanica a terminat pe locul doi. Ulterior, s-a trecut la săritura în înălțime, unde Katarina a reușit să treacă, cu succes, peste înălțimea de 1,83 m, la a treia încercare.

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