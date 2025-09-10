„Mitriță e de vină” Internaționalul român a reacționat după ce nu a primit minute cu Cipru: „Îmi doresc să joc!”

Cipru - România 2-2. Alexandru Mitriță (30 de ani), jucător neutilizat de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) în partida de la Nicosia, spune că nu a reacționat negativ la faptul că nu a fost folosit

Mitriță a intrat doar din minutul 74 în amicalul cu Canada, iar cu Cipru a rămas rezervă neutilizată.

Cipru - România 2-2 . Alexandru Mitriță: „Mereu sunt eu de vină”

„Mereu când se întâmplă ceva la echipa națională, cred că Mitriță e de vină. Vă dau cuvântul meu că nu s-a întâmplat nimic. Am citit și eu că aș fi ieșit de pe grupul echipei, că sunt nemulțumit.

Vă dau cuvântul că am fost chiar foarte bine, dar mereu când se întâmplă ceva, Mitriță e de vină.

Îmi doresc să joc, dar dacă acestea au fost deciziile domnului Lucescu, eu le respect”, a spus Mitriță, la Digi Sport.

Mitriță evoluează în China, la Zhejiang, unde a reușit șapte goluri și patru pase decisive în doar nouă partide.

La echipa națională, pe poziția sa obișnuită a fost preferat însă Alex Dobre, atacantul Rapidului.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

