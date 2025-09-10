Explicațiile lui Drăguș Atacantul spune unde  s-a rupt jocul României în remiza cu Cipru: „A fost un moment psihologic” +16 foto
Explicațiile lui Drăguș Atacantul spune unde s-a rupt jocul României în remiza cu Cipru: „A fost un moment psihologic"

  • CIPRU - ROMANIA 2-2. Denis Drăguș (26 de ani) a vorbit despre rezultatul dezamăgitor înregistrat de „tricolori” în preliminariile CM 2026.

Drăguș a reușit o „dublă” în primele 18 minute ale partidei, dar nu a fost suficient ca România să plece cu toate cele trei puncte din Cipru.

CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Denis Drăguș: „A fost un moment psihologic”

Atacantul celor de la Eyupspor s-a declarat descumpănit și a explicat momentul în care s-a produs căderea din jocul „tricolorilor”.

„Din păcate, așa se întâmplă… Am avut șansa să facem 3-0, a venit golul lor, a fost un moment psihologic. Au prins și ei încredere. Din păcate nu am reușit să marcăm al treilea gol au să menținem rezultatul.

Suntem dezamăgiți, dar cred că trebuie să fim echilibrați, am mai trecut prin momente grele, trebuie să o scoatem la capăt. Da, se întâmplă să nu intre. Ei au prins încredere la golul de 2-1, au reușit să-l înscrie și pe al doilea și asta a fost.

Au avut un plus de încredere. Au intrat mult mai montați. Nu era cazul să cădem, trebuia să menținem începutul bun de joc pe care l-am făcut. Trebuia să terminăm meciul cum l-am început.

Mircea Lucescu ne-a încurajat. Sper să-l răsplătesc prin evoluțiile mele, m-am bucurat când am reușit să marchez al doilea gol. M-am bucurat pentru încrederea pe care ne-a arătat-o, mereu încearcă să fie pozitiv, să vadă părțile bune. De aia am simțit să-i mulțumesc”, a declarat Denis Drăguș la Prima TV

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (4).jpg
CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (4).jpg

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (1).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (2).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (4).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (5).jpg
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

cipru romania cm 2026 denis dragus preliminarii cm 2026
