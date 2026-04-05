Foto: Instagram/Zhejiang și Captură YouTube/HOTPOT FOOTBALL.
alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 15:25
alt-text Actualizat: 05.04.2026, ora 15:25
  • Zhejiang FC - Chongqing FC 0-1. Alexandru Mitriță (31 de ani), jucătorul gazdelor, a fost eliminat în finalul partidei după un gest nesportiv față de un adversar.

Zhejiang și Chongqing Tonglianglong s-au întâlnit duminică, în etapa #4 din campionatul Chinei. Oaspeții s-au impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat Du Yuezheng în minutul 72.

FOTO. Mitriță, eliminat după ce a tras de păr un adversar

Finalul partidei din campionatul Chinei a fost unul tensionat. Alexandru Mitriță s-a enervat după ce Li Zhenquan, jucătorul celor de la Chongqing, a avut o intrare mai dură asupra lui.

Jucătorul român a trimis mingea în aut și, mai apoi, a avut un schimb de replici aprins cu adversarul său, scrie gsp.ro.

După ce Li Zhenquan a trecut de Mitriță, jucătorul român a recurs la un gest inacceptabil pe terenul de fotbal. Acesta l-a tras de păr pe fotbalistul chinez, care s-a întins imediat pe gazon.

Aproape de incident se afla și Michael Ngadeau, fost fotbalist la FC Botoșani între 2014 și 2016, care evoluează acum pentru Chongqing. Camerunezul a intervenit pentru a calma spiritele.

Arbitrul partidei a revăzut faza la monitorul VAR și a decis să-l elimine direct pe Alexandru Mitriță. Nemulțumit de decizia „centralului”, românul s-a enervat din nou, fiind calmat cu greu de colegi.

4 milioane de euro
este cota de piață a lui Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

Alexandru Mitriță a fost transferat de Zhejiang de la Universitatea Craiova în vara anului trecut, în schimbul sumei de două milioane de euro.

De la sosirea sa la formația chineză, Mitriță a marcat 9 goluri și a oferit 10 pase decisive în 20 de meciuri jucate.

