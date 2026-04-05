Universitatea Cluj a câștigat meciul cu Rapid, scor 2-1, după ce a fost condusă.

Unirea Slobozia s-a impus în deplasarea de la Constanța, împotriva Farului, scor 1-0.

Partidele din play-off au debutat sâmbătă, odată cu duelul dintre FC Argeș și Dinamo, 1-1, și se vor încheia cu derby-ul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj de luni.

Azi, 5 aprilie

Rapid - U Cluj 1-2

Au marcat: Vulturar (min. 20) / Mendy (min. 66, 83)

Echipe de start:

Rapid : Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila

: Constantin Gâlcă U Cluj : Gertmonas - Chinteș, Cristea, Coubiș, Chipciu - Nistor, Bic, Drammeh - Stanojev, Lukic, Mendy

: Cristiano Bergodi Stadion : Giulești (București)

: Giulești (București) Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Marica Mihai Marius, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Flueran Viorel Nicușor, AVAR: Rusandu Lucian

Farul - Unirea Slobozia 0-1

A marcat: Espinosa (min. 54)

Echipe de start:

Farul : Munteanu - Maftei, Larie, Gustavo, Furtado - Dican, Vînă, Ganea - Tănasă, Ișfan, Alibec

: Ianis Zicu Slobozia : Popa - Garutti, Antoche, Safronov - Ibrian, Pop, Lungu Dragu - Yanakov, Espinosa, Dulcea

UTA Arad - Metaloglobus 5-1

Au marcat: Pospelov (27, 90+1), Iacob (44), Abdallah (61, pen.), Coman (82) / Zakir (84)

Echipele de start:

UTA Arad: Gorcea - Iacob, Pospelov, Benga, Alomerovic - Mino, Van Durmen - Abdallah, Roman, Țăroi - Coman

Adrian Mihalcea Metaloglobus: Gavrilaș - Țîrlea, Camara, Pasagic, Sava - Carvalho, Sabater - Abbey, Purece, Ghimfuș - Popa

6 aprilie

Petrolul - Csikszereda, live de la 17:30 ( play-out )

Stadion: Ilie Oană (Ploieşti)

U Craiova - CFR, live de la 20:30 ( play-off )

Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

S-au jucat

Botoșani - FCSB 3-2 ( play-out )

Au marcat: Hervin Ongenda (min. 35, min. 68), Sebastian Mailat (min. 88) / Darius Olaru (min. 4), Florin Tănase (min. 37)

FC Botoșani : Kukic - Suta, Miron, Diaw, Creț - Papa, Petro - Adams, Ongenda, Mitrov - Mailat

: Marius Croitoru FCSB : M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Tănase, Lixandru, Olaru - Miculescu, Thiam, Cisotti

Argeș - Dinamo 1-1

Au marcat: Matos (min. 44 pen.) / Gnahore (min. 76)

Echipele de start:

FC Argeş: Căbuz - Tudose, Garutti, Sadriu - Borţa, Raţă, Sierra, Micovschi, Briceag - Matos, Bettaieb

Bogdan Andone Dinamo: Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong

Oțelul - Hermannstadt 2-0

Au marcat: Lameira (5), Ciobanu (54)

Echipele de start:

Oțelul : Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu - Ciobanu, Lameira - Bană, Andrezinho, Luan Campos - Fernandes

: Stjepan Tomas Hermannstadt : Lazar - Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Stancu - Jair, Ivanov, Albu - Simba, Buș, Neguț

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 3 27 *️ - beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 3 28 8 FCSB 3 27 9 Botoșani 3 27 10 Oțelul 3 24 11 Farul 3 23 12 Csikszereda 2 20 13 Unirea Slobozia 3 19 14 Petrolul Ploiești 2 16* 15 Hermannstadt 3 15* 16 Metaloglobus 3 10 *️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport