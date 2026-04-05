- Universitatea Cluj a câștigat meciul cu Rapid, scor 2-1, după ce a fost condusă.
- Unirea Slobozia s-a impus în deplasarea de la Constanța, împotriva Farului, scor 1-0.
Partidele din play-off au debutat sâmbătă, odată cu duelul dintre FC Argeș și Dinamo, 1-1, și se vor încheia cu derby-ul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj de luni.
Azi, 5 aprilie
Rapid - U Cluj 1-2
- Au marcat: Vulturar (min. 20) / Mendy (min. 66, 83)
Echipe de start:
- Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila
- Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Christensen, Hromada, Keita, Gheorghe, Talisson, Hazrollaj, Koljic
- Antrenor: Constantin Gâlcă
- U Cluj: Gertmonas - Chinteș, Cristea, Coubiș, Chipciu - Nistor, Bic, Drammeh - Stanojev, Lukic, Mendy
- Rezerve: Lefter, Mikanovic, Cisse, Capradossi, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Pall, Gheorghiță, Fabry, Postolachi, Trică
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- Stadion: Giulești (București)
- Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Marica Mihai Marius, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Flueran Viorel Nicușor, AVAR: Rusandu Lucian
Farul - Unirea Slobozia 0-1
- A marcat: Espinosa (min. 54)
Echipe de start:
- Farul: Munteanu - Maftei, Larie, Gustavo, Furtado - Dican, Vînă, Ganea - Tănasă, Ișfan, Alibec
- Rezerve: Buzbuchi, Duțu, Vojtus, Țîru, Constantinescu, Banu, Radaslavescu, Sîrbu, Markovic, Grigoryan, Ramalho
- Antrenor: Ianis Zicu
- Slobozia: Popa - Garutti, Antoche, Safronov - Ibrian, Pop, Lungu Dragu - Yanakov, Espinosa, Dulcea
- Rezerve: Rusu, Dorobanțu, Dinu, Orozco, Șerbănică, Albu, Lemnaru, Vlăsceanu, Carnat, Bărbuț, Ponde, Dahan
- Antrenor: Claudiu Niculescu
- Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi (Ovidiu)
- Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel, Asistenți: Bîrdeş Romică, Marin Nicușor, VAR: Colţescu Sebastian, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
UTA Arad - Metaloglobus 5-1
- Au marcat: Pospelov (27, 90+1), Iacob (44), Abdallah (61, pen.), Coman (82) / Zakir (84)
Echipele de start:
- UTA Arad: Gorcea - Iacob, Pospelov, Benga, Alomerovic - Mino, Van Durmen - Abdallah, Roman, Țăroi - Coman
- Rezerve: Tordai - Țuțu, Poulolo, Stolnik, Popescu, Hrezdac, Mihai, Odada, Ciubăncan, Tolcea
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Metaloglobus: Gavrilaș - Țîrlea, Camara, Pasagic, Sava - Carvalho, Sabater - Abbey, Purece, Ghimfuș - Popa
- Rezerve: Soare - Celaj, Liș, Zakir, Fernandes, Dumitru, Irimia, Neacșu, Gheorghe, Huiban
- Antrenor: Florin Bratu
- Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad)
- Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți: Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR: Trandafir Cristina, AVAR: Dumitrache Bogdan
6 aprilie
Petrolul - Csikszereda, live de la 17:30 (play-out)
- Stadion: Ilie Oană (Ploieşti)
U Craiova - CFR, live de la 20:30 (play-off)
- Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)
S-au jucat
Botoșani - FCSB 3-2 (play-out)
- Au marcat: Hervin Ongenda (min. 35, min. 68), Sebastian Mailat (min. 88) / Darius Olaru (min. 4), Florin Tănase (min. 37)
- FC Botoșani: Kukic - Suta, Miron, Diaw, Creț - Papa, Petro - Adams, Ongenda, Mitrov - Mailat
- Rezerve: Tomache, Țigănașu, Ilaș, Bordeianu, David, Pănoiu, Aldair, Bota, Lucas, Bodișeanu, Dumiter
- Antrenor: Marius Croitoru
- FCSB: M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Tănase, Lixandru, Olaru - Miculescu, Thiam, Cisotti
- Rezerve: Târnovanu, Zima, Crețu, Graovac, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa
- Antrenor: Mirel Rădoi
- Stadion: Municipal (Botoşani)
- Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Neacşu George Florin, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Marcu Claudiu
Argeș - Dinamo 1-1
- Au marcat: Matos (min. 44 pen.) / Gnahore (min. 76)
Echipele de start:
- FC Argeş: Căbuz - Tudose, Garutti, Sadriu - Borţa, Raţă, Sierra, Micovschi, Briceag - Matos, Bettaieb
- Rezerve: Crăciun, Tofan, Marin, Seto, Rădescu, Blagaic, Pîrvu, Moldoveanu, Brobbey, Manole, Şerban, Idowu
- Antrenor: Bogdan Andone
- Dinamo: Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong
- Rezerve: Epassy, Gnahore, Milanov, Karamoko, Mazilu, Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Pușcaș, Țicu, N'Giuwu
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Vornicu Adrian, Badea Marius, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Artene Ovidiu
- Stadion: Orășenesc (Mioveni)
Oțelul - Hermannstadt 2-0
- Au marcat: Lameira (5), Ciobanu (54)
Echipele de start:
- Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu - Ciobanu, Lameira - Bană, Andrezinho, Luan Campos - Fernandes
- Rezerve: Popescu, Ursu, Conrado, Rus, Neicu E., Chira, Bordun, Bruno Paz, Sandu, Neicu C., Debeljuh
- Antrenor: Stjepan Tomas
- Hermannstadt: Lazar - Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Stancu - Jair, Ivanov, Albu - Simba, Buș, Neguț
- Rezerve: Muțiu, Pop, Stoica, Issah, Barstan, Ciubotaru, Zargary, Politic, Balaure, Afalna, Marko
- Antrenor: Dorinel Munteanu
- Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Vodă Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Petrescu Radu, AVAR: Popa Cătălin
- Stadion: Oțelul (Galați)
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|3
|36
|2
|U Craiova
|2
|33
|3
|Rapid
|3
|31
|4
|CFR Cluj
|2
|30*
|5
|FC Argeș
|3
|29
|6
|Dinamo
|3
|27
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|UTA Arad
|3
|28
|8
|FCSB
|3
|27
|9
|Botoșani
|3
|27
|10
|Oțelul
|3
|24
|11
|Farul
|3
|23
|12
|Csikszereda
|2
|20
|13
|Unirea Slobozia
|3
|19
|14
|Petrolul Ploiești
|2
|16*
|15
|Hermannstadt
|3
|15*
|16
|Metaloglobus
|3
|10