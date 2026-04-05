Liga 1 Unirea Slobozia a câștigat în deplasare la Constanța. U Cluj câștigă în Giulești » Clasamentul actualizat
Liga 1 FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Ionuț Cojocaru , George Neagu , Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 05.04.2026, ora 22:28
  • Universitatea Cluj a câștigat meciul cu Rapid, scor 2-1, după ce a fost condusă.
  • Unirea Slobozia s-a impus în deplasarea de la Constanța, împotriva Farului, scor 1-0.
  • Meciurile din Liga 1 sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Partidele din play-off au debutat sâmbătă, odată cu duelul dintre FC Argeș și Dinamo, 1-1, și se vor încheia cu derby-ul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj de luni.

Azi, 5 aprilie

Rapid - U Cluj 1-2

  • Au marcat: Vulturar (min. 20) / Mendy (min. 66, 83)
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Echipe de start:

  • Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila
  • Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Christensen, Hromada, Keita, Gheorghe, Talisson, Hazrollaj, Koljic
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • U Cluj: Gertmonas - Chinteș, Cristea, Coubiș, Chipciu - Nistor, Bic, Drammeh - Stanojev, Lukic, Mendy
  • Rezerve: Lefter, Mikanovic, Cisse, Capradossi, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Pall, Gheorghiță, Fabry, Postolachi, Trică
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Stadion: Giulești (București)
  • Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Marica Mihai Marius, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Flueran Viorel Nicușor, AVAR: Rusandu Lucian
Farul - Unirea Slobozia 0-1

  • A marcat: Espinosa (min. 54)

Echipe de start:

  • Farul: Munteanu - Maftei, Larie, Gustavo, Furtado - Dican, Vînă, Ganea - Tănasă, Ișfan, Alibec
  • Rezerve: Buzbuchi, Duțu, Vojtus, Țîru, Constantinescu, Banu, Radaslavescu, Sîrbu, Markovic, Grigoryan, Ramalho
  • Antrenor: Ianis Zicu
  • Slobozia: Popa - Garutti, Antoche, Safronov - Ibrian, Pop, Lungu Dragu - Yanakov, Espinosa, Dulcea
  • Rezerve: Rusu, Dorobanțu, Dinu, Orozco, Șerbănică, Albu, Lemnaru, Vlăsceanu, Carnat, Bărbuț, Ponde, Dahan
  • Antrenor: Claudiu Niculescu
  • Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi (Ovidiu)
  • Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel, Asistenți: Bîrdeş Romică, Marin Nicușor, VAR: Colţescu Sebastian, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen

UTA Arad - Metaloglobus 5-1

  • Au marcat: Pospelov (27, 90+1), Iacob (44), Abdallah (61, pen.), Coman (82) / Zakir (84)

Echipele de start:

  • UTA Arad: Gorcea - Iacob, Pospelov, Benga, Alomerovic - Mino, Van Durmen - Abdallah, Roman, Țăroi - Coman
  • Rezerve: Tordai - Țuțu, Poulolo, Stolnik, Popescu, Hrezdac, Mihai, Odada, Ciubăncan, Tolcea
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Metaloglobus: Gavrilaș - Țîrlea, Camara, Pasagic, Sava - Carvalho, Sabater - Abbey, Purece, Ghimfuș - Popa
  • Rezerve: Soare - Celaj, Liș, Zakir, Fernandes, Dumitru, Irimia, Neacșu, Gheorghe, Huiban
  • Antrenor: Florin Bratu
  • Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad)
  • Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți: Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR: Trandafir Cristina, AVAR: Dumitrache Bogdan

6 aprilie

Petrolul - Csikszereda, live de la 17:30 (play-out)

  • Stadion: Ilie Oană (Ploieşti)

U Craiova - CFR, live de la 20:30 (play-off)

  • Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

S-au jucat

Botoșani - FCSB 3-2 (play-out)

  • Au marcat: Hervin Ongenda (min. 35, min. 68), Sebastian Mailat (min. 88) / Darius Olaru (min. 4), Florin Tănase (min. 37)
  • FC Botoșani: Kukic - Suta, Miron, Diaw, Creț - Papa, Petro - Adams, Ongenda, Mitrov - Mailat
  • Rezerve: Tomache, Țigănașu, Ilaș, Bordeianu, David, Pănoiu, Aldair, Bota, Lucas, Bodișeanu, Dumiter
  • Antrenor: Marius Croitoru
  • FCSB: M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Tănase, Lixandru, Olaru - Miculescu, Thiam, Cisotti
  • Rezerve: Târnovanu, Zima, Crețu, Graovac, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa
  • Antrenor: Mirel Rădoi
  • Stadion: Municipal (Botoşani)
  • Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Neacşu George Florin, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Marcu Claudiu

Galerie foto (13 imagini)

FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (1).jpg FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (2).jpg FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (3).jpg FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (4).jpg FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Argeș - Dinamo 1-1

  • Au marcat: Matos (min. 44 pen.) / Gnahore (min. 76)
Echipele de start:

  • FC Argeş: Căbuz - Tudose, Garutti, Sadriu - Borţa, Raţă, Sierra, Micovschi, Briceag - Matos, Bettaieb
  • Rezerve: Crăciun, Tofan, Marin, Seto, Rădescu, Blagaic, Pîrvu, Moldoveanu, Brobbey, Manole, Şerban, Idowu
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Dinamo: Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong
  • Rezerve: Epassy, Gnahore, Milanov, Karamoko, Mazilu, Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Pușcaș, Țicu, N'Giuwu
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Vornicu Adrian, Badea Marius, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Artene Ovidiu
  • Stadion: Orășenesc (Mioveni)

Oțelul - Hermannstadt 2-0

  • Au marcat: Lameira (5), Ciobanu (54)
Echipele de start:

  • Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu - Ciobanu, Lameira - Bană, Andrezinho, Luan Campos - Fernandes
  • Rezerve: Popescu, Ursu, Conrado, Rus, Neicu E., Chira, Bordun, Bruno Paz, Sandu, Neicu C., Debeljuh
  • Antrenor: Stjepan Tomas
  • Hermannstadt: Lazar - Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Stancu - Jair, Ivanov, Albu - Simba, Buș, Neguț
  • Rezerve: Muțiu, Pop, Stoica, Issah, Barstan, Ciubotaru, Zargary, Politic, Balaure, Afalna, Marko
  • Antrenor: Dorinel Munteanu
  • Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Vodă Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Petrescu Radu, AVAR: Popa Cătălin
  • Stadion: Oțelul (Galați)

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj336
2U Craiova233
3Rapid331
4CFR Cluj230*
5FC Argeș329
6Dinamo327
*️ - beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7UTA Arad328
8FCSB327
9Botoșani327
10Oțelul324
11Farul323
12Csikszereda220
13Unirea Slobozia319
14Petrolul Ploiești216*
15Hermannstadt315*
16Metaloglobus310
*️ - beneficiază de rotunjire

Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share