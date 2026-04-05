„Luptați, domnule Lucescu!” Mesajul transmis de FRF după ce starea de sănătate a fostului selecționer s-a agravat

Federația Română de Fotbal (FRF) i-a transmis, duminică, un mesaj lui Mircea Lucescu (80 de ani), care se confruntă cu probleme grave de sănătate.

Fostul selecționer a suferit un infarct miocardic acut vineri, iar starea lui s-a înrăutățit.

Faimosul antrenor român s-a ales cu grave probleme de sănătate în acest start de 2026, din cauza cărora a stat internat în jur de o lună și jumătate.

Mesajul transmis de FRF pentru Mircea Lucescu

Pe pagina de Facebook a echipei naționale de fotbal a României a fost publicat, astăzi, un mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu.

„Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții.

Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.

Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu! ”.

Spitalul Universitar a transmis, duminică dimineața, că starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit, fostul selecționer fiind mutat de urgență la Terapie Intensivă.

Mircea Lucescu a făcut infarct

Vineri, fostul selecționer trebuia să se externeze din spital. La 5 zile după momentul complicat traversat duminică dimineața, în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, când a suferit o tahicardie ventriculară.

Însă înainte ca medicii să-l lase să părăsească spitalul, fostul selecționer s-a ales cu o nouă sincopă majoră: a suferit un infarct miocardic acut, așa cum a informat în mod oficial conducerea Spitalului Universitar.

Cătălin Cîrstoiu, managerul spitalului unde se află Lucescu, a acceptat să explice pentru GOLAZO.ro exact cum s-au derulat evenimentele de vineri.

„Înainte de externare, domnul Mircea Lucescu a parcurs un set de analize, așa cum se procedează cu orice pacient care urmează să plece din spital. Medicii au observat că are o tensiune foarte mică, moment în care s-a luat decizia de a-i fi efectuat un EKG. Atunci s-a observat că e un infarct în constituire. În acel moment s-a intervenit imediat și chiar dacă infarctul s-a produs, pacientul a fost stabilizat”, a declarat, vineri, Cătălin Cîrstoiu pentru GOLAZO.ro.

