Răzvan Lucescu vine acasă Antrenorul lui PAOK a fost chemat de urgență, azi, la București, după ce starea tatălui s-a agravat

Răzvan Lucescu a fost chemat de urgență acasă, astăzi, ziua în care PAOK joacă la Salonic meciul cu Panathinaikos, la startul play-off-ului campionatului grec.

PAOK joacă prima partidă în play-off-ul campionatului Greciei, de la 19:00, pe „Toumba”, în fața lui Panathinaikos.

„Vulturii” sunt pe locul 3, la trei puncte de AEK Atena și la unul singur de Olympiacos. Speră să revină și să cucerească al 3-lea titlu cu Răzvan Lucescu în 2026, la 100 de ani de la crearea lui PAOK.

Răzvan Lucescu, în cel mai dificil moment Foto: Imago

Dar agravarea stării de sănătate a lui Mircea Lucescu l-a pus pe antrenorul lui PAOK într-o situație extrem de delicată.

Răzvan, 57 de ani, a fost chemat de urgență acasă pentru a fi alături de familie în aceste momente critice.

Totuși, susțin surse apropiate de PAOK, tehnicianul ar urma să se întoarcă la București după meciul cu Panathinaikos.

O cursă privată îl așteaptă la aeroportul din Salonic să-l aducă în această seară la București.

