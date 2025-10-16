Înlocuitorul lui Musi Ce variante U21 are Dinamo la derby-ul cu Rapid + Florentin Petre dă detalii despre starea extremei „câinilor”

Dinamo are nevoie de un înlocuitor pentru jucătorul U21 la partida cu Rapid, după accidentarea lui Alexandru Musi (21 de ani) în urma ultimei acțiuni a naționalei de tineret.

Dinamo - Rapid se joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Alexandru Musi s-a accidentat marți, în partida România U21 - Cipru U21 2-0, iar situația sa este incertă înainte de derby-ul de pe Arena Națională.

Mihai și Caragea, principalele variante pentru înlocuirea lui Musi

Kopic s-a bazat foarte mult pe Musi în această primă parte a sezonului, iar acum tehnicianul croat are două opțiuni pentru a suplini absența jucătorului U21.

Principala variantă este Cristi Mihai, care a evoluat și el pentru naționala U21 în partida cu Cipru și care a avut evoluții apreciate în puținele minute pe care le-a bifat în acest sezon. Acesta ar putea intra la mijloc, în locul lui Milanov.

Un alt posibil înlocuitor, de această dată post pe post, ar fi Adrian Caragea, potrivit dinamo1948.club, jucător care nu a bifat până acum nicio partidă ca titular în tricoul lui Dinamo.

Cum ar putea arăta Dinamo cu Rapid:

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pop, Karamoko

FOTO Accidentarea lui Musi la naționala U21

Florentin Petre: „ L-am văzut dornic astăzi”

Întrebat despre situația lui Alexandru Musi, antrenorul secund Florentin Petre a spus că jucătorul nu s-a antrenat astăzi cu echipa, are o contuzie de gradul 2-3, dar, la cum îl cunoaște, crede că acesta va juca în meciul cu Rapid.

„L-am văzut dornic astăzi, calcă bine pe gleznă, acum depinde foarte mult și de aceste două zile pe care le avem la dispoziție”, a declarat Petre, potrivit prosport.ro.

12 meciuri a bifat Musi pentru Dinamo în acest sezon, în care a reușit 3 goluri și o pasă decisivă

FOTO Dinamo la antrenament, în săptămâna meciului cu Rapid

