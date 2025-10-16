Înlocuitorul lui Musi Ce variante U21 are Dinamo la derby-ul cu Rapid + Florentin Petre dă detalii despre starea extremei „câinilor” +17 foto
Alexandru Musi foto: Sport Pictures
Superliga

Înlocuitorul lui Musi Ce variante U21 are Dinamo la derby-ul cu Rapid + Florentin Petre dă detalii despre starea extremei „câinilor”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 20:01
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 20:23
  • Dinamo are nevoie de un înlocuitor pentru jucătorul U21 la partida cu Rapid, după accidentarea lui Alexandru Musi (21 de ani) în urma ultimei acțiuni a naționalei de tineret.
  • Dinamo - Rapid se joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Alexandru Musi s-a accidentat marți, în partida România U21 - Cipru U21 2-0, iar situația sa este incertă înainte de derby-ul de pe Arena Națională.

Alt plan UEFA în loc de preliminarii Cum ar putea ajunge România la Euro sau Mondial după transformarea sistemului de calificare
Citește și
Alt plan UEFA în loc de preliminarii Cum ar putea ajunge România la Euro sau Mondial după transformarea sistemului de calificare
Citește mai mult
Alt plan UEFA în loc de preliminarii Cum ar putea ajunge România la Euro sau Mondial după transformarea sistemului de calificare

Mihai și Caragea, principalele variante pentru înlocuirea lui Musi

Kopic s-a bazat foarte mult pe Musi în această primă parte a sezonului, iar acum tehnicianul croat are două opțiuni pentru a suplini absența jucătorului U21.

Principala variantă este Cristi Mihai, care a evoluat și el pentru naționala U21 în partida cu Cipru și care a avut evoluții apreciate în puținele minute pe care le-a bifat în acest sezon. Acesta ar putea intra la mijloc, în locul lui Milanov.

Un alt posibil înlocuitor, de această dată post pe post, ar fi Adrian Caragea, potrivit dinamo1948.club, jucător care nu a bifat până acum nicio partidă ca titular în tricoul lui Dinamo.

Cum ar putea arăta Dinamo cu Rapid:

  • Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pop, Karamoko

FOTO Accidentarea lui Musi la naționala U21

Accidentare Alexandru Musi
Accidentare Alexandru Musi

Galerie foto (17 imagini)

Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi
+17 Foto
labels.photo-gallery

Florentin Petre: „L-am văzut dornic astăzi”

Întrebat despre situația lui Alexandru Musi, antrenorul secund Florentin Petre a spus că jucătorul nu s-a antrenat astăzi cu echipa, are o contuzie de gradul 2-3, dar, la cum îl cunoaște, crede că acesta va juca în meciul cu Rapid.

„L-am văzut dornic astăzi, calcă bine pe gleznă, acum depinde foarte mult și de aceste două zile pe care le avem la dispoziție”, a declarat Petre, potrivit prosport.ro.

12 meciuri
a bifat Musi pentru Dinamo în acest sezon, în care a reușit 3 goluri și o pasă decisivă

FOTO Dinamo la antrenament, în săptămâna meciului cu Rapid

Dinamo, antrenament 15 octombrie 2025. FOTO FB Dinamo
Dinamo, antrenament 15 octombrie 2025. FOTO FB Dinamo

Galerie foto (8 imagini)

Dinamo, antrenament 15 octombrie 2025. FOTO FB Dinamo Dinamo, antrenament 15 octombrie 2025. FOTO FB Dinamo Dinamo, antrenament 15 octombrie 2025. FOTO FB Dinamo Dinamo, antrenament 15 octombrie 2025. FOTO FB Dinamo Dinamo, antrenament 15 octombrie 2025. FOTO FB Dinamo
+8 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Csikszereda - CFR 2-2 Mandorlini rămâne cu o singură victorie la Cluj și e departe de play-off! Găman a avut un final de meci agitat
Superliga
22:37
Csikszereda - CFR 2-2 Mandorlini rămâne cu o singură victorie la Cluj și e departe de play-off! Găman a avut un final de meci agitat
Citește mai mult
Csikszereda - CFR 2-2 Mandorlini rămâne cu o singură victorie la Cluj și e departe de play-off! Găman a avut un final de meci agitat
 „Nu a făcut bine naționalei” Ionuț Lupescu îl critică pe Lucescu: „Dacă voia,   trebuia să se retragă după Nations League și cu asta basta!”
Nationala
19:37
„Nu a făcut bine naționalei” Ionuț Lupescu îl critică pe Lucescu: „Dacă voia, trebuia să se retragă după Nations League și cu asta basta!”
Citește mai mult
 „Nu a făcut bine naționalei” Ionuț Lupescu îl critică pe Lucescu: „Dacă voia,   trebuia să se retragă după Nations League și cu asta basta!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
rapid bucuresti dinamo bucuresti accidentare Cristian Mihai Florentin Petre Adrian Caragea Alexandru Musi
Știrile zilei din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
16:00
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
15:01
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
13:50
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:55
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
16:17
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
14:29
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Campionatul Mondial
12:37
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Citește mai mult
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Tenis
11:28
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Campionatul Mondial
10:15
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Citește mai mult
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Superliga
12:58
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Citește mai mult
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 22 rapid 18 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share