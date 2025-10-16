 „Nu a făcut bine naționalei” Ionuț Lupescu îl critică pe Lucescu: „Dacă voia,   trebuia să se retragă după Nations League și cu asta basta!” +22 foto
Ionuț Lupescu și Mircea Lucescu foto: Sport Pictures
Nationala

„Nu a făcut bine naționalei” Ionuț Lupescu îl critică pe Lucescu: „Dacă voia, trebuia să se retragă după Nations League și cu asta basta!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 19:37
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 19:42
  • Ionuț Lupescu (56 de ani) a comentat tensiunile din ultimele zile, din jurul echipei naționale.
  • Fostul mare jucător de la Dinamo crede că intențiile lui Lucescu de a pleca au făcut mai mult rău naționalei.

După partida cu Austria au apărut mai multe discuții la echipa națională, fie legate de posibila plecare a lui Lucescu, fie între acesta și anumiți „tricolori”, precum Stanciu sau Răzvan Marin.

 S-a aflat identitatea violatorului Cine e pilotul de curse acuzat că a agresat-o sexual pe asistenta lui Schumacher + Ce a făcut când a fost chemat în fața instanței
Citește și
S-a aflat identitatea violatorului Cine e pilotul de curse acuzat că a agresat-o sexual pe asistenta lui Schumacher + Ce a făcut când a fost chemat în fața instanței
Citește mai mult
 S-a aflat identitatea violatorului Cine e pilotul de curse acuzat că a agresat-o sexual pe asistenta lui Schumacher + Ce a făcut când a fost chemat în fața instanței

Ionuț Lupescu: „Discuția cu «Plec, nu plec» nu a făcut bine echipei naționale”

Acum, fostul mare internațional critică și el acțiunile lui Mircea Lucescu, cel care a anunțat că intenționează să plece dacă ratează prima poziție în grupă.

„Eu cred că toată discuția cu «Plec, nu plec» nu a făcut bine echipei naționale și nu a avut liniștea pe care trebuia să o aibă.

Eu cred că dacă tot a vrut să vină la echipa națională, atunci ar trebui să rămână până la capăt, chiar dacă se califică sau nu.

Dacă ar fi vrut să se retragă, trebuia să se retragă după Nations League și cu asta basta! A văzut că în calificări e mai greu decât în Nations League și e o altă miză”, a spus Ionuț Lupescu la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

FOTO. România - Austria 1-0

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

Lucescu și „plecările” de la națională

Deși imediat după succesul cu Austria anunța că va părăsi naționala dacă nu se califică direct la Mondial, Lucescu urmează să rămână și la baraj, așa cum a anunțat recent GOLAZO.ro.

„Nu există așa ceva agreat de FRF. A fost, la un moment dat o discuție, ceva de genul: dacă la finalul grupei nu există progres, ca joc, nu avem o perspectivă bună și FRF dorește, atunci Lucescu e dispus să se dea la o parte. Aceasta a fost singura discuție”, au spus surse din Federație.

De fapt, din informațiile GOLAZO.ro anunțul plecării, făcut duminică, e al treilea de acest gen pe care Lucescu îl face în ultimele luni:

  • Prima tentativă de a renunța a fost după eșecul din Austria, din iunie. Atunci le-a spus federalilor că vrea să plece dacă el e considerat vinovat. FRF n-a acceptat și a fost întors din drum
  • A doua oară s-a întâmplat după semieșecul din Cipru, scor 2-2. Atunci au urmat două runde de discuții cu Răzvan Burleanu, dar iarăși a renunțat la demisie. În unul dintre cele două dialoguri purtate cu șeful FRF, Lucescu s-a exprimat că el nu ține de scaun și că e dispus să se dea la o parte dacă Federația are o variantă mai bună pentru baraj.
  • A treia oară când aduce în discuție demisia e discursul său de după victoria cu Austria, de duminică.

Citește și

Alt plan UEFA în loc de preliminarii Cum ar putea ajunge România la Euro sau Mondial după transformarea sistemului de calificare
Nationala
19:03
Alt plan UEFA în loc de preliminarii Cum ar putea ajunge România la Euro sau Mondial după transformarea sistemului de calificare
Citește mai mult
Alt plan UEFA în loc de preliminarii Cum ar putea ajunge România la Euro sau Mondial după transformarea sistemului de calificare
Cum a ajuns Eissat la naționala României Tatăl fundașului face dezvăluiri:  „Sunt sigur că Lisav a vrut să joace în Israel” + Ce i-a nemulțumit
Superliga
18:30
Cum a ajuns Eissat la naționala României Tatăl fundașului face dezvăluiri: „Sunt sigur că Lisav a vrut să joace în Israel” + Ce i-a nemulțumit
Citește mai mult
Cum a ajuns Eissat la naționala României Tatăl fundașului face dezvăluiri:  „Sunt sigur că Lisav a vrut să joace în Israel” + Ce i-a nemulțumit

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Echipa Nationala mircea lucescu demisie Ionut Lupescu romania
Știrile zilei din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
16:00
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
15:01
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
13:50
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:55
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
16:17
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
14:29
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Campionatul Mondial
12:37
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Citește mai mult
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Tenis
11:28
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Campionatul Mondial
10:15
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Citește mai mult
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Superliga
12:58
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Citește mai mult
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 22 rapid 18 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share