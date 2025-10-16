Ionuț Lupescu (56 de ani) a comentat tensiunile din ultimele zile, din jurul echipei naționale.

Fostul mare jucător de la Dinamo crede că intențiile lui Lucescu de a pleca au făcut mai mult rău naționalei.

După partida cu Austria au apărut mai multe discuții la echipa națională, fie legate de posibila plecare a lui Lucescu, fie între acesta și anumiți „tricolori”, precum Stanciu sau Răzvan Marin.

Ionuț Lupescu: „Discuția cu «Plec, nu plec» nu a făcut bine echipei naționale”

Acum, fostul mare internațional critică și el acțiunile lui Mircea Lucescu, cel care a anunțat că intenționează să plece dacă ratează prima poziție în grupă.

„Eu cred că toată discuția cu «Plec, nu plec» nu a făcut bine echipei naționale și nu a avut liniștea pe care trebuia să o aibă.

Eu cred că dacă tot a vrut să vină la echipa națională, atunci ar trebui să rămână până la capăt, chiar dacă se califică sau nu.

Dacă ar fi vrut să se retragă, trebuia să se retragă după Nations League și cu asta basta! A văzut că în calificări e mai greu decât în Nations League și e o altă miză”, a spus Ionuț Lupescu la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

FOTO. România - Austria 1-0

Lucescu și „plecările” de la națională

Deși imediat după succesul cu Austria anunța că va părăsi naționala dacă nu se califică direct la Mondial, Lucescu urmează să rămână și la baraj, așa cum a anunțat recent GOLAZO.ro.

„Nu există așa ceva agreat de FRF. A fost, la un moment dat o discuție, ceva de genul: dacă la finalul grupei nu există progres, ca joc, nu avem o perspectivă bună și FRF dorește, atunci Lucescu e dispus să se dea la o parte. Aceasta a fost singura discuție”, au spus surse din Federație.

De fapt, din informațiile GOLAZO.ro anunțul plecării, făcut duminică, e al treilea de acest gen pe care Lucescu îl face în ultimele luni:

Prima tentativă de a renunța a fost după eșecul din Austria, din iunie. Atunci le-a spus federalilor că vrea să plece dacă el e considerat vinovat. FRF n-a acceptat și a fost întors din drum

A doua oară s-a întâmplat după semieșecul din Cipru, scor 2-2. Atunci au urmat două runde de discuții cu Răzvan Burleanu, dar iarăși a renunțat la demisie. În unul dintre cele două dialoguri purtate cu șeful FRF, Lucescu s-a exprimat că el nu ține de scaun și că e dispus să se dea la o parte dacă Federația are o variantă mai bună pentru baraj.

A treia oară când aduce în discuție demisia e discursul său de după victoria cu Austria, de duminică.

