Alexandru Musi (21 de ani), extrema celor de la Dinamo, s-a accidentat în meciul României U21 cu Cipru U21, din preliminariile Campionatului European.

Jucătorul lui Dinamo a fost lovit grav de către un adversar în minutul 28 al meciului de la Cluj.

Invitat la Prima Sport, Andrei Nicolescu a vorbit despre situația lui Musi:

„Entorsă de grad II-III, la prima estimare. Urmează RMN-ul. Nu cred că poate juca cu Rapid, că e perioadă de imobilizare a gleznei”.

Dinamovistul nu a mai putut continua partida după o intrare extrem de dură a lui Dijama, cel care a primit doar cartonaș galben, deși s-a dus cu talpa direct pe gheata lui Musi.

Jucătorul român a avut nevoie de îngrijiri medicale și le-a transmis celor de pe banca tehnică faptul că nu va putea continua. A fost înlocuit cu Biliboc și a părăsit șchiopătând terenul.

Primul meci pe care l-ar putea rata Musi, dacă accidentarea este una serioasă, este derby-ul cu Rapid de duminică.

România U21 - Cipru U21, echipele de startâ

România U21: Lefter - Strata, Pașcalău, Duțu, Ciubotaru - Vulturar - Musi, Mihai, Boțogan, Burnete - Trică

Lefter - Strata, Pașcalău, Duțu, Ciubotaru - Vulturar - Musi, Mihai, Boțogan, Burnete - Trică Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Duțu, Tudose, Rădăslăvescu, Pop, Szimionaș, Vermeșan, Biliboc

Răfăilă, Țuțu, Duțu, Tudose, Rădăslăvescu, Pop, Szimionaș, Vermeșan, Biliboc Antrenor: Costin Curelea

Costin Curelea Cipru U21: Kyriakou - Zinonos, Viktoros, Venizelou, Djiama - Angelopoulos - Pattichis, Athanasiou, Vrontis - Neophytiou, Georgiou

Kyriakou - Zinonos, Viktoros, Venizelou, Djiama - Angelopoulos - Pattichis, Athanasiou, Vrontis - Neophytiou, Georgiou Rezerve: Stylianou, Papastylianou, Andreou, Yiannacou, P. Solomou, Christodoulou, Theorosiou, Panteli, D. Solomou

Stylianou, Papastylianou, Andreou, Yiannacou, P. Solomou, Christodoulou, Theorosiou, Panteli, D. Solomou Antrenor: Konstantinos Makridis

Konstantinos Makridis Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj)

„Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj) Arbitru : Ladislav Szikszay (Cehia)

: Ladislav Szikszay (Cehia) Asistenți : Michal Volf și Adam Benes (Cehia)

: Michal Volf și Adam Benes (Cehia) Rezervă: Jan Benes (Cehia)

