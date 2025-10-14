- Alexandru Musi (21 de ani), extrema celor de la Dinamo, s-a accidentat în meciul României U21 cu Cipru U21, din preliminariile Campionatului European.
- Jucătorul lui Dinamo a fost lovit grav de către un adversar în minutul 28 al meciului de la Cluj.
22:00 Musi, primul verdict
Invitat la Prima Sport, Andrei Nicolescu a vorbit despre situația lui Musi:
„Entorsă de grad II-III, la prima estimare. Urmează RMN-ul. Nu cred că poate juca cu Rapid, că e perioadă de imobilizare a gleznei”.
Panică la Dinamo! Alexandru Musi, accidentat la națională înainte de meciul cu Rapid
Dinamovistul nu a mai putut continua partida după o intrare extrem de dură a lui Dijama, cel care a primit doar cartonaș galben, deși s-a dus cu talpa direct pe gheata lui Musi.
Jucătorul român a avut nevoie de îngrijiri medicale și le-a transmis celor de pe banca tehnică faptul că nu va putea continua. A fost înlocuit cu Biliboc și a părăsit șchiopătând terenul.
Primul meci pe care l-ar putea rata Musi, dacă accidentarea este una serioasă, este derby-ul cu Rapid de duminică.
România U21 - Cipru U21, echipele de startâ
- România U21: Lefter - Strata, Pașcalău, Duțu, Ciubotaru - Vulturar - Musi, Mihai, Boțogan, Burnete - Trică
- Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Duțu, Tudose, Rădăslăvescu, Pop, Szimionaș, Vermeșan, Biliboc
- Antrenor: Costin Curelea
- Cipru U21: Kyriakou - Zinonos, Viktoros, Venizelou, Djiama - Angelopoulos - Pattichis, Athanasiou, Vrontis - Neophytiou, Georgiou
- Rezerve: Stylianou, Papastylianou, Andreou, Yiannacou, P. Solomou, Christodoulou, Theorosiou, Panteli, D. Solomou
- Antrenor: Konstantinos Makridis
- Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj)
- Arbitru: Ladislav Szikszay (Cehia)
- Asistenți: Michal Volf și Adam Benes (Cehia)
- Rezervă: Jan Benes (Cehia)