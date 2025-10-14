Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului +17 foto
Alexandru Musi FOTO: Captură Voyu

Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.10.2025, ora 22:11

22:00 Musi, primul verdict

Invitat la Prima Sport, Andrei Nicolescu a vorbit despre situația lui Musi:

„Entorsă de grad II-III, la prima estimare. Urmează RMN-ul. Nu cred că poate juca cu Rapid, că e perioadă de imobilizare a gleznei”.

„A fost foarte dificil”  VIDEO. Joyskim Dawa a anunțat când va putea  reveni pe teren: „100% atunci voi juca”
Citește și
„A fost foarte dificil” VIDEO. Joyskim Dawa a anunțat când va putea reveni pe teren: „100% atunci voi juca”
Citește mai mult
„A fost foarte dificil”  VIDEO. Joyskim Dawa a anunțat când va putea  reveni pe teren: „100% atunci voi juca”

Panică la Dinamo! Alexandru Musi, accidentat la națională înainte de meciul cu Rapid

Dinamovistul nu a mai putut continua partida după o intrare extrem de dură a lui Dijama, cel care a primit doar cartonaș galben, deși s-a dus cu talpa direct pe gheata lui Musi.

Jucătorul român a avut nevoie de îngrijiri medicale și le-a transmis celor de pe banca tehnică faptul că nu va putea continua. A fost înlocuit cu Biliboc și a părăsit șchiopătând terenul.

Primul meci pe care l-ar putea rata Musi, dacă accidentarea este una serioasă, este derby-ul cu Rapid de duminică.

Accidentare Alexandru Musi
Accidentare Alexandru Musi

Galerie foto (17 imagini)

Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi
+17 Foto
labels.photo-gallery

România U21 - Cipru U21, echipele de startâ

  • România U21: Lefter - Strata, Pașcalău, Duțu, Ciubotaru - Vulturar - Musi, Mihai, Boțogan, Burnete - Trică
  • Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Duțu, Tudose, Rădăslăvescu, Pop, Szimionaș, Vermeșan, Biliboc
  • Antrenor: Costin Curelea
  • Cipru U21: Kyriakou - Zinonos, Viktoros, Venizelou, Djiama - Angelopoulos - Pattichis, Athanasiou, Vrontis - Neophytiou, Georgiou
  • Rezerve: Stylianou, Papastylianou, Andreou, Yiannacou, P. Solomou, Christodoulou, Theorosiou, Panteli, D. Solomou
  • Antrenor: Konstantinos Makridis
  • Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj)
  • Arbitru: Ladislav Szikszay (Cehia)
  • Asistenți: Michal Volf și Adam Benes (Cehia)
  • Rezervă: Jan Benes (Cehia)

Citește și

România U16, umilită în Germania Naționala lui Ciobanu, spulberată la Essen: 15 goluri primite de „tricolori”!
Nationala
19:47
România U16, umilită în Germania Naționala lui Ciobanu, spulberată la Essen: 15 goluri primite de „tricolori”!
Citește mai mult
România U16, umilită în Germania Naționala lui Ciobanu, spulberată la Essen: 15 goluri primite de „tricolori”!
Culisele victoriei cu Austria GOLAZO.ro a aflat detalii din dosarul lui Mircea Lucescu » Unul dintre cele mai pregătite meciuri din istoria naționalei
Nationala
19:05
Culisele victoriei cu Austria GOLAZO.ro a aflat detalii din dosarul lui Mircea Lucescu » Unul dintre cele mai pregătite meciuri din istoria naționalei
Citește mai mult
Culisele victoriei cu Austria GOLAZO.ro a aflat detalii din dosarul lui Mircea Lucescu » Unul dintre cele mai pregătite meciuri din istoria naționalei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
accidentare romania u21 Alexandru Musi cipru u21
Știrile zilei din sport
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
Europa League
11:09
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
Citește mai mult
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Diverse
10:50
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Citește mai mult
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Europa League
12:41
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Citește mai mult
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Campionate
10:31
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Citește mai mult
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:17
George Copos, investiție în Brașov Fostul finanțator de la Rapid va redeschide două atracții turistice importante
George Copos, investiție în Brașov Fostul finanțator de la Rapid va redeschide două atracții turistice importante
17:24
„A fost tentant” Rivalul lui David Popovici, despre invitația de a participa la competiția în care sportivii se pot dopa
„A fost tentant”  Rivalul lui David Popovici, despre invitația de a participa la competiția în care  sportivii se pot dopa
17:28
Lopetegui, luat la țintă FOTO . Antrenorul Qatarului a rămas întins pe teren în meciul în care i-a „furat” calificarea lui Olăroiu
Lopetegui, luat la țintă FOTO . Antrenorul Qatarului a rămas întins pe teren în meciul în care i-a „furat” calificarea lui Olăroiu
16:28
Cristian Geambașu Cazul Răzvan Marin
Cristian Geambașu Cazul Răzvan Marin
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Top stiri din sport
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Campionatul Mondial
14.10
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Citește mai mult
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Campionatul Mondial
14.10
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Citește mai mult
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă , apar situații periculoase”
Diverse
14.10
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă, apar situații periculoase”
Citește mai mult
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă , apar situații periculoase”
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului
Nationala
14.10
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului
Citește mai mult
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 18 rapid 8 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share