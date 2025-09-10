Balint îl critică pe Lucescu A taxat prestația României cu Cipru: „Dacă scoatem golurile din context, am fost penibili”

Cipru - România 2-2. Fostul internațional Gabi Balint (62 de ani) a declarat că nu i-a plăcut „absolut nimic” din jocul echipei naționale.

Legenda Stelei consideră că România nu mai are șanse reale de calificare din grupa H la Campionatul Mondial

Fostul atacant a criticat și deciziile luate de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani)

Elevii lui Lucescu au remizat cu Cipru, deși conduceau cu 2-0 în minutul 20, grație golurilor marcate de Denis Drăguș. Loizou a redus din diferență în minutul 29, iar Charalampous a marcat golul egalizator în minutul 76.

Cipru - România 2-2 . Gabi Balint: „Dacă scoatem golurile din context, am fost penibili”

„Am început bine, am marcat două goluri, am profitat de o așezare proastă a apărării cipriote. Denis Drăguș a fost foarte inspirat, a reușit să marcheze, după care nu a mai contat.

Am fost dominați, dacă scoatem golurile din context, am fost penibili (n.r. ironie legată de declarațiile lui Mircea Lucescu după România - Canada 0-3, „Dacă scoatem golurile din context, nu mi se pare că a fost un meci atât de dificil. Eu sunt mulțumit”). Mă încearcă niște sentimente de compasiune, de neputință, de abandon.

Nu mai cred în calificare după ce am văzut aceste două meciuri. Nu se poate să ai mingea și să nu poți să construiești, să faci niște atacuri poziționale pe care să le termini cu finalizare”, a declarat fostul atacant, la Digi Sport Special.

Noi nu am jucat nimic, am avut două acțiuni în care am profitat de niște spații lăsate. Drăguș, fiind inspirat, a înscris. În rest, nu am mai avut nimic. Nu am fost în stare să pasăm, să construim, să finalizăm, iar ei ne-au dominat și au avut posesie. Gabi Balint

Gabi Balint: „O să-l critic acum pe Lucescu și îmi dau două palme după”

Fostul câștigător al Ligii Campionilor cu Steaua a criticat deciziile lui Mircea Lucescu:

„E foarte greu, Balint să-l critice pe Mircea Lucescu… Niciodată nu aș putea să îmi permit lucrul acesta. O să o fac acum și o să mă duc după să îmi dau două palme.

Nu se poate să îl ai pe Mitriță, care e jucător de contraatac, să îl aduci la echipa națională și să nu îl folosești, ăsta era meciul lui!

Chiar și la 2-0 putea să intre, pentru că puteam specula mai mult cu el, cu viteza, cu spațiile și cu tehnica lui. Eu așa cred, e o părere.

Schimbările nu au adus nimic bun, mai ales că au fost destul de defensive. Un rezultat de egalitate nu ne ajută cu nimic. Am ieșit din cursa calificării din grupă”.

Mitriță evoluează în China, la Zhejiang, unde a reușit șapte goluri și patru pase decisive în doar nouă partide. La echipa națională, pe poziția sa obișnuită a fost preferat însă Alex Dobre, atacantul Rapidului.

Selecționerul i-a introdus pe: David Miculescu (min. 65), Adrian Șut (min. 80), Deian Sorescu (min. 80) și Florin Tănase (min. 85, l-a înlocuit pe Șut, care s-a accidentat)

Întrebat dacă a remarcat ceva pozitiv la vreunul dintre jucătorii folosiți în meciul cu Cipru, Balint a spus:

„Absolut nimic. Moldovan a avut vreo două intervenții bune, și-a revenit după gafa pe care a făcut-o, în rest nu mi-a plăcut nimic.

Am avut probleme defensive pe ambele părți laterale, la Rațiu și la Bancu. Nu am reușit să recuperăm mingi, să pasăm, să declanșăm niște atacuri. Foarte slab!”, a mai spus Balint.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

