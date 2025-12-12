Cum s-a adaptat Musi la Dinamo Costin Curelea a identificat elementul care a făcut diferența între FCSB și formația lui Kopic: „L-a ajutat mult”

- Costin Curelea (41 de ani) a vorbit despre evoluția lui Alexandru Musi (21 de ani) în tricoul lui Dinamo.
- Selecționerul naționalei U21 a identificat motivul pentru care tânărul atacant a reușit să se impună la Dinamo într-un timp destul de scurt.
Musi a ajuns la formația din Ștefan cel Mare în vara lui 2025, ca parte a schimbului cu FCSB, în privința lui Dennis Politic, transferat la gruparea campioană.
Costin Curelea: „Încrederea primită la Dinamo l-a ajutat mult”
Musi nu a avut nevoie de foarte multe partide pentru a se adapta în tricoul lui Dinamo, fiind printre opțiunile de bază ale tehnicianului Zeljko Kopic pentru primul „11”.
„Clar, l-a ajutat mult mai mult încrederea pe care a primit-o la Dinamo. Totuşi, Musi are experienţă: a jucat la Iaşi, Petrolul şi FCSB. Chiar avea nevoie de minute şi de încredere.
Nu s-a adaptat la FCSB, dar s-a acomodat la Dinamo şi a reuşit evoluţii bune. Nu este un marcator pur, un golgheter, dar este un jucător cu reală valoare”, a declarat Costin Curelea la Prima Sport
În prezent, Musi lipsește de pe teren din cauza unei accidentări de 4-6 săptămâni, suferită chiar la ultima acțiune a naționalei U21, sub conducerea lui Costin Curelea, din cauza staff-ului tehnic, care ar ignorat semnalele fotbalistului privind durerile pe care le avea.