Octavian Popescu, pe drumul lui Musi? Un fost jucător important de la FCSB îl sfătuiește să plece pe tânărul mijlocaș: „Nu ai timp să te adaptezi în 45 de minute”

Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, a analizat situația lui Octavian Popescu (22 de ani).

Rusescu e de părere că tânărul mijlocaș, cu prestații modeste în acest sezon, ar trebui să facă pasul la altă echipă pentru a putea performa mai bine.

Titular în victoria de joi seară cu Feyenoord, scor 4-3, Octavian Popescu a fost înlocuit la pauză de Mihai Toma, fiind din nou criticat de patronul Gigi Becali pentru jocul prestat.

Raul Rusescu: „Tavi Popescu să ia exemplul lui Musi”

Acum, Rusescu e de părere că această presiune pusă de patron, plus timpul de doar 45 de minute per partidă, nu-l avantajează deloc pe Popescu, iar o mutare i-ar putea fi benefică, așa cum a fost și în cazul lui Alex Musi, care a ajuns în vară la Dinamo, unde are rezultate foarte bune.

„E posibil ca pentru Tavi Popescu să fie mai bine să ia exemplul lui Musi. Adică să plece!

Nu există timp la echipa asta. Nu ai timp. Trebuie să te adaptezi la cerințe, ai 45 de minute să demonstrezi. Ori așa, ori să ia exemplul lui Musi, pentru că încă are posibilitatea să crească, este la o vârstă care-i permite asta.

Musi era incapabil mental să mai joace la clubul ăsta. Faptul că a plecat i-a prins foarte bine. Este jucătorul din campionat cu cele mai multe driblinguri per meci. Din tot campionatul! Asta spune multe despre un jucător «under», despre încrederea pe care o are.

Încrederea asta i-a oferit-o faptul că s-a eliberat, a plecat, s-a dus la alt club. Să plece a fost cel mai bun lucru pentru ambele părți”, a spus Rusescu, potrivit gsp.ro.

Octavian Popescu nu a reușit să marcheze niciun gol în cele 22 de apariții din acest sezon, în toate competițiile, reușind doar două pase decisive.

În cele mai multe dintre meciurile în care a evoluat acesta a prins cel mult 45 de minute pe teren.

