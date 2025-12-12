România cade sub Ungaria Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după victoria lui FCSB și înfrângerea Craiovei +8 foto
U Craiova și FCSB FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro + SportPictures
România cade sub Ungaria Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după victoria lui FCSB și înfrângerea Craiovei

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 12.12.2025, ora 21:47
alt-text Actualizat: 12.12.2025, ora 21:48
  • România a picat pe locul 23 în clasamentul UEFA al coeficienților, după meciurile europene desfășurate în această săptămână.
  • Universitatea Craiova este echipa care a adus cele mai multe puncte României în clasamentul coeficienților.

Echipele românești angrenate în cupele europene au avut rezultate mixte în ultima rundă a competițiilor continentale.

Deși FCSB a obținut o victorie spectaculoasă împotriva celor de la Feyenoord 4-3, nu a fost îndeajuns pentru a păstra aceeași poziție în clasamentul coeficienților UEFA pe țări, întrucât U Craiova a cedat împotriva celor de la Sparta Praga 1-2.

România a picat o poziție, fiind depășită de Ungaria. Țara vecină, care are o singură echipă rămasă în cursa europeană, a profitat de rezultatul favorabil înregistrat de Ferencvaros, împotriva lui Rangers, 2-1.

Este vital ca România să aibă o echipă calificată în primăvara europeană, pentru a putea recupera locul 22.

Poziția ar asigura calificarea automată a campioanei României în turul 2 preliminar al Champions League, în sezonul 2027-2028.

Ambele echipe românești rămase în competiție au șanse de calificare în primăvara europeană. Universitatea Craiova se află pe locul 23 în Conference League, în timp ce FCSB se clasează pe poziția 27 în Europa League.

Totuși, indiferent de rezultatele europene pe care le vor obține echipele din Liga 1 în această stagiune, campioana României din actuala ediție va începe preliminariile celei mai importante competiții continentale tot din primul tur.

Clasamentul la zi

  • 21. Croația 26,375 (2 echipe rămase în competițiile europene)
  • 22. Ungaria 25,178 (O echipă rămasă în competițiile europene)
  • 23. România 25,000 (2 echipe rămase în competițiile europene)
  • 24. Serbia 23,875 (O echipă rămasă în competițiile europene)

Universitatea Craiova, pionierul României în acest sezon european

Universitatea Craiova, revenită în competițiile continentale după o absență îndelungată, posedă un statut de mult timp nemaiîntâlnit în Bănie.

U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (1).jpg U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (2).jpg U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (3).jpg U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (4).jpg U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (5).jpg
Echipa antrenată de Filipe Coelho este cea mai prolifică echipă din România în competițiile continentale, grație rezultatelor obținute în faza principală a Conference League.

În actualul sezon, oltenii au obținut 5 puncte în clasamentul coeficienților, fiind urmați de FCSB, cu 4 puncte.

Clasamentul este completat de CFR Cluj, cu 2,500 puncte, și Universitatea Cluj: 1,500 puncte.

Universitatea Craiova romania coeficient uefa europa league ungaria fcsb conference league
