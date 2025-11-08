RAPID - FC ARGEȘ 2-0. Alexandru Pașcanu (27 de ani) a marcat un gol spectaculos în partida disputată pe teren propriu.

Fundașul rapidist a punctat pentru 2-0 în repriza secundă, într-un moment în care FC Argeș lupta pentru egalare.

RAPID - FC ARGEȘ 2-0 . Alexandru Pașcanu, ce torpilă!

În minutul 70 al partidei de pe Giulești, Alexandru Pașcanu a reușit o execuție extraordinară.

După o respingere a defensivei piteștene, balonul a ajuns la stoperul lui Gâlcă și, fără preluare, acesta a șutat puternic.

David Lazar, portarul oaspeților, a încercat să respingă cu pumnul, însă nu a reușit să oprească mingea din drumul spre poartă.

Pașcanu și-a comentat reușita la finalul partidei, la Digi Sport: „M-a prins faza acolo, eram mai avansat și am văzut că o are Tobi (n.r. Christensen). I-am zis «Pune-mi-o aici frumos, să trag și eu la poartă, ca n-am mai dat de mult timp»”.

Am avut încredere în șutul meu și mi-a ieșit. O sa încerc astfel de execuții de fiecare data când voi avea ocazia, doar că n-am mai avut demult. Alexandru Pașcanu, fundaș Rapid

Acesta este al doilea gol marcat de Pașcanu în acest sezon. În etapa #11 le aducea victoria giuleștenilor pe „Ilie Oană”, 1-0 cu Petrolul Ploiești.

Grație succesului înregistrat sâmbătă, Rapid a acumulat 35 de puncte și ocupă prima poziție în clasamentul Ligii 1. De cealaltă parte, FC Argeș rămâne cu 27 de puncte, pe locul 5.

