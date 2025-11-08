Rapid a câștigat meciul cu FC Argeș, scor 2-0, în etapa #16 din Liga 1.

Giuleștenii au urcat pe prima poziție a clasamentului, la 3 puncte distanță de ocupanta locului secund, FC Botoșani.

Echipa lui Gâlcă a deschis scorul grație reușitei lui Alex Dobre ('26). Atacantul l-a driblat pe portarul David Lazar și a înscris fără probleme.

În repriza secundă, FC Argeș a încercat să revină, fără succes însă, defensiva rapidistă reușind să țină poarta intactă.

Rapid a închis meciul în minutul 70, atunci când Alex Pașcanu a reușit un gol fabulos, cu un șut de la mare distanță.

Rapid - FC Argeș 2-0

A marcat: Dobre (min. 25), Pașcanu (min. 70)

9.268 de spectatori asistă la partida de pe Giulești.

Final de meci!

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.

Min. 86 - Ultimele schimbări efectuate de Gâlcă. Au ieșit Petrila, Keita și Onea și au intrat Micovschi, Grameni și Manea.

Min. 80 - Matos trimite cu capul în bară.

Min. 76 - Bogdan Andone mai face două înlocuiri. Au părăsit terenul Caio și Orozco și au intrat Matos și Popescu.

Min. 72 - Costel Gâlcă efectuează două schimbări. Au ieșit Koljic și Christensen, fiind înlocuiți de Baroan și Hromada.

Min. 70 - GOL! (2-0) - Alex Pașcanu înscrie un gol senzațional. Fotbalistul Rapidului a tras o „torpilă” de la aproximativ 30 de metri și l-a lăsat pe Lazar fără reacție.

Min. 64 - Lovitură de colț pentru Rapid. Vulturar reia spre poartă dar Lazar intervine la timp.

Min. 60 - Caio șutează puternic de la mare distanță dar balonul este deviat în corner.

Min. 53 - FC Argeș a ieșit montată de la cabine și a arătat un joc mult mai ofensiv spre deosebire de prima repriză.

Min. 52 - Kader Keita primește și el „galben”.

Min. 51 - Nou intratul Brobbey este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 46 - A început repriza secundă. Sierra părăsește terenul, Brobbey fiind introdus în locul său de către Bogdan Andone.

Pauză pe Giulești!

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim un minut.

Min. 45 - Un nou corner pentru FC Argeș. Koljic a respins centrarea trimisă de Borța.

Min. 44 - Elvir Koljic primește cartonaș galben pentru simulare.

Min. 40 - Lovitură liberă pentru FC Argeș. Alex Dobre a respinsă fără probleme balonul.

Min. 36 - Fază importantă pentru Rapid. Vulturar a rămas singur în careu și a șutat în plasa laterală. Acesta mai avea soluția de a-i pasa lui Alex Dobre.

Min. 34 - Rapid continuă să aibă posesia.

Min. 25 - GOL! (1-0) - Alex Dobre înscrie după o pasă primită de la Elvir Koljic. Atacantul rapidului l-a păcălit pe portarul Lazar și a ajuns la a noua reușită din acest sezon.

Min. 18 - Lovitură de colț în favoarea lui FC Argeș. Caio execută bine dar Aioani respinge fără probleme și îndepărtează pericolul.

Min. 12 - Onea centrează spre poartă dar balonul este respins în corner. Christensen va executa.

Min. 10 - Giuleștenii au posesia în primele 10 minute ale jocului, în timp ce FC Argeș încearcă să recupereze mingi pentru a declanșa contraatacuri periculoase.

Min. 5 - Rapid a avut o șansă importantă de atac dar apărarea lui Andone a blocat la timp. Este aut de poartă.

Min. 1 - A început partida!

Rapid - FC Argeș, echipele de start

Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Bolgado, Braun - Vulturar, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic

Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Bădescu, Manea, Hromada, Grameni, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Antrenor: Constantin Gâlcă

Constantin Gâlcă FC Argeș: Lazar - Borța, Tudose, Orozco, Garutti, Briceag - Caio, Sierra, Rață - Moldoveanu, Bettaieb

Rezerve: Straton, Oancea, Tofan, Seto, Popescu, Pîrvu, Tchassem, Brobbey, Matos, Manole

Antrenor: Bogdan Andone

Arbitru: Colțescu Sebastian. Asistenți: Mitruți Daniel și Vișan Florian Alexandru. Arbitru VAR: Chivuelte Andrei Florin. Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen

Stadion: Giulești (București)

Constantin Gâlcă, înainte de duelul cu FC Argeș: „Ne așteaptă un meci greu”

Antrenorul giuleștenilor a lăudat formația pregătită de Bogdan Andone.

„Am făcut un tur de campionat foarte bun, era excelent dacă aveam mai multe puncte. Acum ne aşteaptă un meci greu cu o echipă agresivă, care se apără foarte bine şi are calitate în linia de mijloc şi pe benzi.

FC Argeş este o echipă care verticalizează şi pune tot timpul adversarul sub presiune. FC Argeş, ca şi FC Botoşani, a confirmat prin jocuri bune, a câştigat meciuri în deplasare, aşa că nu mai este o surpriză ”, a declarat Constantin Gâlcă, conform digisport.ro.

Bogdan Andone: „Va trebui să fim foarte bine pregătiți mental”

Tehncianul celor de la FC Argeș și-a avertizat elevii înainte de partida din Giulești.

„Suntem pe o poziție bună, dar una pe care am obținut-o prin multă muncă. E important să rămânem la același nivel de intensitate, atitudine și concentrare.

Dacă vom reuși să intrăm în play-off, ar fi extraordinar, dar și un loc 7-8, care să ne ducă la barajul pentru Conference League, ar reprezenta un obiectiv important

Întâlnim o echipă foarte puternică, ce ne-a învins în tur, deși am făcut un joc bun atunci. Rapid are calitate mare pe faza ofensivă, cu jucători capabili să facă diferența în orice moment.

Christensen e într-o formă excepțională, probabil cel mai bun mijlocaș de creație din campionat. Atmosfera de pe Giulești e mereu intensă, așa că va trebui să fim foarte bine pregătiți mental, fizic și tactic pentru a scoate un rezultat pozitiv” , a spus tehnicianul de la FC Argeș, conform arges-sport.ro.

