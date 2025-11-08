Rapid, lider în Liga 1 FOTO. Giuleștenii au profitat de pasul greșit făcut de FC Botoșani! Victorie clară cu revelația FC Argeș +26 foto
Rapid - FC Argeș FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Rapid, lider în Liga 1 FOTO. Giuleștenii au profitat de pasul greșit făcut de FC Botoșani! Victorie clară cu revelația FC Argeș

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 08.11.2025, ora 22:31
alt-text Actualizat: 08.11.2025, ora 23:01
  • Rapid a câștigat meciul cu FC Argeș, scor 2-0, în etapa #16 din Liga 1.
  • Giuleștenii au urcat pe prima poziție a clasamentului, la 3 puncte distanță de ocupanta locului secund, FC Botoșani.

Echipa lui Gâlcă a deschis scorul grație reușitei lui Alex Dobre ('26). Atacantul l-a driblat pe portarul David Lazar și a înscris fără probleme.

În repriza secundă, FC Argeș a încercat să revină, fără succes însă, defensiva rapidistă reușind să țină poarta intactă.

Rapid a închis meciul în minutul 70, atunci când Alex Pașcanu a reușit un gol fabulos, cu un șut de la mare distanță.

Omagiat de suporteri Imagini impresionante de la înmormântarea lui Emeric Ienei
Omagiat de suporteri Imagini impresionante de la înmormântarea lui Emeric Ienei
Omagiat de suporteri Imagini impresionante de la înmormântarea lui Emeric Ienei

Rapid - FC Argeș 2-0

  • A marcat: Dobre (min. 25), Pașcanu (min. 70)
  • 9.268 de spectatori asistă la partida de pe Giulești.

Final de meci!

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.

Min. 86 - Ultimele schimbări efectuate de Gâlcă. Au ieșit Petrila, Keita și Onea și au intrat Micovschi, Grameni și Manea.

Min. 80 - Matos trimite cu capul în bară.

Min. 76 - Bogdan Andone mai face două înlocuiri. Au părăsit terenul Caio și Orozco și au intrat Matos și Popescu.

Min. 72 - Costel Gâlcă efectuează două schimbări. Au ieșit Koljic și Christensen, fiind înlocuiți de Baroan și Hromada.

Min. 70 - GOL! (2-0) - Alex Pașcanu înscrie un gol senzațional. Fotbalistul Rapidului a tras o „torpilă” de la aproximativ 30 de metri și l-a lăsat pe Lazar fără reacție.

Min. 64 - Lovitură de colț pentru Rapid. Vulturar reia spre poartă dar Lazar intervine la timp.

Min. 60 - Caio șutează puternic de la mare distanță dar balonul este deviat în corner.

Rapid - FC Argeș
Rapid - FC Argeș

Galerie foto (26 imagini)

Rapid - FC Argeș FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro) Rapid - FC Argeș Rapid - FC Argeș Rapid - FC Argeș FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro) Rapid - FC Argeș
+26 Foto
Min. 53 - FC Argeș a ieșit montată de la cabine și a arătat un joc mult mai ofensiv spre deosebire de prima repriză.

Min. 52 - Kader Keita primește și el „galben”.

Min. 51 - Nou intratul Brobbey este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 46 - A început repriza secundă. Sierra părăsește terenul, Brobbey fiind introdus în locul său de către Bogdan Andone.

Pauză pe Giulești!

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim un minut.

Min. 45 - Un nou corner pentru FC Argeș. Koljic a respins centrarea trimisă de Borța.

Min. 44 - Elvir Koljic primește cartonaș galben pentru simulare.

Min. 40 - Lovitură liberă pentru FC Argeș. Alex Dobre a respinsă fără probleme balonul.

Min. 36 - Fază importantă pentru Rapid. Vulturar a rămas singur în careu și a șutat în plasa laterală. Acesta mai avea soluția de a-i pasa lui Alex Dobre.

Min. 34 - Rapid continuă să aibă posesia.

Min. 25 - GOL! (1-0) - Alex Dobre înscrie după o pasă primită de la Elvir Koljic. Atacantul rapidului l-a păcălit pe portarul Lazar și a ajuns la a noua reușită din acest sezon.

Min. 18 - Lovitură de colț în favoarea lui FC Argeș. Caio execută bine dar Aioani respinge fără probleme și îndepărtează pericolul.

Min. 12 - Onea centrează spre poartă dar balonul este respins în corner. Christensen va executa.

Min. 10 - Giuleștenii au posesia în primele 10 minute ale jocului, în timp ce FC Argeș încearcă să recupereze mingi pentru a declanșa contraatacuri periculoase.

Min. 5 - Rapid a avut o șansă importantă de atac dar apărarea lui Andone a blocat la timp. Este aut de poartă.

Min. 1 - A început partida!

Rapid - FC Argeș, echipele de start

  • Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Bolgado, Braun - Vulturar, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic
  • Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Bădescu, Manea, Hromada, Grameni, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • FC Argeș: Lazar - Borța, Tudose, Orozco, Garutti, Briceag - Caio, Sierra, Rață - Moldoveanu, Bettaieb
  • Rezerve: Straton, Oancea, Tofan, Seto, Popescu, Pîrvu, Tchassem, Brobbey, Matos, Manole
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Arbitru: Colțescu Sebastian. Asistenți: Mitruți Daniel și Vișan Florian Alexandru. Arbitru VAR: Chivuelte Andrei Florin. Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
  • Stadion: Giulești (București)

Constantin Gâlcă, înainte de duelul cu FC Argeș: „Ne așteaptă un meci greu”

Antrenorul giuleștenilor a lăudat formația pregătită de Bogdan Andone.

„Am făcut un tur de campionat foarte bun, era excelent dacă aveam mai multe puncte. Acum ne aşteaptă un meci greu cu o echipă agresivă, care se apără foarte bine şi are calitate în linia de mijloc şi pe benzi.

FC Argeş este o echipă care verticalizează şi pune tot timpul adversarul sub presiune. FC Argeş, ca şi FC Botoşani, a confirmat prin jocuri bune, a câştigat meciuri în deplasare, aşa că nu mai este o surpriză”, a declarat Constantin Gâlcă, conform digisport.ro.

Bogdan Andone: „Va trebui să fim foarte bine pregătiți mental”

Tehncianul celor de la FC Argeș și-a avertizat elevii înainte de partida din Giulești.

„Suntem pe o poziție bună, dar una pe care am obținut-o prin multă muncă. E important să rămânem la același nivel de intensitate, atitudine și concentrare.

Dacă vom reuși să intrăm în play-off, ar fi extraordinar, dar și un loc 7-8, care să ne ducă la barajul pentru Conference League, ar reprezenta un obiectiv important

Întâlnim o echipă foarte puternică, ce ne-a învins în tur, deși am făcut un joc bun atunci. Rapid are calitate mare pe faza ofensivă, cu jucători capabili să facă diferența în orice moment.

Christensen e într-o formă excepțională, probabil cel mai bun mijlocaș de creație din campionat. Atmosfera de pe Giulești e mereu intensă, așa că va trebui să fim foarte bine pregătiți mental, fizic și tactic pentru a scoate un rezultat pozitiv”, a spus tehnicianul de la FC Argeș, conform arges-sport.ro.

Pedepsiți pentru rasism! Decizia FIFA împotriva noastră după meciul câștigat cu 1-0 în fața Austriei: 6 capete de acuzare
Nationala
16:37
Pedepsiți pentru rasism! Decizia FIFA împotriva noastră după meciul câștigat cu 1-0 în fața Austriei: 6 capete de acuzare
Pedepsiți pentru rasism! Decizia FIFA împotriva noastră după meciul câștigat cu 1-0 în fața Austriei: 6 capete de acuzare
Liga 1, etapa #16 Victorie categorică pentru Dinamo. Rapid - FC Argeș, live de la 20:30
Superliga
16:26
Liga 1, etapa #16 Victorie categorică pentru Dinamo. Rapid - FC Argeș, live de la 20:30
Liga 1, etapa #16 Victorie categorică pentru Dinamo. Rapid - FC Argeș, live de la 20:30

liga 1 fc arges LIVE rapid
Ce rachetă!  VIDEO+FOTO. G OLAZO fabulos marcat de Ianis Hagi în partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor
Stranieri
08.11
Ce rachetă! VIDEO+FOTO. G OLAZO fabulos marcat de Ianis Hagi în partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor
Ce rachetă!  VIDEO+FOTO. G OLAZO fabulos marcat de Ianis Hagi în partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR"
Superliga
08.11
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun : „Asta i-am spus lui Christensen"
Superliga
08.11
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun: „Asta i-am spus lui Christensen”
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun : „Asta i-am spus lui Christensen”
„Nu ești conectat cu realitatea!" Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat"
Superliga
08.11
„Nu ești conectat cu realitatea!” Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat”
„Nu ești conectat cu realitatea!” Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat”
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share