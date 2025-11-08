- Rapid a câștigat meciul cu FC Argeș, scor 2-0, în etapa #16 din Liga 1.
- Giuleștenii au urcat pe prima poziție a clasamentului, la 3 puncte distanță de ocupanta locului secund, FC Botoșani.
Echipa lui Gâlcă a deschis scorul grație reușitei lui Alex Dobre ('26). Atacantul l-a driblat pe portarul David Lazar și a înscris fără probleme.
În repriza secundă, FC Argeș a încercat să revină, fără succes însă, defensiva rapidistă reușind să țină poarta intactă.
Rapid a închis meciul în minutul 70, atunci când Alex Pașcanu a reușit un gol fabulos, cu un șut de la mare distanță.
Rapid - FC Argeș 2-0
- A marcat: Dobre (min. 25), Pașcanu (min. 70)
- 9.268 de spectatori asistă la partida de pe Giulești.
Final de meci!
Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.
Min. 86 - Ultimele schimbări efectuate de Gâlcă. Au ieșit Petrila, Keita și Onea și au intrat Micovschi, Grameni și Manea.
Min. 80 - Matos trimite cu capul în bară.
Min. 76 - Bogdan Andone mai face două înlocuiri. Au părăsit terenul Caio și Orozco și au intrat Matos și Popescu.
Min. 72 - Costel Gâlcă efectuează două schimbări. Au ieșit Koljic și Christensen, fiind înlocuiți de Baroan și Hromada.
Min. 70 - GOL! (2-0) - Alex Pașcanu înscrie un gol senzațional. Fotbalistul Rapidului a tras o „torpilă” de la aproximativ 30 de metri și l-a lăsat pe Lazar fără reacție.
Min. 64 - Lovitură de colț pentru Rapid. Vulturar reia spre poartă dar Lazar intervine la timp.
Min. 60 - Caio șutează puternic de la mare distanță dar balonul este deviat în corner.
Galerie foto (26 imagini)
Min. 53 - FC Argeș a ieșit montată de la cabine și a arătat un joc mult mai ofensiv spre deosebire de prima repriză.
Min. 52 - Kader Keita primește și el „galben”.
Min. 51 - Nou intratul Brobbey este sancționat cu cartonaș galben.
Min. 46 - A început repriza secundă. Sierra părăsește terenul, Brobbey fiind introdus în locul său de către Bogdan Andone.
Pauză pe Giulești!
Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim un minut.
Min. 45 - Un nou corner pentru FC Argeș. Koljic a respins centrarea trimisă de Borța.
Min. 44 - Elvir Koljic primește cartonaș galben pentru simulare.
Min. 40 - Lovitură liberă pentru FC Argeș. Alex Dobre a respinsă fără probleme balonul.
Min. 36 - Fază importantă pentru Rapid. Vulturar a rămas singur în careu și a șutat în plasa laterală. Acesta mai avea soluția de a-i pasa lui Alex Dobre.
Min. 34 - Rapid continuă să aibă posesia.
Min. 25 - GOL! (1-0) - Alex Dobre înscrie după o pasă primită de la Elvir Koljic. Atacantul rapidului l-a păcălit pe portarul Lazar și a ajuns la a noua reușită din acest sezon.
Min. 18 - Lovitură de colț în favoarea lui FC Argeș. Caio execută bine dar Aioani respinge fără probleme și îndepărtează pericolul.
Min. 12 - Onea centrează spre poartă dar balonul este respins în corner. Christensen va executa.
Min. 10 - Giuleștenii au posesia în primele 10 minute ale jocului, în timp ce FC Argeș încearcă să recupereze mingi pentru a declanșa contraatacuri periculoase.
Min. 5 - Rapid a avut o șansă importantă de atac dar apărarea lui Andone a blocat la timp. Este aut de poartă.
Min. 1 - A început partida!
Rapid - FC Argeș, echipele de start
- Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Bolgado, Braun - Vulturar, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic
- Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Bădescu, Manea, Hromada, Grameni, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
- Antrenor: Constantin Gâlcă
- FC Argeș: Lazar - Borța, Tudose, Orozco, Garutti, Briceag - Caio, Sierra, Rață - Moldoveanu, Bettaieb
- Rezerve: Straton, Oancea, Tofan, Seto, Popescu, Pîrvu, Tchassem, Brobbey, Matos, Manole
- Antrenor: Bogdan Andone
- Arbitru: Colțescu Sebastian. Asistenți: Mitruți Daniel și Vișan Florian Alexandru. Arbitru VAR: Chivuelte Andrei Florin. Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
- Stadion: Giulești (București)
Constantin Gâlcă, înainte de duelul cu FC Argeș: „Ne așteaptă un meci greu”
Antrenorul giuleștenilor a lăudat formația pregătită de Bogdan Andone.
„Am făcut un tur de campionat foarte bun, era excelent dacă aveam mai multe puncte. Acum ne aşteaptă un meci greu cu o echipă agresivă, care se apără foarte bine şi are calitate în linia de mijloc şi pe benzi.
FC Argeş este o echipă care verticalizează şi pune tot timpul adversarul sub presiune. FC Argeş, ca şi FC Botoşani, a confirmat prin jocuri bune, a câştigat meciuri în deplasare, aşa că nu mai este o surpriză”, a declarat Constantin Gâlcă, conform digisport.ro.
Bogdan Andone: „Va trebui să fim foarte bine pregătiți mental”
Tehncianul celor de la FC Argeș și-a avertizat elevii înainte de partida din Giulești.
„Suntem pe o poziție bună, dar una pe care am obținut-o prin multă muncă. E important să rămânem la același nivel de intensitate, atitudine și concentrare.
Dacă vom reuși să intrăm în play-off, ar fi extraordinar, dar și un loc 7-8, care să ne ducă la barajul pentru Conference League, ar reprezenta un obiectiv important
Întâlnim o echipă foarte puternică, ce ne-a învins în tur, deși am făcut un joc bun atunci. Rapid are calitate mare pe faza ofensivă, cu jucători capabili să facă diferența în orice moment.
Christensen e într-o formă excepțională, probabil cel mai bun mijlocaș de creație din campionat. Atmosfera de pe Giulești e mereu intensă, așa că va trebui să fim foarte bine pregătiți mental, fizic și tactic pentru a scoate un rezultat pozitiv”, a spus tehnicianul de la FC Argeș, conform arges-sport.ro.