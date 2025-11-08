Sola HK - CSM București 30-38 „Tigroaicele” au făcut spectacol în  EHF Champions League ,  la primul meci după demiterea lui Adi Vasile

Sola HK - CSM București 30-38. Victorie categorică obținută de campioana României în Liga Campionilor.

Este succesul cu numărul trei pentru „tigroaice” în acest sezon al competiției, la finalul turului.

CSM București s-a aflat la primul meci sub comanda Iuliei Curea, care a preluat temporar poziția de antrenor principal, după demiterea lui Adrian Vasile, în urma eșecului cu Odense din etapa precedentă.

Sola HK - CSM București 30-38 . Succes clar în EHF Champions League

CSM a început excelent partida și s-a desprins rapid. A condus cu 12-6, însă diferența la pauză a fost de trei goluri (17-14).

Formația norvegiană a dat impresia că poate reveni, s-a apropiat la două goluri (22-20), însă „tigroaicele” au reușit să reziste și s-au desprins pe final, asigurându-și victoria ce le menține pe locul 4, cu 6 puncte.

Henriksen și Knutsen (Sola), cu câte 5 goluri, respectiv Omoregie (CSM), cu 6 reușite, au fost cele mai bune marcatoare în partida disputată sâmbătă.

Următorul test pentru CSM Bucureşti în Liga Campionilor este chiar returul cu Sola HK, pe 15 noiembrie, fiind ultimul meci pe care îl va juca în acest an în competiție. Liga Campionilor se va relua pe 10 ianuarie, după disputarea Campionatului Mondial.

Clasamentul în Grupa B din Liga Campionilor

Nr. Echipa Meciuri Puncte 1. Brest Bretagne 7 14 2. Odense 7 11 3. Ferencvaros 7 8 4. CSM București 7 6 5. Ikast Handbold 6 6 6. Podravka Vegeta 6 5 7. Ljubljana 7 4 8. Sola 7 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport