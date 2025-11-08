Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”

Dinamo - Csikszereda 4-0. „Câinii” s-au impus categoric în partida de pe Arena Națională, însă întâlnirea nu a fost lipsită de controverse.

Marton Eppel (34 de ani), atacantul oaspeților, s-a ales cu o umflătură în zona capului, după ce a fost lovit de Kennedy Boateng (28 de ani) în careu.

La finalul meciului, antrenorul celor de la Csikszereda, Robert Ilyeș, a contestat dur deciziile Iulianei Demetrescu, care a dictat penalty pentru Dinamo în minutul 19, însă nu a procedat în același mod după o fază petrecută în celălalt careu.

Dinamo - Csikszereda 4-0 . Marton Eppel, cu arcada umflată după duelul cu Boateng

Duelul a avut loc în minutul 23 al partidei, când Boateng l-a lovit pe Eppel cu cotul, iar ulterior a atins și mingea cu mâna în suprafața de pedeaspă.

Arbitrul Iuliana Demetrescu a lăsat jocul să continue, deși anterior acordase ușor penalty pentru „câini” în urma unui duel între Musi și Bloj. Diferența este că, de această dată, nu s-a intervenit din camera VAR.

După meci a apărut o poză în care pot fi văzute urmările loviturii pe care Eppel a încasat-o de la Boateng.

Foto: captură Prima Sport

Fostul fotbalist Marius Baciu a afirmat că ambele faze aveau nevoie de intervenția VAR.

„A fost foarte ușoară și atingerea asta, chiar dacă are semn (n.r. - Eppel), corect, dar ce s-a văzut pe reluare nu pare atât de dur. Sau nu vedem noi.

Nu pare dur, dar poți să chemi (n.r. - centralul la monitor). Ai chemat-o acolo pentru o atingere care a fost cum a fost și aici nu chemi deloc. Și mâna aia cum o duce în spate, îi cade și mingea pe mână…”, a declarat Baciu, la Prima Sport.

