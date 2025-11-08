„Nu ești conectat cu realitatea!” Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat”

Adrian Mutu (46 de ani) l-a criticat dur pe Louis Munteanu (23 de ani) după ce a aflat ce salariu i-a cerut lui Gigi Becali.

CFR Cluj și FCSB se înțeleseseră parțial pentru transfer, însă mutarea a intrat în impas din cauza pretențiile salariale ale jucătorului.

Louis Munteanu părea foarte aproape de o înțelegere cu FCSB, însă Gigi Becali a dezvăluit vineri că atacantul a cerut un salariu de 60.000 de euro, dublu față de limita de 30.000 impusă la campioană.

Adrian Mutu, despre pretențiile lui Louis Munteanu: „Nu ești conectat cu realitatea”

Fostul atacant al naționalei e convins că Becali a procedat corect și îl sfătuiește pe Louis să renunțe la serviciile impresarului său.

„Bine i-a făcut. Atunci când tu nu ești conectat cu realitatea care te înconjoară, Gigi și-a dat seama și i-a închis telefonul. Adică despre ce vorbim? Un salariu de 45.000 e mult la ce a arătat în general până acum. El a avut un sezon bun, dar sunt oameni la FCSB mai vechi acolo, cu sezoane mai bune, unii chiar golgheteri.

Eu cred că ar trebui să își concedieze managerul imediat. E clar că e o persoană care nu îl sfătuiește în cel mai bun mod și să se gândească la fotbal, pentru că dacă mai stă mult în tratative și în altfel de pretenții, probabil va pierde și mai mult.

E clar că atât, Louis, care e un jucător excepțional, un vârf incredibil, cu o mobilitate foarte bună, ca să îi dau și cezarului ce este al cezarului… E clar că atât el, cât și managerul lui nu sunt conectați la realitatea care ne înconjoară în România.

Și atunci, Louis ar trebui să-l concedieze și să gândească la fotbal. Asta e, cred că, cel mai bun lucru pe care l-ar putea face. Păcat pentru el. Și managerul poate să piardă la partea financiară, dar Louis va pierde cel mai mult!”, a declarat Mutu, potrivit fanatik.ro.

Declarația lui Becali: „ Mi-a plăcut tupeul lui, dar apoi a ajuns la obrăznicie”

Patronul de la FCSB a oferit detalii suplimentare despre discuția cu Munteanu, dezvăluind ce l-a șocat la atacantul de la CFR Cluj.

„Încă nu sar de 30.000 de euro pe lună la FCSB. Olaru are salariu de 20.000 de euro salariu. Dacă vrei 31.000 de euro nu îți dau, baremul e de 30.000. În următorii ani trebuie să ajungem la 40.000 de euro lunar. Trebuie să urcăm niște trepte.

Eu l-am sunat, el nu răspunsese și m-a sunat el. Dacă vreau să vină, să-i dau 60.000 de euro. Eu am început să râd. Mie mi-a plăcut de el, cum am negociat cu el. Are tupeu și îmi plăcea de el, numai că deja ajunsese la obrăznicie.

Mi-a zis: «Bine, nea Gigi, dacă vrei bine, dacă nu, să fii sănătos». Când mi-a zis așa m-a bufnit râsul și i-am închis telefonul”, a spus Gigi Becali.

